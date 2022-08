 Wirtschaft: Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

Euwax Trends an der Börse Stuttgart

STUTTGART Käufe auf amerikanische Basiswerte

Trends im Handel

1. Faktor-Long-Zertifikat auf McDonald’s (WKN MC2W0T)

In ein Faktor-4X-Long Zertifikat auf McDonald’s steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Der Fast-Food-Anbieter konnte im vergangenen Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,55 US-Dollar ausweisen. Die Konsensschätzungen der Analysten lagen bei 2,47 US-Dollar. Durch den starken US-Dollar ist der Umsatz um 3% gesunken. Bei konstanten Wechselkursen wäre ein Umsatzanstieg von 3% erreicht worden. Die Aktie eilt an den letzten Handelstagen von einem All-Time-High zum nächsten.

2. Call-Optionsschein auf CME (WKN SN77J5)

Seit gestern Nachmittag kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf die CME Group. Der Betreiber von Options- und Terminbörsen konnte im letzten Quartal seine Einnahmen um knapp 5% auf 1,237 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal steigern. Der Nettogewinn stieg sogar von 510 Millionen US-Dollar auf 654 Millionen US-Dollar an. Die Marktkapitalisierung des Börsenbetreibers liegt aktuell bei 74,2 Milliarden US-Dollar. Im März erreichte die Aktie mit 226,80 Euro ein neues All-Time-High. Heute notiert die CME-Aktie bei 201,55 Euro nahezu unverändert.

3. Call-Optionsschein auf Netflix (WKN MD3SD9)

Ebenfalls steigen die Anleger in einen Call-Optionsschein auf Netflix ein. Der Streamingdienst und Serienproduzent plant nach Medienberichten offenbar, ein vergünstigtes Abo-Modell mit der Platzierung von Werbung. Vom Jahrestief Anfang Mai mit 156,68 Euro, konnte sich die Netflix-Aktie inzwischen ordentlich erholen. Mit 237,50 Euro notiert sie heute geringfügig im positiven Terrain.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment liegt fast den ganzen Vormittag zum Teil sehr deutlich im negativen Bereich. Die Stuttgarter Derivateanleger misstrauen offenbar der heutigen Kurserholung im DAX nach den gestrigen Kursverlusten.

