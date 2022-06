 Wirtschaft: DGAP-Adhoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S erhöht Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 (deutsch)

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S erhöht Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2022/23

Euro/US-Dollar ^ EQS-Ad-hoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S erhöht Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 20.06.2022 / 15:17 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- AT&S erhöht Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Leoben - Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft hat hinsichtlich der künftigen Entwicklung innerhalb des laufenden Geschäftsjahres im Wesentlichen drei ihrer Annahmen angepasst: * Der Anlauf der neuen Produktionskapazitäten im Werk Chongqing, China, erfolgt schneller als zuvor erwartet und die aktualisierten Kundenbestellungen zeigen einen höherwertigen Produkt-Mix, der mit einem höheren Umsatz und einer verbesserten Marge einhergeht. * Der Covid-bedingte Lockdown in Shanghai, China, führte in dem dort ansässigen Werk zu deutlich geringeren negativen Auswirkungen als in der bisherigen Planung erwartet. * Die Wechselkurserwartung für das laufende Jahr wurde auf 1,07 Euro/US-Dollar (zuvor: 1,17 Euro/US-Dollar) und 6,9 Euro/RMB (zuvor: 7,5 Euro/RMB) angepasst. AT&S geht daher davon aus, dass im Geschäftsjahr 2022/23 ein Umsatz von rund 2,2 Mrd. EUR erzielt wird (zuvor: rund 2 Mrd. EUR). Die erwartete und um Anlaufkosten bereinigte EBITDA-Marge erhöht sich auf 27 bis 30 % (zuvor: 23 bis 26 %). Die Annahmen zu der Höhe der Anlaufkosten (75 Mio. EUR) und dem Investitionsvolumen (1.250 Mio. EUR) bleiben unverändert. Für den Ausblick wird angenommen, dass sich die Weltwirtschaft nicht in eine Rezession begibt, sich durch den Krieg in der Ukraine keine direkten negativen finanziellen Auswirkungen infolge geopolitischer Verwerfungen ergeben und die Covid-Situation in China zu keinen langfristigen Produktionsausfällen führt. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced Technologies & Solutions AT&S ist ein weltweit führender Hersteller hochwertiger Leiterplatten und von IC-Substraten. AT&S industrialisiert zukunftsweisende Technologien für die Kerngeschäfte Mobile Devices & Substrates, Automotive, Industrial und Medical. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul). Eine neue High-End-Produktionsstätte für IC-Substrate wird derzeit in Kulim, Malaysia, errichtet. Das Unternehmen beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter www.ats.net Medienkontakt: Gerald Reischl, Director Communications & Public Relations Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; [email protected] Investor Relations Kontakt: Philipp Gebhardt, Director Investor Relations Tel: +43 3842 200 2274; Mobil: +43 664 7800 2274; [email protected] AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft Fabriksgasse 13 8700 Leoben / Österreich www.ats.net --------------------------------------------------------------------------- 20.06.2022 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG Fabriksgasse 13 8700 Leoben Österreich Telefon: +43 (1) 3842200-0 E-Mail: [email protected] Internet: www.ats.net ISIN: AT0000969985, AT0000A09S02 WKN: 922230 Indizes: ATX Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1379551 Ende der Mitteilung EQS News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1379551 20.06.2022 CET/CEST °