 Wirtschaft: Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

Euwax Trends an der Börse Stuttgart

STUTTGART RWE-Call wird verkauft Trends im Handel 1. Call-Optionsschein auf RWE (WKN MD1UY7) Ein Call-Optionsschein auf RWE wird von den Stuttgarter Derivateanlegern verkauft. RWE gehört zu den größten Stromerzeugern in Großbritannien. Der britische Finanzminister plant die Einführung einer Steuer auf außerordentlich hohe Gewinne aus der Stromerzeugung. Die Aktie ist mit einem Tagesminus von knapp 5% der größte Verlierer im DAX. 2. Knock-out-Call auf Orsted (WKN MC7TK6) In einen Knock-out-Call auf den Weltmarktführer von Offshore-Windenergie Orsted steigen die Derivateanleger zur Wochenmitte ein. Im ersten Quartal konnte Orsted sein operatives Ergebnis von über 4,8 Milliarden Dänische Kronen auf über 9,44 Milliarden Dänische Kronen (umgerechnet rund 1,26 Milliarden Euro) steigern. Die Aktie gibt heute 0,6% auf 99,55 Euro nach. 3. Call-Optionsschein auf Alphabet (WKN MA7R06) Auf Alphabet wird ein Call-Optionsschein sehr rege gehandelt. In dem Call erhält der Derivatehändler an der Euwax überwiegend Kauforders. Die Aktie kämpft gerade mit der 2.000 Euro Marke. Von Ihrem All-Time-High bei 2.705 Euro hat die Aktie inzwischen knapp ein Viertel abgeben. Euwax Sentiment Index Nach einem positiven Start verliert der Euwax Sentiment kontinuierlich an Wert und liegt zur Mittagszeit deutlich im negativen Bereich. Die Stuttgarter Derivateanleger sind offenbar pessimistisch auf die weitere Entwicklung im DAX gestimmt. Börse Stuttgart auf YouTube Wie agieren Investment-Legenden wie Warren Buffett und Charlie Munger im aktuellen turbulenten Marktumfeld? Welche Aktien wurden in der letzten Zeit neu aufgenommen in die Depots, welche Titel wurden aussortiert? Einschätzungen von Kemal Bagci, BNP Paribas, der zudem verrät ob die Derivate-Anleger die Einschätzungen der beiden teilen und welche Produkte aktuell gefragt sind. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=yDXC6-CRzZ4 Disclaimer: Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de (Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)