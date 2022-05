 Wirtschaft: DGAP-DD: Zalando SE (deutsch)

DGAP-DD: Zalando SE deutsch

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Zalando SE b) LEI 529900YRFFGH5AXU4S86 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 32.12 EUR 25085.72 EUR 32.13 EUR 28949.13 EUR 32.14 EUR 51938.24 EUR 32.15 EUR 30381.75 EUR 32.16 EUR 35601.12 EUR 32.17 EUR 30786.69 EUR 32.18 EUR 53386.62 EUR 32.19 EUR 55624.32 EUR 32.19 EUR 3927.18 EUR 32.20 EUR 3670.80 EUR 32.12 EUR 18051.44 EUR 32.12 EUR 8158.48 EUR 32.14 EUR 25422.74 EUR 32.20 EUR 2415.00 EUR 32.20 EUR 225.40 EUR 32.12 EUR 2023.56 EUR 32.17 EUR 3603.04 EUR 32.19 EUR 3315.57 EUR 32.14 EUR 2121.24 EUR 32.07 EUR 10583.10 EUR 32.08 EUR 40837.84 EUR 32.09 EUR 73839.09 EUR 32.20 EUR 5506.20 EUR 32.17 EUR 2895.30 EUR 32.18 EUR 6983.06 EUR 32.22 EUR 5702.94 EUR 32.22 EUR 8731.62 EUR 32.35 EUR 3752.60 EUR 32.41 EUR 4310.53 EUR 32.43 EUR 1161902.04 EUR 32.43 EUR 1137644.40 EUR 32.43 EUR 340190.70 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 32.20 EUR 3187567.46 EUR e) Datum des Geschäfts 24.05.2022; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: XETRA - REGULIERTER MARKT MIC: XETA

30.05.2022

Sprache: Deutsch Unternehmen: Zalando SE Valeska-Gert-Straße 5 10243 Berlin Deutschland Internet: https://corporate.zalando.de