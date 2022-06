 Wirtschaft: DGAP-Adhoc: Corestate nimmt substanzielle Wertanpassungen im Segment Real Estate Debt vor (deutsch)

Corestate nimmt substanzielle Wertanpassungen im Segment Real Estate Debt vor

Services ^ DGAP-Ad-hoc: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges/Gewinnwarnung Corestate nimmt substanzielle Wertanpassungen im Segment Real Estate Debt vor 14.06.2022 / 13:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Corestate nimmt substanzielle Wertanpassungen im Segment Real Estate Debt vor Frankfurt, 14. Juni 2022 - Der Vorstand der Corestate Capital Holding S.A. (Corestate) hat in seiner heutigen Sitzung entschieden, Wertberichtigungen auf den Firmen- und Markenwert sowie eine Risikovorsorge für ausstehende Performance-Gebühren und Brückenfinanzierungen der Helvetic Financial Services (HFS) in Höhe von insgesamt rund EUR 392 Mio. vorzunehmen. Ausgangspunkt für den Vorstand war die Entscheidung der unabhängigen Kapitalverwaltungsgesellschaft, für den von der HFS beratenen Stratos II Fonds, die Rücknahme der Anteilsscheine bis auf Weiteres auszusetzen und eine mögliche Umstrukturierung und Weiterführung des Fonds vorzubereiten. Angesichts der großen wirtschaftlichen Bedeutung des Fonds für die kurz- bis mittelfristigen Geschäftsaussichten der HFS führt dies in der Folge zu einer strategischen Neubewertung und Anpassung der korrespondierenden Bilanzpositionen. Der Vorstand hat darüber hinaus entschieden, in Anbetracht der deutlichen Verschlechterung des makroökonomischen Umfeldes, auch bei der Corestate Bank die Firmenwerte um rund EUR 61 Mio. anzupassen. Meldepflichtiger Kontakt: Dr. Kai Gregor Klinger Chief Markets Officer T: +49 69 3535630-107 M: +49 152 22755400 [email protected]