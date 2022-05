 Wirtschaft: Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

Euwax Trends an der Börse Stuttgart

STUTTGART Put auf den Nasdaq 100 gefragt Trends im Handel 1. Knock-out-Put auf den Nasdaq 100 (WKN MD4MAK) Die Stuttgarter Derivateanleger steigen zur Wochenmitte in einen Knock-out-Put auf den Nasdaq 100 ein. Der Nasdaq 100 verzeichnete im April mit einem Minus von 13% den größten Monatsverlust seit Oktober 2008. Auch im laufenden Monat setzt der Nasdaq 100 seine Abwärtsbewegung mit einem Verlust von bisher über 8% fort. 2. Call-Optionsschein auf TotalEnergies (WKN MA92BS) Dahingegen verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf TotalEnergies. Das französische Mineralöl- und Energieunternehmen gab heute bekannt, dass es 50% des amerikanischen Unternehmens Clearway Energy Group erworben hat. Die Clearway Energy Group hat über ihre Tochtergesellschaft CWEN gegenwärtig 7,7 Gigawatt an Wind- und Solarkraftwerken in Betrieb. Die Aktie von TotalEnergies zieht um knapp 3% auf 53,95 Euro an. 3. Faktor-Long-Zertifikat auf Apple (WKN MC2V84) Auf Apple werden im bisherigen Handelsverlauf einige verbriefte Derivate sehr rege gehandelt. Die häufigsten Preisfeststellungen finden in einem Faktor-4x-Long-Zertifikat auf den Smartphonepionier statt. Das Long-Zertifikat wird von Derivateanlegern gekauft. Die Apple-Aktie notiert mit 131,50 Euro nahezu unverändert. Euwax Sentiment Index Zu Handelsbeginn setzten die Stuttgarter Derivateanleger auf einen fallenden DAX. Als dieser tatsächlich bis auf ca. 13.900 Punkte fiel, wechselten sie aber das Lager: Seither notiert der Euwax Sentiment überwiegend im positiven Bereich. Börse Stuttgart auf YouTube Wie agieren Investment-Legenden wie Warren Buffett und Charlie Munger im aktuellen turbulenten Marktumfeld? Welche Aktien wurden in der letzten Zeit neu aufgenommen in die Depots, welche Titel wurden aussortiert? Einschätzungen von Kemal Bagci, BNP Paribas, der zudem verrät ob die Derivate-Anleger die Einschätzungen der beiden teilen und welche Produkte aktuell gefragt sind. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=yDXC6-CRzZ4 Disclaimer: Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de (Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)