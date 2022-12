 OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe / Konjunktur Bauhauptgewerbe im ...

Konjunktur Bauhauptgewerbe im Oktober: Talfahrt im Wohnungsbau beschleunigt sich Nach Daten des Statistischen Bundesamtes sind die Auftragseingänge im Wohnungsbau im Oktober um nominal 14 % unter dem Vorjahreswert geblieben.

Berlin Dazu der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, Felix

Pakleppa: "Das ist der dritte Monat in Folge, wo im Wohnungsbau die Aufträge in

deutlich zweistelliger Höhe ausbleiben. Real ist es ein Rückgang um fast 26 % im

Vergleich zum Vorjahr. Eine Trendumkehr ist mit Blick auf die Baugenehmigungen

in den nächsten Monaten nicht in Sicht. Die genehmigten Wohneinheiten gingen im

Oktober um gut 14% zurück.

Was uns große Sorgen macht: Das betrifft nun auch den Mehrfamilienhausbau. Im

Oktober wurden fast 2.000 WE weniger genehmigt als im Vorjahr (-12 %). Die heute

fehlenden Aufträge sind die fehlenden Fertigstellungen von morgen.

Man sieht deutlich, dass Inflation und steigende Zinskosten nachhaltig die

Investitionsbereitschaft im Wohnungsbau bremsen. Es ist gut, dass die

Bundesregierung mit der Gas- und Strompreisbremse Signale setzt, der Verteuerung

bei der Lebenshaltung entgegenzuwirken. Auch die zum Jahresbeginn 2023

avisierten verbesserten Abschreibungsbedingungen können dem Mietwohnungsbau

Impulse bringen", so Pakleppa weiter.

"Das allein wird aber nicht reichen. Um dem drohenden Abwärtsszenario zu

begegnen, müssen die Förderbedingungen für Neubau und Sanierung auskömmlich und

niedrigschwellig ausgestaltet werden. Die geplante Veröffentlichung der

Fördervoraussetzungen erst zum März 2023 bringt nicht die erforderliche

Planungsklarheit. Wir halten das angekündigte Volumen von 1 Mrd. Euro für

deutlich zu niedrig. Eine Orientierung bietet hier das bisherige Volumen um 10

Mrd. Euro. Die geplante Bindung der Förderung an das EH 40 Niveau ist zu

ambitioniert. Zudem stehen zu wenig Kapazitäten zur Zertifizierung und an

Ausrüstungen zur Verfügung", betont der Hauptgeschäftsführer abschließend.

Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes erreichen die Betriebe mit 20 und

mehr Beschäftigten im Oktober einen Umsatz von ca. 10 Mrd. Euro, nominal ein

Plus von ca. 6 %, real ein Verlust von ca. 10 % gegenüber dem Vorjahresmonat.

Bis einschließlich Oktober haben die Betriebe 85,7 Mrd. Euro umgesetzt, nominal

ein Zuwachs um ca. 10 %, real ein Rückgang um ca. 5 %. Stützend wirkt hier das

erste Quartal nach, in dem die Umsätze noch um nominal ca. 20% und real ca. 6%

über dem Vorjahresquartal lagen.

Pressekontakt:

Dr. Ilona K. Klein

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zentralverband Deutsches Baugewerbe

Kronenstr. 55-58

10117 Berlin

Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420

Mobil: 0049 172 2144601

eMail mailto:[email protected]

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/5400485

OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe