 Wirtschaft: DGAP-Adhoc: Die Cicor Gruppe erzielt durch organisches Wachstum und Akquisitionen ein Rekordresultat bei Umsatz und operativem Ergebnis (deutsch)

Bronschhofen, 11. August 2022 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN)

konnte ihren Umsatz, als Ergebnis der im vergangenen Jahr angekündigten

Wachstumsstrategie, im ersten Semester 2022 deutlich um 35,2% auf CHF 157,7

Mio. (1. Halbjahr 2021: CHF 116,7 Mio.) steigern. Neben dem Beitrag der

akquirierten Unternehmen wurde ein organisches Wachstum von 15,4% erzielt.

Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und

Amortisationen (EBITDA) legte im ersten Semester 2022 ebenfalls deutlich um

29,5% zu und erreichte CHF 15 Mio. (1. Halbjahr 2021: CHF 11,6 Mio.). Sowohl

beim Umsatz als auch beim EBITDA wurden damit die besten Ergebnisse der

Unternehmensgeschichte erzielt.

Das wirtschaftliche Umfeld in der Berichtsperiode blieb herausfordernd: Eine

hohe Kundennachfrage traf auf mangelnde Produktionskapazitäten vieler

Chiphersteller, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, mit Lockdowns,

insbesondere in China, Konjunkturängste aufgrund der geopolitischen

Situation sowie eine galoppierende Inflation. Cicor konnte durch gemeinsame

Anstrengungen mit Lieferanten und Kunden sowie eine flexible Produktion die

Bedarfe der Kunden weitgehend bedienen, was zu dem zweistelligen organischen

Wachstum beitrug. Cicor verbuchte im Berichtszeitraum neue Aufträge von CHF

181,8 Mio. (1. Halbjahr 2021: CHF 139,8 Mio.), entsprechend einem Wachstum

von 30%. Das Verhältnis neuer Aufträge zum Umsatz (Book-to-Bill Rate) von

1,15 (Vorjahr: 1,20) spiegelt einerseits das langfristige Bestellverhalten

vieler Kunden und andererseits die Erfolge von Cicor im Markt wider.

Das operative Ergebnis auf EBITDA-Ebene erreichte mit CHF 15 Mio. und einer

soliden EBITDA-Marge von 9,5% einen neuen Rekordwert. Während die

EBITDA-Marge der EMS Division sich auf höchst zufriedenstellende 10,2%

verbesserte (1. Halbjahr 2021: 8,9%), litt die AS Division unter

Kostensteigerungen, die nur mit Zeitverzögerungen im Markt weitergereicht

werden können, was zu einem Rückgang der EBITDA-Marge auf 13,2% führte

(Vorjahr: 18,4%).

Der Core-EBIT1) stieg überproportional um 45,4% auf CHF 9,7 Mio. (1.

Halbjahr 2021: CHF 6,6 Mio.), entsprechend einer Marge von 6,1% (Vorjahr:

5,7%). Neben dem Akquisitionseffekt von Axis Electronics ist diese positive

Entwicklung auch auf die gestiegene Produktionsauslastung der EMS Division

zurückzuführen.

Der Core-Gewinn1) ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht auf CHF 4,9

Mio. (1. Halbjahr 2021: CHF 5,2 Mio.) zurück. Dies ist vor allem auf die

starke Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro seit Anfang des

Jahres und die gestiegenen Finanzierungskosten zurückzuführen.

Cicor hat die Divisionsstruktur per 1. Januar 2022 umgestellt. Da das

Geschäft mit Dickfilmsubstraten bei RHe Microsystems (Radeberg, Deutschland)

nur noch eine untergeordnete Rolle spielt und der Umsatz massgeblich von den

EMS Dienstleistungen im Mikroelektronikbereich getragen wird, entspricht

diese Neuzuordnung dem aktuellen Geschäftsmodell. Die EMS Division

(Electronic Manufacturing Services) trug im Berichtszeitraum 85,6% zum

Gruppenumsatz bei, die AS Division (Advanced Substrates, bestehend aus der

Entwicklung und Produktion von Leiterplatten und Dünnfilmsubstraten)

lieferte 14,4% des Gruppenumsatzes.

EMS Division ist Wachstumstreiber

Durch die Akquisition von Axis Electronics (Bedford, UK, konsolidiert seit

Dezember 2021) sowie der SMT Elektronik (Dresden, Deutschland, konsolidiert

seit Mai 2022) wurde zusammen mit einem signifikanten organischen Wachstum

der Divisionsumsatz um 42,2% auf CHF 135,1 Mio. (Vorjahr: CHF 95,0 Mio.)

gesteigert. Die Integration der beiden Unternehmen verläuft plangemäss und

trägt zu einem bedeutenden operativen Gewinn bei, was zu einer Steigerung

des operativen Ergebnisses auf Stufe EBITDA um 63,9% auf CHF 13,8 Mio. führt

(1. Halbjahr 2021: CHF 8,4 Mio.).

AS Division mit Ergebnisrückgang aufgrund von Kosteninflation

Die AS Division erzielte im ersten Halbjahr 2022 mit CHF 23,3 Mio. (1.

Halbjahr 2021: CHF 22,1 Mio.) einen um 5,5% leicht gesteigerten Umsatz,

getragen insbesondere durch einen erfreulichen Anstieg der Nachfrage nach

Leiterplatten für die Medizintechnik. Das operative Ergebnis EBITDA lag mit

CHF 3,1 Mio. um 24,1% unter dem Vorjahresergebnis von CHF 4,1 Mio. Deutliche

Erhöhungen der Material- und Energiekosten, die nur zeitverzögert an die

Kunden weitergegeben werden können, führten zu den niedrigeren

AS-Ergebnissen des ersten Halbjahres 2022.

Ausblick auf das zweite Halbjahr und das Gesamtjahr 2022

Die Cicor-Einheiten verzeichnen eine Normalisierung des Bestellungseingangs,

während die anhaltende Verknappung gewisser elektronischer Komponenten ein

schnelleres Wachstum verhindert. Der hohe Auftragsbestand und die gut

gefüllte Projektpipeline sollten diese negativen Effekte im weiteren Verlauf

des Jahres 2022 jedoch kompensieren.

Aufgrund der aktuellen Situation erwartet Cicor für das Gesamtjahr 2022

einen Umsatz von CHF 300-320 Mio. und eine EBITDA-Marge, die sich nicht

wesentlich von derjenigen des ersten Halbjahres unterscheidet.

1) Vor Amortisation von aktiviertem Goodwill (2022: TCHF 2 530) und

aktivierten Immateriellen Anlagen (2022: TCHF 1 982) aus Akquisitionen. Für

Core-Gewinn zusätzlich bereinigt um Steuereffekte (2022: TCHF -376).

Kontakt:

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen

Media & Investor Relations

Tel. +41 71 913 73 00

E-mail: [email protected]

Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer

Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis

hin zum Supply Chain Management. Mit rund 2'200 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern an zwölf Standorten in Europa und Asien bedient Cicor führende

Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt &

Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen

Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von

elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die

Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange

gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website

www.cicor.com.

