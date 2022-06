 Wirtschaft: DGAP-Adhoc: LEWAG Holding AG: Änderung im Vorstand (deutsch)

LEWAG Holding AG: Änderung im Vorstand

^ DGAP-Ad-hoc: LEWAG Holding AG / Schlagwort(e): Personalie LEWAG Holding AG: Änderung im Vorstand 21.06.2022 / 16:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung der LEWAG Holding AG, Beverungen Im Rahmen der Aufsichtsratssitzung der LEWAG Holding AG am 21. Juni 2022 wurde die am 30. Juni 2022 auslaufende Vorstandsbestellung von Herrn Jochen H. Hesselbach um 1 Jahr bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Die ebenfalls zum 30. Juni 2022 auslaufende Vorstandsbestellung von Herrn Frank Schürmann wurde im gegenseitigen Einvernehmen nicht verlängert. Somit wird Herr Jochen H. Hesselbach ab dem 1. Juli 2022 als Alleinvorstand für die LEWAG Holding AG tätig sein. Beverungen, 21. Juni 2022 --------------------------------------------------------------------------- 21.06.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: LEWAG Holding AG Industriestraße 21 37688 Beverungen Deutschland Telefon: 05273809309 Fax: 0527388885 E-Mail: [email protected] Internet: www.lewag.de ISIN: DE0006336001 WKN: 633600 Börsen: Regulierter Markt in Berlin EQS News ID: 1380517 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1380517 21.06.2022 CET/CEST °