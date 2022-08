 Wirtschaft: DGAP-News: 2G Energy AG: Umsatzerlöse steigen im ersten Halbjahr um 6,6% auf 114,0 Mio. Euro (Vj. 106,9 Mio. Euro) (deutsch)

2G Energy AG: Umsatzerlöse steigen im ersten Halbjahr um 6,6% auf 114,0 Mio. Euro (Vj. 106,9 Mio. Euro)

2G Energy AG: Umsatzerlöse steigen im ersten Halbjahr um 6,6% auf 114,0 Mio. Euro ^

DGAP-News: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

2G Energy AG: Umsatzerlöse steigen im ersten Halbjahr um 6,6% auf 114,0 Mio.

Euro (Vj. 106,9 Mio. Euro)

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

25.08.2022 / 08:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

2G Energy AG: Umsatzerlöse steigen im ersten Halbjahr um 6,6% auf 114,0 Mio.

Euro (Vj. 106,9 Mio. Euro)

* Abgerechnete Serviceleistungen erhöhen sich um 23,1% auf 67,7 Mio. Euro

(Vj. 55,0 Mio. Euro)

* Kundenseitige Engpässe zeigen sich in verzögerten Inbetriebnahmen und

Schlussrechnungen bei Neuanlagen (-10,8%)

* Gemäß vorläufigen Zahlen historisch höchster Fabrikoutput

* Auftragsbestand zum 30.06. mit 220,8 Mio. Euro auf Rekordniveau (Vj.

149,5 Mio. Euro)

* Erweiterungsflächen am Standort Heek erworben

Heek, 25. August 2022 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der

international führenden Hersteller von gasbetriebenen

Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, steigerte den Konzernumsatz im ersten

Halbjahr erneut deutlich um 6,6% auf 114,0 Mio. Euro (Vj. 106,9 Mio. Euro).

Die Umsatzverteilung nach Regionen stellt sich wie folgt dar:

2G - Gesamt H1 2022 H1 2021 Abweichung

in MEUR in % in MEUR in % in MEUR in %

Deutschland 77,3 68 % 70,9 66 % 6,4 9 %

Übriges Europa 21,2 19 % 22,7 21 % -1,5 -7 %

Nord-/Mittelamerika 8,5 7 % 4,3 4 % 4,2 98 %

Asien/Australien 2,6 2 % 5,9 6 % -3,3 -56 %

Übrige Welt 4,4 4 % 3,2 3 % 1,2 38 %

Summe* 114,0 100 % 106,9 100% 7,1 7 %

* Es treten Rundungsdifferenzen auf.

Im Umsatz enthalten ist der Beitrag aus der Erstkonsolidierung der

Senertec-Center Schweinfurt GmbH, die 1,0 Mio. Euro zum

(Service-)Konzernumsatz beitrug.

Abgerechnete Serviceleistungen steigen um 23,1% auf 67,7 Mio. Euro (Vj. 55,0

Mio. Euro)

Der Bereich Service entwickelt sich, auch aufgrund seiner Unabhängigkeit von

den Lieferkettenproblematiken, außerordentlich stark und erreicht in allen

Kernmärkten zweistellige Zuwachsraten.

Service H1 2022 H1 2021 Abweichung

in MEUR in % in MEUR in % in MEUR in %

Deutschland 48,2 71 % 39,4 72 % 8,8 22 %

Übriges Europa 11,9 18 % 9,9 18 % 2,0 20 %

Nord-/Mittelamerika 4,2 6 % 2,7 5 % 1,5 56 %

Asien/Australien 0,7 1 % 1,1 2 % -0,4 -36 %

Übrige Welt 2,7 4 % 1,9 4 % 0,8 42 %

Summe 67,7 100 % 55,0 100 % 12,7 23 %

Kundenseitige Engpässe zeigen sich in reduzierten Inbetriebnahmen und

Schlussrechnungen bei BHKW (-10,8%)

Die Verwerfungen auf den Beschaffungsmärkten strahlen zwar in die

2G-Produktionsabläufe aus, verzögern aber die Fertigstellung der bestellten

BHKW nicht wesentlich. Auf Kundenseite hat sich jedoch der seit einigen

Monaten spürbare Trend zu Verspätungen im Baufortschritt verstetigt. Trotz

erheblicher Steigerungen im Fabrikoutput (finale Zahlen liegen noch nicht

vor) konnten daher nur Neuanlagen im Wert von 46,3 Mio. Euro zur

Schlussrechnung gebracht werden (Vj. 51,9 Mio. Euro; -10,8%).

Von den verzögerten Kundenbaustellen waren alle Märkte gleichermaßen

betroffen. Die in Nord- und Mittelamerika erreichte Umsatzsteigerung fußt

auf der sehr schwachen Ausgangsbasis der entsprechenden Vorjahreswerte.

BHKW H1 2022 H1 2021 Abweichung

in MEUR in % in MEUR in % in MEUR in %

Deutschland 29,2 63 % 31,5 61 % -2,3 -7 %

Übriges Europa 9,3 20 % 12,8 25 % -3,5 -27 %

Nord-/Mittelamerika 4,3 9 % 1,6 3 % 2,7 169 %

Asien/Australien 1,9 4 % 4,8 9 % -2,9 -60 %

Übrige Welt 1,7 4 % 1,3 3 % 0,4 31 %

Summe* 46,3 100 % 51,9 100 % -5,6 -11 %

* Es treten Rundungsdifferenzen auf.

"Natürlich hatten wir auf eine stärkere Schlussrechnung bei BHKW im Laufe

des zweiten Quartals gehofft", so CEO Christian Grotholt. "Dabei ist aber

wichtig zu wissen, dass weiterhin bei angezahlten und gebauten BHKW nur im

absoluten Ausnahmefall mit Stornierungen zu rechnen ist. Bestellte und

angezahlte BHKW werden - angesichts der inzwischen stark gestiegenen

Energiepreise und damit auch der Einsparpotentiale aufgrund von BHKW -

relativ zeitnah vom Kunden abgenommen."

"Wir gehen davon aus, dass die Inbetriebnahme und Verumsatzung bei

Neuanlagen in der zweiten Jahreshälfte deutlich an Fahrt gewinnt", erläutert

COO Ludger Holtkamp. "Diese Annahme stützt sich auf die hohe Anzahl fertiger

und unfertiger Leistungen - im Klartext BHKW, die sich bereits auf den

Kundenbaustellen befinden."

Auftragsbestand zum 30.06. mit 220,8 Mio. Euro auf Rekordniveau

Vor dem Hintergrund der zeitlich verzögerten Inbetriebnahme und

Schlussrechnungen - in Verbindung mit dem starken Auftragseingang im zweiten

steigt der

Auftragsbestand zum Ende des ersten Halbjahres auf 220,8 Mio. Euro (Vj.

149,5 Mio. Euro). Dieser Auftragsbestand markiert damit eine neue

Höchstmarke und sorgt für Auslastung bis weit ins nächste Jahr.

Erweiterungsflächen am Standort Heek erworben

Eine Werksstrukturplanung, die der Vorstand mit Hilfe eines externen

Beraters im Frühjahr entwickelt hat, ergab die Zweckmäßigkeit, das

bestehende Werksgelände in Heek zu erweitern. Dazu hat 2G zum einen ein

unmittelbar an die bestehenden Produktionsflächen angrenzendes

Nachbargrundstück mit 6.000 qm erworben. Zum anderen hat 2G eine

Gewerbefläche von 17.000 qm im selben Gewerbegebiet (Heek West) gekauft.

Beide Grundstückskäufe wurden bereits vollzogen. Konkrete Bebauungspläne

sind bisher noch nicht entwickelt worden.

Prognose 2022

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet 2G unverändert einen Konzernumsatz

von 280 bis 310 Mio. Euro (Vj. 266 Mio. Euro) sowie eine EBIT-Marge im

Bereich von 6,0 bis 8,0 % (Vj. 6,7 %).

Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender

Hersteller von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Mit der

Entwicklung, der Produktion und der technischen Installation sowie der

digitalen Netzintegration von Blockheizkraftwerken bietet das Unternehmen

umfassende Lösungen im wachsenden Markt der hocheffizienten

Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen). Service- und

Wartungsdienstleistungen sind ein weiteres, wichtiges Leistungskriterium.

Die Produktpalette umfasst insbesondere KWK-Anlagen im Bereich von 20 kW bis

4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen

Schwachgasen. Weltweit versorgen über 7.000 installierte 2G Anlagen in

unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der

Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen,

Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer

Energie.

2G profitiert von globalen Langfristtrends, die effiziente und dezentrale

Energielösungen immer wichtiger machen. Dazu zählt die steigende

Energienachfrage bei gleichzeitiger Notwendigkeit, schonend mit den

natürlichen Ressourcen umzugehen. Die parallele Erzeugung von elektrischer

und thermischer Energie macht die KWK-Technologie effizienter und

klimafreundlicher als konventionelle Methoden der Energieerzeugung,

insbesondere dann, wenn beispielsweise Wasserstoff regenerativen Ursprungs

als Treibstoff genutzt wird. Die 2G Kraftwerke können nach Bedarf die

Produktionsschwankungen von Wind- und Sonnenkraftwerken kompensieren und

stellen somit - insbesondere beim Einsatz von Wasserstoffmotoren - eine

Rückgrattechnologie zukünftiger Versorgungskonzepte dar. Somit profitieren

2G Kunden konsequent von ökonomisch und ökologisch hoch vorteilhaften

Innovationen, die eine schnelle Amortisation sowie umfangreiche Mehrwerte

ermöglichen.

Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und

Entwicklungsarbeit sowohl in der Gasmotorentechnologie für Wasserstoff-,

Erdgas- und Biogas-Anwendungen als auch in der spezifischen

Softwareentwicklung stetig aus. Des Weiteren ist die von 2G konsequent

umgesetzte Digitalisierung im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende

im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne und Wind, Biogas und Erdgas ein

unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe

Markteintrittshürde für Wettbewerber dar.

2G beschäftigt rund 700 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland,

in Nordamerika sowie in fünf weiteren europäischen Standorten tätig sind.

Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und

erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 Umsätze von 266,4 Mio. EUR. 2G wurde

1995 gegründet und wird seit 2007 an der Börse gehandelt. Die Aktie der 2G

Energy (ISIN DE000A0HL8N9) ist im Segment "Scale" der Frankfurter

Wertpapierbörse einbezogen.

Termine 2022

25. August Hamburger Investoren Tage

05. September Konzernhalbjahresabschluss zum 30.06.2022

05.-06. September Herbstkonferenz, Frankfurt

21. November Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

28.-30. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt

IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

Telefax: +49 (0) 2568 93 47-15

E-Mail: [email protected]

Internet: www.2-g.de

---------------------------------------------------------------------------

25.08.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: 2G Energy AG

Benzstr. 3

48619 Heek

Deutschland

Telefon: +49 (0)2568-9347-0

Fax: +49 (0)2568-9347-15

E-Mail: [email protected]

Internet: www.2-g.de

ISIN: DE000A0HL8N9

WKN: A0HL8N

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1427785

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1427785 25.08.2022

°