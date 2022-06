 Wirtschaft: Börse Stuttgart-News: Aktien weekly

Aktien-Marktbericht der Börse Stuttgart

STUTTGART Direkt vom Parkett: Diese Aktien stehen diese Woche im Fokus Deutschland Der DAX setzte zu Wochenbeginn seine Rallye fort und konnte am Pfingstmontag bis auf 14.709 Punkte zulegen. Nach den EZB-Beschlüssen am Donnerstag begab sich der DAX am Freitagmorgen auf Talfahrt. Die EZB wird zum 1. Juli ihr Anleihen-Ankaufprogramm (APP) von monatlich 20 Milliarden Euro einstellen und bei der nächsten Sitzung den Einlagenzins für Banken um 0,25% erhöhen. Je nach Inflationsentwicklung in der Eurozone könnte bei der EZB-Sitzung im September sogar noch ein größerer Zinsschritt von 0,5% folgen. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe zog nach den Beschlüssen bis auf 1,45% an. Allianz Die meistgehandelte Inlandsaktie der vergangenen Handelstage war die Allianz-Aktie Der Versicherungskonzern hat die Mehrheitsbeteiligung seines Russlandgeschäfts an die Interholding, den Eigner des russischen Schaden- und Unfallversicherers Zetta, verkauft. Die Transaktion wird die Gewinn- und Verlustrechnung der Allianz mit 400 Millionen Euro belasten. Die Allianz wird eine Minderheitsbeteiligung von 49,9% an dem kombinierten Unternehmen halten. Deutsche Telekom Auch in der laufenden Handelswoche wurde die Aktie der Deutschen Telekom sehr rege in Stuttgart gehandelt. Von ihrem höchsten Kursstand seit Ende 2001 bei 19,30 Euro musste die Aktie in den letzten Tagen aber Federn lassen. Die T-Aktie notiert am Freitag zu Handelsbeginn bei 18,41 Euro. Die Analysten der UBS bestätigten ihre „Buy“-Einschätzung für die Deutsche Telekom und beließen das Kursziel bei 26 Euro. International Die amerikanischen Indizes gaben im Wochenverlauf weiter nach. Der Dow Jones verlor 2%, während es für den S&P 500 und die High-Tech-Werte des Nasdaq 100 knapp 3% bergab ging. Auch jenseits des Atlantiks waren die Zins- und Inflationssorgen die bestimmenden Themen. Mit einer Arbeitslosenquote von lediglich 3,6% zeigt sich der US-Arbeitsmarkt sehr stabil. Damit besteht in den Augen der Notenbank Vollbeschäftigung in den USA. Die FED hat dadurch die Möglichkeit, sich primär der Bekämpfung der steigenden Inflation zu widmen. Die OECD hat die Aussichten für das Wachstum der Weltwirtschaft aufgrund des Ukraine-Kriegs und der damit einhergehenden Folgen von 4,5% auf 3% heruntergenommen. Amazon Die Amazon-Aktie ist die am häufigsten gehandelte Aktie am Börsenplatz Stuttgart in der abgelaufenen Handelswoche. Die Aktien des E-Commerce und Cloud-Anbieters wurden am Montag im Verhältnis 20:1 gesplittet. Mit einem aktuellen Kurs von 110,50 Euro dürfte die Aktie für viele Kleinanleger investierbar werden. Durch den optisch niedrigeren Kurs wird Amazon auch ein Anwärter für die Aufnahme in den preisgewichteten Dow Jones Index. Tesla Die Tesla-Aktie zeigte sich mit einer Handelsspanne von 650 Euro bis 735 Euro in den letzten Handelstagen wiederholt sehr volatil. Nachdem in der Gigafactory Shanghai im April lediglich knapp 11.000 Autos aufgrund des Lockdowns produziert werden konnten, stieg die Produktion im Mai wieder auf über 33.000 Elektroautos an. Vor dem Lockdown konnten beinahe 20.000 Elektroautos in der Woche produziert werden. Spezialeinblick Tim Schaefer: Krisen sind ein Turbo für Ihr Aktien-Vermögen! Vom Zeitungsjungen zum Aktien-Millionär - Tim Schäfer verrät sein Erfolgsgeheimnis an der wallstreet, warum er keine Angst vor Kursschwankungen hat und wie er langfristig anlegt. Im Video gibt der Finanz-Hero Tipps, wie junge Menschen finanziell unabhängig werden können. Zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=enaTWojhx40 Disclaimer: Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de (Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)