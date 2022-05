 Wirtschaft: DGAP-Adhoc: Leoni AG: Mit wesentlichen Finanzierungspartnern aktuell konstruktiv diskutiertes Refinanzierungskonzept sieht mögliche Eigenkapitalkomponente vor (deutsch)

Leoni AG: Mit wesentlichen Finanzierungspartnern aktuell konstruktiv diskutiertes Refinanzierungskonzept sieht mögliche Eigenkapitalkomponente vor

Nürnberg, 22. Mai 2022 - Die Leoni AG, Nürnberg ^ DGAP-Ad-hoc: Leoni AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalmaßnahme Leoni AG: Mit wesentlichen Finanzierungspartnern aktuell konstruktiv diskutiertes Refinanzierungskonzept sieht mögliche Eigenkapitalkomponente vor 22.05.2022 / 15:13 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Mit wesentlichen Finanzierungspartnern aktuell konstruktiv diskutiertes Refinanzierungskonzept sieht mögliche Eigenkapitalkomponente vor Nürnberg, 22. Mai 2022 - Die Leoni AG, Nürnberg (ISIN: DE0005408884 / WKN: 540888), befindet sich mit wesentlichen Finanzierungspartnern in konstruktiven, fortgeschrittenen Gesprächen zur weiteren Finanzierung des Leoni-Konzerns durch Verlängerung und Anpassung der bestehenden Kreditlinien über das Jahr 2022 hinaus (Refinanzierungskonzept). Ein Element des besprochenen Refinanzierungskonzepts ist eine Eigenkapitalmaßnahme, die in der Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital oder der Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung bestehen kann. Damit würde die Erzielung eines Erlöses von bis zu ca. EUR 50 Mio. angestrebt. Umfang und konkrete Ausgestaltung der möglichen Eigenkapitalkomponente sind noch Gegenstand der Gespräche und stehen derzeit noch nicht fest. Es ist auch denkbar, dass letztlich auf eine Eigenkapitalkomponente verzichtet wird. Ansprechpartner für Journalisten Gregor le Claire Corporate Press Officer Telefon +49 911 2023-226 E-Mail [email protected] Ansprechpartner Investor Relations Rolf Becker Senior Manager Investor Relations Telefon +49 911 2023-134 E-Mail [email protected] --------------------------------------------------------------------------- 22.05.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Leoni AG Marienstraße 7 90402 Nürnberg Deutschland Telefon: +49 (0)911 20 23-234 Fax: +49 (0)911 20 23-382 E-Mail: [email protected] Internet: www.leoni.com ISIN: DE0005408884 WKN: 540888 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange; Madrid EQS News ID: 1358329 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1358329 22.05.2022 CET/CEST °