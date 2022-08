 Wirtschaft: Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

Call auf Schweizer Unternehmen gesucht

STUTTGART Trends im Handel

1. Faktor-Long-Zertifikat auf u-blox (WKN MC46KV)

Nach der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen von u-blox steigen die Anleger an der Euwax in ein Faktor-3X-Long Zertifikat auf das Schweizer Unternehmen ein. U-blox ist ein Anbieter von drahtlosen Kommunikations- und Positionierungstechnologien. Die Schweizer Firma steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr um 52,7% auf 294,4 Millionen CHF gegenüber dem Vorjahreshalbjahr. Das EBITDA stieg sogar von 28,7 Millionen CHF auf 76,6 Millionen CHF. U-blox hat die Erwartungen übertroffen und hob zum wiederholten Male die Umsatz- und EBITDA-Prognose an. Die Aktie legt an der BX Swiss über 20% zu.

2. Call-Optionsschein auf PayPal (WKN MD4HYL)

Dagegen verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf PayPal. Der von Paul Singer geführte US-Hegdefonds Elliot, stieg zuletzt für zwei Milliarden US-Dollar bei dem Online-Zahlungsanbieter ein. Elliot ist als aktivistischer Investor bekannt, welcher die Firmen auf Rendite trimmt. Die PayPal-Aktie konnte seit dem Einstieg von Elliot Anfang August ordentliche Kurssteigerung verzeichnen. Heute aber geht es für die Aktie knapp 2% auf 97,25 Euro bergab.

3. Faktor-Long-Zertifikat auf K+S (WKN MF8LER)

Zum Wochenabschluss legen sich Stuttgarter Derivateanleger ein Faktor-3X-Long Zertifikat auf K+S ins Depot. Die K+S-Aktie gibt zwar heute über 5% auf 22,50 Euro nach. In die Handelswoche ist die Aktie des Düngemittelherstellers aber mit 21 Euro weitaus tiefer gestartet.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment drehte im bisherigen Handelsverlauf mehrmals die Richtung. Anscheinend sind sich die Derivateanleger vor dem bevorstehenden Wochenende uneins, in welche Richtung der DAX geht.

Börse Stuttgart auf YouTube

Amazon, Apple, Alphabet - Tobias Kramer im Talk mit Richy über das Triple A der Tech-Aktien. Der Herausgeber von DZB Portfolio analysiert die Performance, Geschäftsmodelle und Positionierung zur Konkurrenz der US-Riesen. Zahlen über Zahlen, die einen Ausblick in die Zukunft möglich machen.

Die Aufnahmen sind im Rahmen eines DZB Portfolio-Life-Webinars entstanden.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=Y5dfg7ItKEc

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)