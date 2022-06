 Wirtschaft: Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

Euwax Trends an der Börse Stuttgart

STUTTGART Call auf Dividenden-Aristokrat gefragt Trends im Handel 1. Knock-out-Call auf Caterpillar (WKN KE0VR1) Auf Caterpillar, den weltweit größten Hersteller von Baumaschinen, kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Knock-out-Call. Gestern gab das Management die Erhöhung der Quartalsdividende um 8% auf 1,20 US-Dollar bekannt. Seit 28 Jahren steigen die Dividendenauszahlungen bei Caterpillar. Damit ist der Baumaschinenhersteller Mitglied im S&P 500 Dividend Aristocrat Index. Die Aktie notiert mit 215 Euro in der Nähe des All-Time-Highs von 217 Euro. 2. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN MD528U) In einen Call-Optionsschein auf Amazon steigen die Derivateanleger an der Euwax heute ein. Die Aktien des E-Commerce und Cloud-Anbieters wurden am Montag im Verhältnis 20:1 gesplittet. Mit einem aktuellen Kurs von 113,50 Euro dürfte die Aktie für so manchen Kleinanleger investierbar werden. 3. Call-Optionsschein auf Alibaba (WKN MD40MF) Die häufigsten Preisfeststellungen bei den Optionsscheinen finden in einem Call auf den chinesischen E-Commerce-Konzern Alibaba statt. Der Call wird von den Derivateanlegern gekauft. Für die Alibaba-Aktie geht es beinahe 4% auf 115,70 Euro aufwärts. Euwax Sentiment Index Der Euwax Sentiment notiert im bisherigen Handelsverlauf in einer Spanne von 40 bis -20 Punkte. Die überwiegende Zeit notiert er dabei im positiven Bereich. Die Stuttgarter Derivateanleger nutzen offenbar die nachgebenden Notierungen im DAX für einen Einstieg. Börse Stuttgart auf YouTube Vom Zeitungsjungen zum Aktien-Millionär - Tim Schäfer verrät sein Erfolgsgeheimnis an der Wall Street, warum er keine Angst vor Kursschwankungen hat und wie er langfristig anlegt. Im Video gibt der Finanz-Hero Tipps, wie junge Menschen finanziell unabhängig werden können. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=enaTWojhx40 Disclaimer: Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de (Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)