 Wirtschaft: DGAP-DD: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (deutsch)

Aktienoptionsplan und Verkauf von Aktien ^ Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 27.05.2022 / 13:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Titel: Vorname: Rice Nachname(n): Powell 2. Grund der Meldung a) Position / Status Position: Vorstand b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA b) LEI 549300CP8NY40UP89Q40 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0005785802 b) Art des Geschäfts Ausübung von Aktienoptionen auf Fresenius Medical Care-Aktien aus dem Aktienoptionsplan und Verkauf von Aktien (Cash Settlement) Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 56.42 EUR 34980.40 EUR 56.42 EUR 10550.54 EUR 56.42 EUR 56.42 EUR 56.42 EUR 9986.34 EUR 56.44 EUR 7619.40 EUR 56.44 EUR 5644.00 EUR 56.44 EUR 2709.12 EUR 56.44 EUR 1806.08 EUR 56.42 EUR 5190.64 EUR 56.34 EUR 4394.52 EUR 56.34 EUR 50086.26 EUR 56.34 EUR 619.74 EUR 56.34 EUR 15324.48 EUR 56.26 EUR 13502.40 EUR 56.12 EUR 2862.12 EUR 56.12 EUR 2806.00 EUR 56.12 EUR 2132.56 EUR 56.12 EUR 10438.32 EUR 56.08 EUR 64492.00 EUR 56.12 EUR 23570.40 EUR 56.12 EUR 4938.56 EUR 56.12 EUR 10775.04 EUR 56.04 EUR 9975.12 EUR 56.04 EUR 2858.04 EUR 56.04 EUR 46008.84 EUR 56.06 EUR 10371.10 EUR 55.98 EUR 9796.50 EUR 55.98 EUR 9796.50 EUR 55.98 EUR 9796.50 EUR 55.96 EUR 9793.00 EUR 55.96 EUR 9793.00 EUR 55.98 EUR 9796.50 EUR 55.96 EUR 3749.32 EUR 55.96 EUR 4197.00 EUR 55.96 EUR 839.40 EUR 55.96 EUR 4812.56 EUR 55.98 EUR 10020.42 EUR 55.96 EUR 9793.00 EUR 55.96 EUR 9793.00 EUR 55.96 EUR 9793.00 EUR 55.98 EUR 9796.50 EUR 55.98 EUR 3638.70 EUR 55.98 EUR 3526.74 EUR 55.98 EUR 2183.22 EUR 55.98 EUR 22503.96 EUR 55.96 EUR 10016.84 EUR 55.96 EUR 10016.84 EUR 55.90 EUR 9782.50 EUR 55.90 EUR 9782.50 EUR 55.86 EUR 8658.30 EUR 55.86 EUR 21729.54 EUR 55.86 EUR 27930.00 EUR 55.86 EUR 8658.30 EUR 55.88 EUR 167.64 EUR 55.88 EUR 2067.56 EUR 55.88 EUR 6146.80 EUR 55.88 EUR 5588.00 EUR 55.88 EUR 8437.88 EUR 55.86 EUR 9998.94 EUR 55.86 EUR 17986.92 EUR 55.86 EUR 18545.52 EUR 55.86 EUR 17986.92 EUR 55.86 EUR 33516.00 EUR 55.86 EUR 9998.94 EUR 55.84 EUR 3685.44 EUR 55.96 EUR 25182.00 EUR 55.96 EUR 44656.08 EUR 55.96 EUR 44656.08 EUR 55.96 EUR 38836.24 EUR 56.04 EUR 7285.20 EUR 55.98 EUR 9236.70 EUR 55.94 EUR 10908.30 EUR 55.94 EUR 13425.60 EUR 55.98 EUR 36946.80 EUR 55.98 EUR 12315.60 EUR 55.96 EUR 8394.00 EUR 55.90 EUR 4136.60 EUR 55.90 EUR 670.80 EUR 55.94 EUR 7272.20 EUR 55.96 EUR 6995.00 EUR 55.98 EUR 671.76 EUR 56.00 EUR 9800.00 EUR 56.00 EUR 21336.00 EUR 56.00 EUR 18984.00 EUR 56.00 EUR 23520.00 EUR 56.06 EUR 17322.54 EUR 56.06 EUR 6446.90 EUR 56.06 EUR 896.96 EUR 56.02 EUR 4033.44 EUR 56.02 EUR 6162.20 EUR 56.02 EUR 9971.56 EUR 56.02 EUR 224.08 EUR 56.02 EUR 560.20 EUR 56.00 EUR 11144.00 EUR 56.00 EUR 6776.00 EUR 56.04 EUR 1737.24 EUR 56.04 EUR 3474.48 EUR 56.04 EUR 4315.08 EUR 56.04 EUR 4595.28 EUR 56.04 EUR 4371.12 EUR 56.04 EUR 11208.00 EUR 56.04 EUR 8518.08 EUR 56.04 EUR 9975.12 EUR 56.00 EUR 10024.00 EUR 56.00 EUR 3304.00 EUR 56.00 EUR 18200.00 EUR 56.00 EUR 18200.00 EUR 55.98 EUR 5598.00 EUR 55.98 EUR 55.98 EUR 56.00 EUR 6160.00 EUR 56.00 EUR 7336.00 EUR 56.00 EUR 10024.00 EUR 56.00 EUR 1176.00 EUR 56.00 EUR 4536.00 EUR 56.00 EUR 10024.00 EUR 56.00 EUR 168.00 EUR 56.00 EUR 5656.00 EUR 56.00 EUR 10024.00 EUR 55.98 EUR 14610.78 EUR 56.00 EUR 10024.00 EUR 56.02 EUR 9971.56 EUR 56.00 EUR 10024.00 EUR 56.00 EUR 11256.00 EUR 56.00 EUR 4256.00 EUR 56.02 EUR 5714.04 EUR 56.02 EUR 9971.56 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 56.0247 EUR 1391093.80 EUR e) Datum des Geschäfts 24.05.2022; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes --------------------------------------------------------------------------- 27.05.2022 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg Deutschland Internet: www.freseniusmedicalcare.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 75419 27.05.2022 °