 Wirtschaft: DGAP-Adhoc: All for One Group SE: 9-Monatszahlen 2021/22 // Erschwertes Marktumfeld belastet Ergebnis im 3. Quartal 2021/22 // EBIT-Prognose 2021/22 wird angepasst (deutsch)

All for One Group SE: 9-Monatszahlen 2021/22 // Erschwertes Marktumfeld belastet Ergebnis im 3. Quartal 2021/22 // EBIT-Prognose 2021/22 wird angepasst

* Umsatz: 338,9 Mio. EUR ^

DGAP-Ad-hoc: All for One Group SE / Schlagwort(e):

9-Monatszahlen/Prognoseänderung

All for One Group SE: 9-Monatszahlen 2021/22 // Erschwertes Marktumfeld

belastet Ergebnis im 3. Quartal 2021/22 // EBIT-Prognose 2021/22 wird

angepasst

28.07.2022 / 08:54 CET/CEST

Ad-hoc: All for One Group SE - 9-Monatszahlen 2021/22 // Erschwertes

Marktumfeld belastet Ergebnis im 3. Quartal 2021/22 // EBIT-Prognose 2021/22

wird angepasst

Ungeprüfte Ergebnisse:

* Umsatz: 338,9 Mio. EUR (plus 21% zum Vorjahr); wiederkehrende Erlöse

steigen um 20% an

* CONVERSION/4-Geschäft fast verdreifacht

* Kurzfristige Projektverschiebungen und-unterbrechungen / Erhöhter

pandemiebedingter Krankenstand / Inflation treibt Kosten

* EBIT: 13,3 Mio. EUR (minus 16% zum Vorjahr); EBIT-Marge bei 3,9%

(Vorjahr: 5,7%)

* EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) steigt um 7% auf 20,3 Mio. EUR;

EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) bei 6,0%

* Durch das deutlich schwächere 3. Quartal 2021/22 wird die Prognose für

das EBIT 2021/22 angepasst

Filderstadt 28. Juli 2022 - Die All for One Group SE veröffentlicht ihre

ungeprüften Ergebnisse für den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 30. Juni

2022.

Der Umsatz ist in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021/22 um 21%

auf 338,9 Mio. EUR angestiegen, während das EBIT um 16% auf 13,3 Mio. EUR

zurückging. Demgegenüber konnte das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) um 7%

auf 20,3 Mio. EUR erhöht werden. Die wiederkehrenden Erlöse konnten um 20%

auf 179,2 Mio. EUR gesteigert werden und machen unverändert 53% vom

Gesamtumsatz aus.

Das EBITDA beläuft sich auf 35,0 Mio. EUR (Okt 2020 - Jun 2021: 31,9 Mio.

EUR), und das EBIT auf 13,3 Mio. EUR (minus 16%). Die EBIT-Marge beträgt

3,9% (Okt 2020 - Juni 2021: 5,7%). Das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS)

zeigt die ”echte„ operative Entwicklung, bereinigt um akquisitionsbedingte

externe Aufwendungen und Erträge und akquisitionsbedingte Abschreibungen und

Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte. Dieses ist trotz der

ungeplanten Belastungen im Vorjahresvergleich um 7% auf 20,3 Mio. EUR

angestiegen. Das EBT liegt bei 12,3 Mio. EUR (minus 18%), das

Periodenergebnis bei 8,7 Mio. EUR (minus 18%) und das Ergebnis je Aktie bei

1,73 EUR (minus 17%).

Der Vorstand hat in diesem Zusammenhang entschieden, die Prognose für das

Geschäftsjahr 2021/22 hinsichtlich des zu erwartenden EBIT zu reduzieren.

Nach bisheriger Einschätzung wurde ein EBIT in Höhe von 24 Mio. EUR bis 26

Mio. EUR erwartet. Der Vorstand reduziert die Prognose nunmehr auf eine

EBIT-Spanne von 17 Mio. EUR bis 21 Mio. EUR (2020/21: 20,6 Mio. EUR).

Grund für die Anpassung nach einem robusten 1. Halbjahr 2021/22 sind die

negativen gesamtwirtschaftlichen und pandemiebedingten Einflüsse im 3.

Quartal 2021/22 sowie die vermehrten Anzeichen, dass unsere Kunden auch im

nächsten Quartal Entscheidungen für Projekte verzögern könnten. Der Umsatz

von April bis Juni 2022 liegt mit 108,5 Mio. EUR (plus 13,6 Mio. EUR) und

das EBIT mit 0,3 Mio. EUR (minus 4,8 Mio. EUR) im Vergleich zum

Vorjahresquartal unter unseren Erwartungen. Umsatzeinbußen aus einem

pandemiebedingt erhöhten Krankenstand, deutlich geringere Lizenzerlöse,

inflationsbedingte Preisanstiege sowie die Kosten für die Akquisition der

POET-Gruppe belasten das Ergebnis überproportional. Der Krieg in der

Ukraine, die andauernde Pandemie sowie die Lieferkettenprobleme beeinflussen

unsere Kunden zunehmend und wir werden mit ungeplanten, deutlich steigenden

Kosten und daraus resultierendem Druck auf die Margen konfrontiert.

Präventiv wurden Maßnahmen eingeleitet, die bereits im 4. Quartal 2021/22

erste Wirkung zeigen sollten. Im Segment CORE gehen wir trotz der

Herausforderungen von einem nahezu planmäßigen Verlauf aus. Im Segment LOB

sind die zusätzlichen ungeplanten Belastungen in diesem Geschäftsjahr jedoch

nicht mehr aufzuholen.

Die Prognose für das Umsatzvolumen zwischen 440 Mio. EUR und 460 Mio. EUR

für das Geschäftsjahr 2021/22 (2020/21: 372,9 Mio. EUR) wird hingegen

bestätigt.

Ihre vollständige Zwischenmitteilung zu den 9-Monatszahlen 2021/22

veröffentlicht die All for One Group SE planmäßig am 4. August 2022.

Kontakt:

All for One Group SE, Nicole Besemer,

Head of Investor Relations & Treasury, Tel. 0049 (0)711 78807-28, E-Mail

[email protected]

