 Wirtschaft: DGAP-Adhoc: fashionette AG: Georg Hesse wird neuer Vorstandsvorsitzender der fashionette AG (deutsch)

Düsseldorf, 14. Juni 2022. Der Aufsichtsrat der fashionette AG ^ DGAP-Ad-hoc: fashionette AG / Schlagwort(e): Personalie fashionette AG: Georg Hesse wird neuer Vorstandsvorsitzender der fashionette AG 14.06.2022 / 09:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. Georg Hesse wird neuer Vorstandsvorsitzender der fashionette AG Düsseldorf, 14. Juni 2022. Der Aufsichtsrat der fashionette AG ( ISIN DE000A2QEFA1 / WKN A2QEFA) ("Gesellschaft") hat Georg Hesse heute mit Wirkung ab dem 1. Juli 2022 zum Vorstandsmitglied der Gesellschaft bestellt und zugleich zum Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft ernannt. Die Bestellung erfolgt für eine Dauer von fünf Jahren. Georg Hesse folgt auf Daniel Raab, der sein Vorstandsmandat mit Wirkung zum Ablauf des 30. Juni 2022 aus persönlichen Gründen niedergelegt hat, aber bis September 2022 im Unternehmen bleibt, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten. fashionette AG Investor Relations Irina Zhurba [email protected] Lierenfelder Straße 45 | 40231 Düsseldorf | Deutschland corporate.fashionette.com Public Relations Stefanie Küppenbender [email protected] Lierenfelder Straße 45 | 40231 Düsseldorf | Deutschland corporate.fashionette.com --------------------------------------------------------------------------- 14.06.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: fashionette AG Lierenfelder Straße 45 40231 Düsseldorf Deutschland E-Mail: [email protected] Internet: corporate.fashionette.com ISIN: DE000A2QEFA1 WKN: A2QEFA Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1374515 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1374515 14.06.2022 CET/CEST °