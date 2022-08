 Wirtschaft: DGAP-Adhoc: Implenia gestärkt aus Transformation - deutlich gesteigerter Gewinn im ersten Halbjahr 2022 (deutsch)

Implenia gestärkt aus Transformation - deutlich gesteigerter Gewinn im ersten Halbjahr 2022

Glattpark ^

Implenia AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Implenia gestärkt aus Transformation - deutlich gesteigerter Gewinn im

ersten Halbjahr 2022

17.08.2022 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

* Implenia steigerte EBIT deutlich auf CHF 95,1 Mio.

* Eigenkapital um CHF 106 Mio. und Eigenkapitalquote signifikant auf 16,0%

erhöht, deutlich verbesserter Free Cash Flow gegenüber Vorjahresperiode

* Anhaltend positiver Auftragseingang, bei weiterer Steigerung der

Qualität

* Transformation abgeschlossen: Implenia auf Kurs für profitables,

nachhaltiges Wachstum

* Position als Branchenleader in Nachhaltigkeit weiter ausgebaut

* Implenia erhöht Jahresziel für 2022 auf EBIT von über CHF 130 Mio.

(keine weiteren Einmaleffekte aus der Transformation), weitere Erhöhung

des Eigenkapitals erwartet

Glattpark (Opfikon), 17. August 2022

„Implenia kommt gestärkt aus der Transformation. Die Gruppe ist mit ihren

Leistungen, ihrer Innovationskraft und ihren Werten bestens in den

relevanten Märkten positioniert für profitables Wachstum”, sagt CEO André

Wyss. „Mit einem geschärften Portfolio und der Ausrichtung auf grosse,

komplexe Projekte sowie auch mit Value Assurance sind unsere vier Divisionen

gut aufgestellt, um die Ertragskraft nachhaltig zu steigern.”

Implenia steigerte EBIT deutlich auf CHF 95,1 Mio.

Implenia steigerte das ausgewiesene EBIT deutlich auf CHF 95,1 Mio.

(HY1.2021: CHF 40,0 Mio.) und erzielte eine operative Leistung auf Stufe

EBIT von CHF 93,9 Mio. (HY1.2021: CHF 22,9 Mio.). Einmal-effekte in Höhe von

CHF 1,1 Mio.1 fielen tiefer aus als erwartet. Alle Divisionen waren

profitabel und haben ihre operative Leistung verbessert. Die Division Real

Estate erzielte überdurchschnittliche Erträge aus der Veräusserung grosser

Immobilienprojekte nach mehrjähriger Entwicklungsleistung.

Der Umsatz ging erwartungsgemäss auf CHF 1'767 Mio. (HY1.2021: CHF 1'884

Mio.) zurück, aufgrund des Rückzugs der Geschäftstätigkeit aus bestimmten

Regionen und Verkäufen nicht-strategischer Geschäftseinheiten zur

nachhaltigen Profitabilitätssteigerung sowie Fremdwährungseinflüssen. Durch

den strategischen Fokus auf grosse und komplexe Infrastruktur- und

Immobilienprojekte erhöhte sich der Auftragsbestand nochmals deutlich und

lag mit CHF 7,1 Mrd. erstmals über CHF 7 Mrd. (HY1.2021: CHF 6,6 Mrd.). Die

strikte Anwendung von Value Assurance - dem Risikomanagement von Implenia -

führte zur Akquisition strategisch relevanter Projekte mit signifikant

verbessertem Risiko- und Margenprofil. Die vorkalkulierte Bruttomarge hat

sich seit der Einführung von Value Assurance um 1,5 Prozentpunkte

verbessert.

Die Division Real Estate steigerte ihre operative Leistung (= ausgewiesenes

dazu geführt

haben überdurchschnittliche Erträge aus der Veräusserung grosser

Immobilienprojekte nach mehrjähriger erfolgreicher Entwicklungsleis-tung.

Der Buchwert des bestehenden Real Estate Portfolios belief sich auf CHF 130

Mio. (HY1.2021: CHF 135 Mio.). Implenia investiert weiterhin in das eigene

attraktive Real Estate Portfolio und verfolgt dabei eine fortschrittliche

Dekarbonisierungsstrategie auf Portfolio- und Objektebene. Zudem profitiert

die Division Real Estate von den Kompetenzen der anderen Divisionen und

schafft für diese eine kontinuierliche Auftrags-Pipeline. Die Division hat

in den letzten Jahren ihr Dienstleistungsgeschäft ausgebaut, insbesondere in

den Bereichen Real Estate Investment und Real Estate Management. Die Assets

under Management liegen bereits bei über CHF 1,1 Mrd.. Zudem entwickelt sie

zusammen mit Partnern standardisierte, industrialisierte Immobilienprodukte,

mit einem hohen Wachstumspotenzial für die Zukunft. Die Beteiligung von

Implenia an Ina Invest ist mit CHF 152,6 Mio. (HY1.2021: CHF 144,8 Mio.)

bewertet. Implenia erwartet daraus steigende, wiederkehrende Erträge aus

Dienstleistungen und Beteiligungen.

Die Division Buildings steigerte ihre operative Leistung (= ausgewiesenes

EBIT) weiter auf CHF 17,6 Mio. (HY1.2021: CHF 16,2 Mio.). Alle

Geschäftsbereiche haben positiv zu diesem Ergebnis beigetragen. Der Umsatz

blieb stabil bei CHF 851 Mio. (HY1.2021: CHF 854 Mio.), mit erhöhter

Profitabilität und qualitativ verbessertem Auftragsbestand von CHF 3'138

Mio. (HY1.2021: CHF 3'148 Mio.). In den wachsenden Bereichen Generalplanung,

Beratung sowie auch in der Realisation von Immobilien im Gesundheitswesen

sowie der Forschung und Entwicklung hat die Division ihre Kompetenzen stark

erweitert. Sie erwartet darin wie auch bei Wohnbauprojekten in ihren Märkten

Schweiz und Deutschland eine weiterhin stabile Auftragslage. Zudem bietet

die Division massgeschneiderte Immobilienberatung von der Analyse bis zur

erfolgreichen Entwicklung, Planung und Umsetzung.

Die Division Civil Engineering erreichte mit einer gesteigerten operativen

Leistung ein positives Ergebnis von CHF 2,8 Mio. (HY1.2021: CHF -4,8 Mio.)

und ein ausgewiesenes EBIT von CHF 3,7 Mio. (HY1.2021: CHF 10,2 Mio.).

Erstmals wurde bereits im ersten Halbjahr die Gewinnzone erreicht, trotz der

vorherrschenden Saisonalität in diesem Geschäftsfeld. Der Umsatz ging wie

erwartet zurück auf CHF 916 Mio. (HY1.2021: CHF 1'040 Mio.). Dies aufgrund

des strategischen Fokus der Teilbereiche auf ein profitables Portfolio an

Projekten und einer strategischen Projektauswahl. Der Auftragsbestand

erreichte mit CHF 3'870 Mio. (HY1.2021: CHF 3'301 Mio.) einen Rekordstand

und ist, durch die konsequente Anwendung von Value Assurance, von

verbesserter Qualität. Mit den auf die Schweiz und Deutschland fokussierten

Teilbereichen Spezialtiefbau und Civil sowie dem internationalen Tunnelbau

und damit verbundener Infrastruktur in weiteren Märkten, ist die Division

richtig aufgestellt für eine künftige nachhaltige

Profitabilitätsverbesserung.

Die Division Specialties steigerte ihre operative Leistung (= ausgewiesenes

EBIT) auf CHF 0,8 Mio. (operative Leistung HY1.2021: CHF -1,2 Mio.). Die

Transformation der Division ist damit auf gutem Weg. Einzelne

Geschäftseinheiten sind auf Kurs, in allen Geschäftseinheiten wird das

Angebot geschärft und die Profitabilität verbessert. Die Geschäftseinheiten

zeigten im Vergleich zum Vorjahr einen stabilen Umsatz und eine verbesserte

Profitabilität. Insgesamt ging der Umsatz aufgrund des Verkaufs

nicht-strategischer Geschäftseinheiten zurück auf CHF 79 Mio. (HY1.2021: CHF

96 Mio.). Der Auftragsbestand hat sich auch nach dem Verkauf dieser

Geschäftseinheiten gut entwickelt und lag bei CHF 140 Mio. (HY1.2021: CHF

166 Mio.). Die Division wird weiterhin im Bereich Planung und Engineering

ihre Kompetenzen mit der Entwicklung und Skalierung neuer Geschäftsmodelle

erweitern und sucht nach attraktiven Akquisitionsmöglichkeiten.

Eigenkapital um CHF 106 Mio. und Eigenkapitalquote signifikant auf 16,0%

erhöht, deutlich verbesserter Free Cash Flow gegenüber Vorjahresperiode

Implenia konnte das Eigenkapital im ersten Halbjahr um CHF 106 Mio., auf CHF

452 Mio. (FY 2021: CHF 346 Mio.) erhöhen. Die für das Gesamtjahr geplante

Eigenkapitalstärkung von CHF 80 Mio. wurde damit bereits übertroffen. Diese

anvisierte kräftige Ausweitung des Eigenkapitals im Jahr 2022 wurde im

Rahmen der IFRS-Richtlinien zusätzlich durch die Neubewertung der

Anlageklasse „Werkhöfe” verstärkt. Aus der Neubewertung im ersten Halbjahr

ergibt sich ein positiver Effekt von CHF 46 Mio. im Eigenkapital.

Die Eigenkapitalquote per 30. Juni 2022 betrug 16,0% (HY1.2021: 11,1%). Die

Bilanzsumme lag bei CHF 2'828 Mio. und hat sich damit im ersten Halbjahr

leicht reduziert (HY1.2021: CHF 2'914 Mio.). Dies trotz deutlich

gesteigerter flüssiger Mittel und der Neubewertung der Werkhöfe. Die

Asset-light Strategie wird konsequent weitergeführt. Zudem würde das

Entwicklungspotenzial aus der Differenz zwischen aktuellem Markt- und

Buchwert des Real Estate Portfolios zu einer Eigenkapitalquote von über 20%

führen. Das Halbjahresergebnis ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum

Ziel, die Eigenkapitalquote nachhaltig auf über 20% zu verbessern.

Der Free Cash Flow verbesserte sich deutlich um CHF 294,2 Mio. auf CHF -31,2

Mio. (HY1.2021: CHF -325,4 Mio.). Im Vergleich zur historischen Saisonalität

hat sich der Mittelabfluss im ersten Halbjahr 2022 wesentlich reduziert.

Positiv auf den Free Cash Flow wirkten Verbesserungen im Nettoumlaufvermögen

sowie kein weiterer Mittelabfluss aus Kosten der Transformation. Aufgrund

der positiven Geschäftsentwicklung sowie Optimierungen bezüglich

Nettoumlaufvermögen erwartet Implenia eine nachhaltige Verbesserung des Free

Cash Flow.

Anhaltend positiver Auftragseingang, bei weiterer Steigerung der Qualität

Implenia hat im Auftrag von Ina Invest unter anderem die Studienaufträge

„Rocket und Tigerli” erfolgreich abgeschlossen: In der Lokstadt in

Winterthur entsteht damit das weltweit höchste Wohnhochhaus aus Holz. Ebenso

wurde mit dem nachhaltigen, standardisierten und industrialisierten

Immobilienprodukt „Green Hospitality” ein wichtiger Meilenstein erreicht und

den Kunden vorgestellt. Im Hochbau konnte Implenia zahlreiche Wohn-, Büro-

und Gewerbeprojekte gewinnen, zum Beispiel den Nachhaltigkeits- und

Innovationscampus EUREF in Düsseldorf als Generalunternehmer. Die Rohbauten

des Kantonsspitals Baden wurden termingerecht in hoher Qualität

abgeschlossen und das Neubauprojekt des grössten Schweizer Kantonsspitals in

Aarau ist in die Bauphase gestartet.

Im Tiefbau akquirierte Implenia Projekte wie das Hauptlos Nord der zweiten

Röhre des Gotthard Strassentunnels, die Sanierung des Gubristtunnels bei

Zürich, einen Verbindungstunnel für die Stockholmer Metro sowie den Bau der

längsten Eisenbahnbrücke in Norwegen. Das langjährige Grossprojekt

Bözbergtunnel im Schweizer Mittelland konnte übergeben und abgeschlossen

werden. Mit dem Neubau der A14-Elbebrücke bei Wittenberge kam ein komplexes

und nachhaltig ausgerichtetes Brückenbauwerk in Deutschland ins

Auftragsbuch. Die Leistungen der Division Specialties, wie Holzbau, BCL,

BBV, Planovita und Fassadentechnik, werden zunehmend von Projekten der

anderen Divisionen nachgefragt.

Für die Kernmärkte von Implenia bleiben die jüngsten Prognosen zur

Marktentwicklung positiv. Das Marktwachstum wird durch die wirtschaftliche

Unsicherheit aufgrund des Ukraine-Konflikts, der gestiegenen Preise für

Baumaterial und Energie sowie der Inflation jedoch etwas gedämpft. Die

erwartete Gesamtbauleistung für 2022 wurde von bisher ca. 3,6% in ganz

Europa korrigiert auf ein Wachstum von 2,3%. Für die Folgejahre bleibt die

allmähliche Abschwächung der Dynamik der Gesamtbauleistung bestehen. Für

2023 wird ein Wachstum von 2,3% und für 2024 von 1,4% prognostiziert

(Quelle: Euroconstruct Report, Juni 2022). Ein anhaltend erfreulicher

Auftragseingang und bedeutende Meilensteine im ersten Halbjahr zeigen, dass

die Gruppe in den relevanten Märkten stark positioniert ist und ihre

Dienstleistungen gefragt sind. Alle Divisionen haben in dieser Periode einen

verbesserten Ergebnisbeitrag geleistet.

Transformation abgeschlossen: Implenia auf Kurs für profitables,

nachhaltiges Wachstum

Implenia konnte die Transformation bereits erfolgreich abschliessen und ist

auf Kurs für profitables und nachhaltiges Wachstum. Die im Frühling 2019

präsentierte Strategie sowie die im Oktober 2020 geschärfte und

beschleunigte Umsetzung in den Schwerpunkten Portfolio, Profitables

Wachstum, Innovation sowie Talente und Organisation haben sich bewährt:

* Portfolio: Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister

entwickelt und realisiert Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und

Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und Deutschland.

In weiteren Märkten bietet die Gruppe Tunnelbau- und damit verbundene

Infrastrukturprojekte an.

* Profitables Wachstum: Ein konsequent umgesetztes Value Assurance

Framework führt dazu, dass Implenia mit einem verbesserten Risikoprofil

profitabel wächst und die Margen steigern kann. Dazu gehört auch die

operationelle Exzellenz in den Kern- und Supportprozessen, um für unsere

Kunden Mehrwert zu generieren.

* Innovation: Veränderungen der Industrie nutzt Implenia zum Vorteil der

Kunden, Mitarbeitenden und Aktionäre. Die Gruppe fördert innovative

Ideen und skaliert sie zu neuen Geschäftsmodellen. Zudem prägt sie

konsequent ein zunehmend industrialisiertes, digitales und

partnerschaftliches Entwickeln, Planen und Bauen. Aus den bislang mehr

als 80 vielversprechenden Innovationsideen des Implenia Innovation Hub

gelangen erste Projekte als eigenständige Lösungen zur Marktreife oder

werden in den Divisionen in das laufende Geschäft integriert.

* Talente und Organisation: Implenia ist ein attraktiver Arbeitgeber und

zieht die besten Talente für die künftigen Herausforderungen an, bildet

sie aus und fördert ihre Weiterentwicklung. Die fünf Unternehmenswerte

von Implenia, das Operating Model sowie die Organisation bilden das

Fundament dafür.

Im aktuell herausfordernden Marktumfeld erweist sich die Strategie als

richtig. Dazu gehören aktives, vorausschauendes Management der Lieferketten,

der Verfügbarkeit und Kosten von Baumaterialien und Energie sowie auch die

Rekrutierung und Entwicklung von Fachkräften. Dank enger Zusammenarbeit

zwischen den operativen Einheiten und dem zentralen Einkauf konnten die

Auswirkungen der Preissteigerungen und Lieferverzögerungen für

Baumaterialien bisher mehrheitlich abgefedert werden. Wie sich die Situation

entwickelt, ist schwierig vorhersehbar. Implenia konnte Versorgung und

Betrieb der Baustellen bis heute aufrechterhalten und setzt alles daran, das

auch weiterhin sicherzustellen.

Position als Branchenleader in Nachhaltigkeit weiter ausgebaut

Implenia konnte die führende Stellung als Branchenleader in Nachhaltigkeit

festigen und ausbauen. Die bedeutenden Ratings zu den ESG-Bereichen Umwelt,

Soziales und Governance bewerten die Gruppe als führend in der Branche. MSCI

hat das Rating von Implenia als erstem Unternehmen im „MSCI Index

Construction & Engineering” auf AAA erhöht. Sustainalytics sieht Implenia

ebenfalls als Branchenleader und EcoVadis hat dem Unternehmen inzwischen den

Goldstatus verliehen.

Der neue Hauptsitz „Implenia Connect” hat zudem als erstes Bürogebäude in

der Schweiz die WELL Platinum-Zertifizierung erreicht. Dieses anspruchsvolle

Qualitätssiegel umfasst rund 100 Kriterien und richtet sich nach den

Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu einer gesunden

Arbeitsumgebung.

Implenia erhöht Jahresziel für 2022 auf EBIT von über CHF 130 Mio. (keine

weiteren Einmaleffekte aus der Transformation), weitere Erhöhung des

Eigenkapitals erwartet

Implenia erwartet für das Gesamtjahr 2022 ein EBIT von über CHF 130 Mio.,

ohne weitere Einmaleffekte aus der Transformation. Im ersten Halbjahr 2022

konnte Implenia durch einen wesentlichen Gewinnbeitrag der Division Real

Estate überdurchschnittliche Margen erzielen. Mittelfristig erwartet

Implenia weiterhin eine EBIT-Marge von 3,5%. Die langfristige Ambition einer

EBIT-Marge von 4,5% bleibt aufgrund der nachhaltigen Verbesserungen in der

Profitabilität und der positiven Aussichten in den Kernmärkten bestehen.

1 Differenzen durch Rundung

Schlüsselzahlen Gruppe

1.1.-30.06.- 1.1.-30.06.-

2022 2021

in TCHF in TCHF like for

like1

Konzernumsatz 1'767'256 1'883'604 (6.2%) (3.3%)

EBIT 95'079 40'027

in % des Umsatzes 5.4% 2.1%

Konzernergebnis 64'049 22'381

in % des Umsatzes 3.6% 1.2%

Free Cash Flow exkl. IFRS (56'556) (350'093)

16

Free Cash Flow (31'220) (325'394)

Eigenkapital (per 30.06.) 451'523 324'341 39.2% 45.0%

Eigenkapitalquote in % 16.0% 11.1%

Auftragsbestand (per 7'147'737 6'615'465 8.0% 10.9%

30.06.)

Produktionsleistung, 2'044'299 2'146'211 (4.7%) (4.5%)

unkonsolidiert

Mitarbeitende (FTE; per 7'769 8'123 (4.4%)

30.06.)

Ergebnis je Aktie, 3.42 1.17

unverwässert (in CHF)

1 Fremdwährungsbereinigt

°