 Wirtschaft: DGAP-Adhoc: Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Die Jungfraubahn-Gruppe kehrt in die Gewinnzone zurück (deutsch)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Die Jungfraubahn-Gruppe kehrt in die Gewinnzone zurück

Jungfraujoch ^

Jungfraubahn Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Die Jungfraubahn-Gruppe kehrt in die

Gewinnzone zurück

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

01.09.2022 / 06:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

1. September 2022

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Die Jungfraubahn-Gruppe kehrt in die Gewinnzone zurück

Die Jungfraubahn Holding AG teilt in einer Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53

Kotierungsreglement mit, dass die Jungfraubahn-Gruppe auf ein erfolgreiches

erstes Semester zurückblicken kann. Nachdem 2020 und 2021 aufgrund der

Pandemie deutliche Verluste verzeichnet wurden, weist die

Jungfraubahn-Gruppe im ersten Halbjahr 2022 einen Gewinn von CHF 15,3 Mio.

aus. Alle Segmente haben bei günstigen Witterungsbedingungen zu dieser

erfreulichen Entwicklung beigetragen. Nach zwei Pandemiejahren ist bei den

Gästen ein Nachholbedarf spürbar: Im Wintersport wurde die bisher beste

Saison 2007/2008 egalisiert. Die Erlebnisberge näherten sich dem

Vorkrisenniveau an und die Besucherzahl auf dem Jungfraujoch - Top of Europe

konnte gegenüber dem Vorjahr um fast 50% gesteigert werden, liegt aber immer

noch 57% unter jener von 2019. Nur schleppend voran geht die Erholung der

internationalen Gruppenreisemärkte, insbesondere Asiens, aufgrund der

vielschichtigen Unsicherheit bezüglich Reiseeinschränkungen und

Flugkapazitäten. Für das zweite Halbjahr ist die Jungfraubahn-Gruppe

verhalten optimistisch und geht von einer weiteren, schrittweisen

Normalisierung aus.

Das Unternehmen hat in der Krise gelernt, rasch und konsequent auf sich

verändernde Gegebenheiten zu reagieren. Diese Anpassungsfähigkeit erlaubt

es, mit einem optimierten Ressourceneinsatz auf die rasch variierende

Nachfrage in den verschiedenen Segmenten einzugehen und sich eröffnende

Chancen zu nutzen.

BESUCHERFREQUENZEN 2022 2021 Veränderung

1.1.-30.6. in %

Jungfraujoch (Berg an) 204 600 137 400 48,9%

Skier Visits 1 057 500 706 000 49,8%

Jungfrau Ski Region

NETTO-VERKEHRSERTRÄGE in TCHF in TCHF in %

Jungfraujoch - Top of Europe 26 573 14 510 83,1%

Erlebnisberge 8 803 3 852 128.5%

Wintersport 27 471 16 391 67,6%

Total Verkehrsertrag 62 847 34 753 80,8%

Steigende Frequenzen beim Jungfraujoch - Top of Europe

Positiv haben sich die Zahlen der Besucherinnen und Besucher des

Jungfraujochs - Top of Europe im ersten Halbjahr entwickelt. Hauptgründe

dafür waren einerseits die V-Bahn und die starke Kundenorientierung,

andererseits das meist gute Wetter sowie das Ende der Corona-Beschränkungen.

Von Januar bis März waren es vor allem Schweizerinnen und Schweizer, die das

Jungfraujoch besuchten. Mit dem Ende der letzten Corona-Massnahmen nahmen ab

April auch die Besuche der internationalen Gäste zu. Insgesamt reisten

204'600 Gäste zum Jungfraujoch - Top of Europe. Dies entspricht einer

Zunahme von 48,9% im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch liegt die Besucherzahl

57% unter jener von 2019, da die Touristinnen und Touristen aus den

asiatischen Ländern bei sich zuhause nach wie vor Corona-Restriktionen

haben, welche die Reisetätigkeit einschränken oder sogar verunmöglichen.

Zudem fehlt es an Flugverbindungen und es gibt Engpässe bei der

Visa-Ausstellung. Dies führt dazu, dass Gruppenreisen nach wie vor

weitgehend ausbleiben.

Der Nettoverkehrsertrag im Segment Jungfraujoch - Top of Europe betrug CHF

26,6 Mio., was einer überproportionalen Steigerung von 83,1% entspricht.

Dazu beigetragen haben insbesondere der Gästemix mit einem erhöhten Anteil

ausländischer Individualreisender und die im Vergleich mit dem Vorjahr

deutlich weniger genutzten Promotionen.

Mehr Gäste auf den Erlebnisbergen - Rekord bei Wintersaison egalisiert

Bei den Erlebnisbergen verzeichnete die Jungfraubahn-Gruppe einen

Netto-Verkehrsertrag von CHF 8,8 Mio., was einer Zunahme von 129%

entspricht. Die Gästezahlen bei den Erlebnisbergen erreichten mit Ausnahme

der Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren wieder die Vor-Pandemie-Werte von 2019.

Die Harderbahn erreichte im ersten Halbjahr 2022 mit 194'000 Berg- und

Talfahrten ein Plus von 145,4% (gegenüber 79'000 Berg- und Talfahrten im

gleichen Zeitraum 2021). Bei der Firstbahn waren es im ersten Halbjahr

150'000 Gäste (Tal ab), was gegenüber dem gleichen Zeitraum 2021 einem Plus

von 128,9% (65'500 Gäste 2021) entspricht. Die Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren

(BLM) hatte mit 108'500 Besucherinnen und Besuchern 129,0% mehr Gäste als im

gleichen Zeitraum 2021 (Tal ab 47'400 Gäste).

In der Berichtsperiode 2022 wurden 1'057'500 Skier Visits (Erstzutritte)

verzeichnet. Das sind 49,8% mehr als in der gleichen Zeitspanne 2021.

Bezogen auf die gesamte Wintersaison 2021/2022 konnte mit 1'249'760 Skier

Visits der Rekord der Wintersaison 2007/2008 mit 1'251'000 Skier Visits

praktisch egalisiert werden. Für die hohen Frequenzen gibt es einen Grund:

Die Realisierung der V-Bahn hat die Jungfrau Ski Region beim Wintersport

zurück in die „Champions League” gebracht.

Damit hat sich in der zweiten Wintersaison mit V-Bahn bestätigt, dass die

neuen Bahnen Eiger Express und Männlichenbahn für den Wintersport in der

Jungfrau Ski Region eine beachtliche Attraktivitätssteigerung bedeuten. Der

anteilige Nettoverkehrsertrag der Jungfraubahn-Gruppe aus dem Wintersport

erhöhte sich in der Berichtsperiode um CHF 11,1 Mio. bzw. 67,6% auf den

neuen Rekordwert von CHF 27,5 Mio.

Wichtige Projekte zur besseren Erschliessung der autofreien Orte

Die autofreien Orte Wengen und Mürren werden dank laufender Projekte künftig

auf noch bessere öV-Anschlüsse zählen können. Bei der Adhäsionsbahn

Grütschalp-Mürren sind die Arbeiten für die die Gesamterneuerung auf Kurs.

Aktuell läuft der Umbau des Bahnhofs Mürren auf Hochtouren. Der Bahnhof wird

den heutigen Anforderungen an hindernisfreie Zugänge zum Zug und stufenfreie

Einstiege in den Zug angepasst. Im November soll die sanierte Station Mürren

in Betrieb genommen werden. Im Oktober erfolgt zudem eine weitere

Intensivbauphase für die Gleis-Erneuerung. Das Gesamtprojekt umfasst eine

Investitionssumme von CHF 63 Mio., die durch den Kanton Bern sichergestellt

sind.

Wie das neue Rollmaterial der Mürrenbahn wird auch der Wengen Shuttle auf

den Fahrplanwechsel im Dezember 2023 den Betrieb aufnehmen. Bereits jetzt

können die drei neuen Loks auf dem Streckennetz der Wengernalpbahn (WAB) bei

sogenannten Inbetriebsetzungsfahrten gesichtet werden. Der Wengen Shuttle

wird das öV-Angebot zwischen Lauterbrunnen und Wengen verdichten und den

Anreisenden nach Wengen mehr Platz fürs Gepäck und weitere Gegenstände

bieten. Damit steigert die Jungfraubahn Holding AG die Attraktivität des

bereits sehr guten öV-Anschlusses.

Im Wintersport ist die Nutzung des öffentlichen Verkehrs dank der V-Bahn mit

einem durchschnittlichen Zeitgewinn von 47 Minuten ab Interlaken Ost bis auf

die Skipiste wesentlich attraktiver geworden. Ab der kommenden Wintersaison

2022/2023 wird zudem die Anreise ab Interlaken Ost mit der Berner

Oberland-Bahn (BOB) bei allen Wintersportpässen inbegriffen sein.

Nachhaltigkeit

Die Förderung von Schiene statt Strasse ist ein wesentlicher Teil der

Nachhaltigkeitsstrategie der Jungfraubahn-Gruppe. Angestrebt wird ein

integriertes Nachhaltigkeitsmanagement mit Blick auf die für die

Unternehmung zentralen sieben Sustainable Development Goals (SDGs). Parallel

dazu erfolgt der Ausbau der Berichterstattung gemäss Global Reporting

Initiative (GRI) Standards. Im ersten Halbjahr 2022 wurden die Massnahmen im

Zusammenhang mit den sieben ausgewählten SDGs in Workshops verfeinert und

konkretisiert sowie in allen Geschäftsbereichen verankert. Zur Abbildung des

CO2-Fussabdrucks der Unternehmung wurden erste Schritte eingeleitet.

Letzteres geschieht auch in Zusammenhang mit dem Projekt der Universität

Bern „CO2-neutrale Tourismusregion Oberland Ost”. Bereits 2023 wird zudem

die ISO-Zertifizierung 14001 im Umweltmanagement erfolgen.

Ausblick

Der Trend des ersten Halbjahres 2022 setzte sich in den Hochsaisonmonaten

Juli und August fort. Der Geschäftsverlauf im zweiten Halbjahr 2022 wird

weiterhin geprägt sein von den globalen Unsicherheiten, die von der

Unternehmung nicht beeinflusst werden können: Der Entwicklung der

Corona-Situation, dem Krieg in der Ukraine, der allgemeinen globalen

Konjunktur-, Preis- und Währungsentwicklung sowie Engpässen bei den

interkontinentalen Flugverbindungen und Visa-Ausstellungen in gewissen

asiatischen Ländern.

Trotz des erfreulichen ersten Halbjahres ist und bleibt 2022 ein

Übergangsjahr mit vielen Unbekannten. Für das Geschäftsjahr 2023 hofft die

Jungfraubahn-Gruppe, einen weiteren Schritt zurück in Richtung der

Ergebnisse vor der Pandemie zu machen. Hierzu ist eine weitere

Normalisierung der internationalen Reisemärkte - insbesondere bei den

Gruppenreisen - notwendig.

Link zum Halbjahresbericht 2022

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Jungfraubahn Holding AG

Harderstrasse 14

3800 Interlaken

Schweiz

Telefon: +41 33 828 71 11

Fax: +41 33 828 72 64

E-Mail: [email protected]

Internet: www.jungfrau.ch

ISIN: CH0017875789

Valorennummer: A0CACJ

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss

Exchange

EQS News ID: 1432639

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1432639 01.09.2022 CET/CEST

°