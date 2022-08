 Wirtschaft: DGAP-Adhoc: Highlight Event and Entertainment AG mit positiver Umsatzentwicklung im 1. Halbjahr 2022 (deutsch)

Highlight Event and Entertainment AG mit positiver Umsatzentwicklung im 1. Halbjahr 2022

* Der Konzernumsatz erhöhte sich auf 268,5 Mio. CHF ^

Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Highlight Event and Entertainment AG mit positiver Umsatzentwicklung im 1.

Halbjahr 2022

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

18.08.2022 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Pratteln, 18. August 2022

Halbjahresbericht 2022

Highlight Event and Entertainment AG mit positiver Umsatzentwicklung im

1. Halbjahr 2022

* Der Konzernumsatz erhöhte sich auf 268,5 Mio. CHF (Vorjahr: 207,3 Mio.

CHF).

* Das Betriebsergebnis (EBIT) lag bei -7,6 Mio. CHF (Vorjahr*: -4,6 Mio.

CHF).

* Das Konzernperiodenergebnis lag bei -14,3 Mio. CHF (Vorjahr*: -13,0 Mio.

CHF).

* Die Eigenkapitalquote lag bei soliden 30,0% (31.12.2021: 30,4%). Die

konsolidierte Bilanzsumme lag bei 809,1 Mio. CHF (31.12.2021: 875,9 Mio.

CHF).

Die an der SIX kotierte Highlight Event and Entertainment AG, ein

international führendes Unternehmen, steigerte im ersten Halbjahr der

Berichtsperiode 2022 die Konzernumsätze im Segment Film, sowie Sport und

Event deutlich.

Der Konzernumsatz erhöhte sich um 29,5% auf 268,5 Mio. CHF. Das

Betriebsergebnis (EBIT) liegt aufgrund produktionsbedingter

Konzernaufwendungen bei -7,6 Mio. CHF.

Das Segment Film konnte die Umsätze aufgrund der positiven Entwicklungen im

Auftragsproduktionen in den ersten sechs Monaten 2022 um 55,7% von 121,6

Mio. CHF auf 189,3 Mio. CHF erhöhen.

Per 01.01.2022 hat der Verwaltungsrat der HLEE- Gruppe entschieden, die

Segmente Sport (Konzerngesellschaften Sport1 Medien AG, WBSS AG) und Sport-

und Event-Marketing (Konzerngesellschaften TEAM-Gruppe, Highlight Event AG)

im Segment Sport und Event zusammenzufassen. Die Umsatzerlöse lagen

vorwiegend währungsbedingt bei 78,9 Mio. CHF gegenüber dem Vorjahr mit 85,1

Mio. CHF.

Das Eigenkapital lag mit 243,0 Mio. CHF unter dem Niveau vom Jahresende 2021

(265,9 Mio. CHF); die Eigenkapitalquote blieb mit 30,0% fast unverändert

(30,4% zum 31.12.2021).

Der detaillierte Halbjahresbericht 2022 ist unter

https://www.hlee.ch/geschaeftsberichte abrufbar.

Die HLEE-Gruppe auf einen

Blick

Angaben für den Konzern nach

IFRS

in Mio. CHF 30.6.2022 30.06.2021 Abw. in %

(Restated)

Umsatzerlöse 268,5 207,3 29,5

EBIT -7,6 -4,6* n/a

Konzernperiodenergebnis -14,3 -13,0* n/a

Ergebnisanteil Anteilseigner -7,7 -8,9* n/a

Ergebnis je Aktie (in CHF) -0,81 -1,01* n/a

Segmentumsatz

Film 189,3 121,6 55,7

Sport und Event 78,9 85,1 -7,4

Segmentergebnis

Film 3,6 4,8 -25,5

Sport und Event -6,7 -5,2 n/a

in Mio. CHF 30.06.2022 31.12.2021 Abw. in %

Bilanzsumme 809,1 875,9 -7,6

Eigenkapital 242,0 265,9 -8,6

Eigenkapitalquote (%) 30,0 30,4 -0,4

Punkte

Kurzfristige 162,9 253,1 -35,6

Finanzverbindlichkeiten

Flüssige Mittel 18,2 48,9 -62,8

* Im Vorjahr wurde aufgrund der Feststellung die Werte aus der

Erstkonsolidierung der Highlight Communications AG im Konzernabschluss 2021

korrigiert. Weitere Informationen und Details wurden ausführlich im

Geschäftsbericht 2021 der HLEE-Gruppe auf der Seite 10 unter Kapitel 2.3

„Restatement Vorjahreszahlen konsolidierte Jahresrechnung” beschrieben.

Kontakt:

Highlight Event and Entertainment AG

Investor Relations

Netzibodenstrasse 23b

CH-4133 Pratteln

Tel.: +41 41 226 05 97

Fax: +41 41 226 05 98

[email protected]

http://www.hlee.ch

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Highlight Event and Entertainment AG

Netzibodenstrasse 23b

4133 Pratteln

Schweiz

Telefon: +41 41 226 05 97

Fax: +41 41 226 05 98

E-Mail: [email protected]

Internet: www.hlee.ch

ISIN: CH0003583256

Valorennummer: 896040

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1423593

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1423593 18.08.2022 CET/CEST

°