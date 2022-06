 Wirtschaft: DGAP-Adhoc: CLIQ Digital erhöht die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2022 (deutsch)

CLIQ Digital erhöht die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2022

Umsatzerlöse von mehr als 250 Millionen Euro ^ DGAP-Ad-hoc: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung CLIQ Digital erhöht die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2022 15.06.2022 / 12:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Aufgrund der sehr guten Geschäftsentwicklung seit Jahresbeginn in allen Regionen geht der Vorstand der CLIQ Digital AG davon aus, die zuvor angekündigte Prognose für das Geschäftsjahr 2022 zu übertreffen. Dementsprechend hat der Vorstand der CLIQ Digital AG heute beschlossen, seine Prognosen für Umsatz, bezahlte Mitgliedschaften, Marketingausgaben und EBITDA für das Geschäftsjahr 2022 anzupassen und zu erhöhen. Trotz des wirtschaftlichen Abschwungs erwartet die CLIQ Digital AG nun Umsatzerlöse von mehr als 250 Millionen Euro (vormals: mehr als 210 Millionen), was einer Wachstumsrate von mindestens 67 % im Vergleich zu 2021 entspricht. Die Zahl der bezahlten Mitgliedschaften wird zum 31. Dezember 2022 nun voraussichtlich bei über 2 Millionen liegen (vormals: zwischen 1,7 und 1,8 Millionen). Die Marketingausgaben werden nun voraussichtlich mehr als 90 Millionen Euro betragen (vormals: mehr als 70 Millionen Euro) und das EBITDA wird voraussichtlich 38 Millionen Euro überschreiten (vormals: mehr als 33 Millionen Euro), was einem Wachstum von mindestens 40 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Alle anderen Erwartungen für 2022 bleiben unverändert. Die neue Prognose für das Geschäftsjahr 2022 wurde auf der Grundlage des vorherrschenden Marktumfelds erstellt und geht davon aus, dass sich die Bedingungen nicht verschlechtern, insbesondere nicht durch den Krieg in der Ukraine und seine Folgen für die Weltwirtschaft. Die kommunizierten mittelfristigen Ziele bis 2025 bleiben von der Prognoseanpassung unberührt. --------------------------------------------------------------------------- Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Die CLIQ Digital AG wird ihre Halbjahreszahlen 2022 wie geplant am 2. August 2022 veröffentlichen. Kontakt CLIQ Digital AG Sebastian McCoskrie Head of Investor Relations Grünstr. 8 40212 Düsseldorf, Deutschland +49 151 52043659 [email protected]