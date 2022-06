 Wirtschaft: DGAP-Adhoc: Westwing Group SE: Wechsel im Vorstand der Westwing Group SE - Andreas Hoerning wird zum 1. Juli 2022 neuer CEO als Nachfolger von Stefan Smalla (deutsch)

Westwing Group SE: Wechsel im Vorstand der Westwing Group SE - Andreas Hoerning wird zum 1. Juli 2022 neuer CEO als Nachfolger von Stefan Smalla

München 17. Juni 2022: Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung Andreas Hoerning, derzeit Chief Commercial Officer der Gesellschaft, zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Westwing Group SE mit Wirkung zum 1. Juli 2022 bestellt. Stefan Smalla scheidet zum 30. Juni 2022 im gegenseitigem Einvernehmen aus dem Vorstand aus. Der Aufsichtsrat hat am heutigen Tage eine entsprechende Beendigungsvereinbarung beschlossen.