 Wirtschaft: Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

STUTTGART Bundes-/Staatsanleihen

Der Euro-Bund-Future ging in der letzten Handelswoche mit 150,07 Prozentpunkten aus dem Handel. In die neue Woche startete er mit einem Abschlag von 17 Basispunkten. Bis Dienstagmittag ging es für den Euro-Bund-Future bis auf 153,48 Prozentpunkte aufwärts. Dieses Niveau konnte er nicht halten und notierte am Mittwochnachmittag bei 152,69 Prozentpunkten. Am Donnerstagvormittag geht es wieder leicht aufwärts auf 152,77 Prozentpunkten. Hieraus ergibt sich eine Rendite von 1,13% für die zehnjährige Bundesanleihe. In der Vorwoche lag die Rendite mit 1,18% in etwa auf demselben Niveau. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe gab dagegen deutlicher nach und liegt mit 1,35% unter dem Niveau der Vorwoche von 1,53%.

Anlegertrends

Frankreich nimmt 5,62 Milliarden Euro auf

Frankreich begibt eine neue Staatsanleihe (WKN A3K7HG) mit Fälligkeit zum 15.11.2032. Bei einem Emissionsvolumen von 5,62 Milliarden Euro ist der Zinssatz mit 2,00% festgesetzt. Die Zinszahlungen erfolgen im jährlichen Turnus, die erste anteilige Zinszahlung steht jedoch bereits am 15.11.2022 vor der Tür.

Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht einem Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls einem Euro. S&P vergibt für Frankreich ein AA Rating.

Schleswig-Holstein emittiert fünfjährige Anleihe

Das Land Schleswig-Holstein emittiert eine fünfjährige Anleihe (WKN SHFM84) mit einem jährlichen Kupon in Höhe von 1,375%. Das Emissionsvolumen beträgt eine Milliarde Euro. Die Zinszahlungen erfolgen im jährlichen Turnus, erstmalig am 14.07.2023.

Der Mindestbetrag als auch die kleinste handelbare Einheit belaufen sich auf privatanlegerfreundliche 1.000 Euro. Schleswig-Holstein hat ein MoodyŽs Rating von Aa1.

US-Chemieunternehmen begibt US-Dollar Anleihe

Celanese, ein US-Chemieunternehmen mit Fokus auf Spezialwerkstoffe, nimmt über eine fünfjährige US-Dollar Anleihe (WKN A3K7HD) zwei Milliarden US-Dollar frisches Kapital auf. Die halbjährlichen Zinszahlungen betragen 6,165% p.a., die erste Zinszahlung erfolgt am 15.01.2023. Gehandelt werden kann diese Anleihe in Einheiten von mindestens 1.000 Nominale, zu beachten ist dabei der Mindestbetrag von 2.000 Nominale. Fitch vergibt ein Rating von BBB- für Celanese.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)