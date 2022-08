 Wirtschaft: Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

Euwax Trends an der Börse Stuttgart

STUTTGART Calls auf Shell und RWE gefragt

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Shell (WKN MD4QXA)

Zum Wochenauftakt wird ein Call-Optionsschein auf Shell am häufigsten an der Euwax gehandelt. Die Derivateanleger steigen in den Call-Optionsschein ein. Der Shell-CEO Ben van Beurden sieht durch die Unterbrechungen bei den russischen Gaslieferungen nach Europa auch in den nächsten Jahren im Winter einen Erdgasmangel in Europa. Bis zur Bekanntgabe der nächsten Quartalszahlen will Shell eigene Aktien im Gegenwert von sechs Milliarden Euro zurückkaufen. Die Shell-Aktie notiert mit 27,25 Euro unverändert.

2. Call-Optionsschein auf RWE (WKN MD1UYB)

Auf RWE kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein. Die RWE-Aktie ist seit Freitag in der Spitze um über 10% bis auf 38,87 Euro gefallen. Offensichtlich belastet die Aktie die wiederkaufkeimende Diskussion um die Einführung einer Übergewinnsteuer. Zur Mittagszeit notiert die Aktie bei 40,11 Euro.

3. Put-Optionsschein auf Meta Platforms (WKN KG0X53)

Dagegen verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Put-Optionsschein auf die Facebook Muttergesellschaft Meta Platforms. Erstmals seit dem Börsengang 2012 verzeichnete Meta Platforms im vergangenen Quartal einen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Meta-Aktie verliert heute 1,3% auf 160,20 Euro.

Euwax Sentiment Index

Der DAX setzt seine Abwärtsbewegung zum Wochenbeginn fort. Der Euwax Sentiment notiert währenddessen in einer recht engen Handelsspanne von rund 20 bis -20 Punkten. Die Stuttgarter Derivateanleger sind sich offenbar unschlüssig, wohin die weitere Reise im DAX geht.

Aktien kleinerer und mittelgroßer Firmen haben in den letzten Monaten mehr verloren als viele Großkonzerne. Woran das liegt und warum SDAX und MDAX auf Sicht von 20 Jahren hingegen die Nase vorne hatten, verrät Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect im Interview. Welche Branchen mehr als einen Blick wert sind und wie die Anleger der comdirect in Nebenwerte investieren - hier seine Einschätzungen.

