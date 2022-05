 Wirtschaft: DGAP-Adhoc: Landis+Gyr veröffentlicht Geschäftsbericht 2021 und Einladung zur Generalversammlung 2022 (deutsch)

Landis+Gyr veröffentlicht Geschäftsbericht 2021 und Einladung zur Generalversammlung 2022

Cham, Schweiz - 30. Mai 2022 - Landis+Gyr (SIX: LAND) veröffentlichte heute den Geschäftsbericht 2021, welcher auf der Webseite des Unternehmens (https://investors.landisgyr.com/annual-report/2021/) abrufbar ist. Der Geschäftsbericht enthält ausführliche Informationen zur finanziellen und operativen Entwicklung des Konzerns, zur Corporate Governance und zu den Vergütungen im Geschäftsjahr 2021 (1. April 2021 - 31. März 2022). Darüber hinaus hat Landis+Gyr seinen Nachhaltigkeitsbericht zum ersten Mal als Teil des Geschäftsberichts veröffentlicht, was die strategische Bedeutung der Initiativen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) widerspiegelt. Nach der letztjährigen Ankündigung, bis 2030 in den Bereichen Scope 1 und 2 klimaneutral zu werden, hat sich das Unternehmen zudem der Science Based Targets Initiative verpflichtet, um weitere messbare ESG-Fortschritte zu erzielen. "Als ein global führender Anbieter integrierter Energiemanagement-Lösungen steht Nachhaltigkeit im Mittelpunkt unseres Handelns", sagte Werner Lieberherr, Chief Executive Officer von Landis+Gyr. "Im Geschäftsjahr 2021 hat unsere Smart-Metering-Basis dafür gesorgt, dass 9 Millionen Tonnen CO2 vermieden werden konnten, während wir unseren eigenen CO2-Fussabdruck reduzierten. Wir sind stolz darauf, die globalen Bemühungen zur Dekarbonisierung des Energienetzes mit unseren ehrgeizigen Ambitionen für unseren nächsten ESG-Zyklus ab dem Geschäftsjahr 2022 und mit unserer Verpflichtung zur Science-Based-Target-Initiative zu unterstützen." Zudem hat Landis+Gyr heute die Einladung zur Generalversammlung veröffentlicht, welche am 24. Juni 2022 mit persönlicher Anwesenheit der Aktionäre stattfinden wird und auf der Webseite (www.landisgyr.ch/investors/annual-general-meeting) abrufbar ist. Wie bereits am 5. Mai 2022 angekündigt, schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung unter anderem eine Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven von CHF 2.15 je Aktie vor. Mit Ausnahme von Dave Geary stellen sich alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr zur Verfügung. Entsprechend reduziert sich der Verwaltungsrat auf sieben Mitglieder. Über Landis+Gyr Landis+Gyr ist ein global führender Anbieter integrierter Energiemanagement-Lösungen. Wir messen und analysieren die Energienutzung, um aussagekräftige Analytics für das Management von intelligenten Netzen und Infrastrukturen zu erstellen, die es Versorgungsunternehmen und Verbrauchern ermöglichen, den Energieverbrauch zu senken. Unser innovatives und bewährtes Portfolio aus Software, Dienstleistungen und intelligenter Sensortechnologie ist ein wichtiger Faktor für die Dekarbonisierung des Netzes. Landis+Gyr hat im Geschäftsjahr 2021 durch ihre installierte Basis mehr als 9 Millionen Tonnen CO2 vermieden und sich verpflichtet bis 2030 klimaneutral zu werden. Wir managen Energie besser - seit 1896. Mit einem Umsatz von USD 1.5 Milliarden im Geschäftsjahr 2021 beschäftigt Landis+Gyr rund 6'500 talentierte Mitarbeitende auf fünf Kontinenten. Kontakt Medien Melissa van Anraad Head of PR Phone +41 41 935 6398 [email protected] Eva Borowski SVP Investor Relations & Corporate Communications Phone +41 41 935 6396 [email protected] Kontakt Investoren Christian Waelti Head of Investor Relations Phone +41 41 935 6331 [email protected] Wichtige Daten Generalversammlung 2022 24. Juni 2022 Ex-Dividenden-Datum 28. Juni 2022 Dividendenstichtag 29. Juni 2022 Auszahlung der Dividende 30. Juni 2022 Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse 2022 27. Oktober 2022 Veröffentlichung der Jahresergebnisse 2022 1. Mai 2023