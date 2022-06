 Wirtschaft: DGAP-News: Aareal Bank baut Partnerschaft mit APG und Scape mit neuem grünem Kredit aus (deutsch)

Aareal Bank baut Partnerschaft mit APG und Scape mit neuem grünem Kredit aus

Immobilienfonds ^ DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Finanzierung Aareal Bank baut Partnerschaft mit APG und Scape mit neuem grünem Kredit aus 03.06.2022 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Aareal Bank baut Partnerschaft mit APG und Scape mit neuem grünem Kredit aus Wiesbaden, 3. Juni 2022 - Die Aareal Bank gibt den Abschluss einer grünen Finanzierungsvereinbarung mit Scape Living Plc bekannt. Der britische Immobilienfonds (Real Estate Investment Trust) ist ein einhundertprozentiges Tochterunternehmen des niederländischen Pensionsfondsmanagers APG Asset Management NV. Das vorrangige Finanzierungspaket über 157 Mio. GBP baut auf einer erfolgreichen bestehenden Geschäftsbeziehung auf. Es umfasst die Refinanzierung eines bestehenden Darlehens, das die Aareal Bank für das Objekt Scape Mile End Canalside in London ausgereicht hatte, sowie Finanzierungen für drei weitere Scape-Objekte in Wembley und Guildford. Die Immobilien wurden anhand des Green-Finance-Frameworks der Aareal Bank bewertet. Dieses von unabhängiger Stelle zertifizierte Rahmenwerk dient bei der Vergabe künftiger grüner Kredite als Grundlage und richtet das Kreditportfolio der Bank somit nach nachhaltigen Kriterien aus. Michelle Weiss, Leiterin Hotel Properties der Aareal Bank, sagte: "Purpose Built Student Accommodation, oder PBSA, ist ein schnell wachsender Sektor, in dem wir in den letzten Jahren stark expandiert sind. Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit in diesem Bereich mit so aktiven und angesehenen Investoren wie APG sowie renommierten Betreibern wie Scape fortzusetzen. Wir freuen uns auf weitere Chancen dieser Art, unser Kreditportfolio für Studierendenunterkünfte zu erweitern." Scape-Immobilien liegen in Top-Lagen und zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Wohneinheiten, einladende Gemeinschaftsräume und rund um die Uhr verfügbare Ansprechpartner vor Ort aus. Die vier Objekte des Portfolios mit ihren insgesamt 1.488 Betten befinden sich jeweils in direkter Nähe der wichtigsten Universitäten der jeweiligen Stadt, einschließlich dem University College London (UCL) und der Queen Mary University in London sowie der University of Surrey in Guildford. Mit Unterstützung von APG hatte Scape Living Plc 2021 weitere Objekte erworben, für die Scape UK Management Limited als Objektverwalter engagiert wurde. APG ist einer der größten Pensionsfonds der Welt. Das von APG verwaltete Vermögen belief sich per November 2021 auf rund 627 Mrd. EUR, mit denen der Pensionsfonds attraktive und nachhaltige Renditen erwirtschaften will. APG unterhält Niederlassungen in Amsterdam, Heerlen, Brüssel, New York und Hongkong sowie weitere Büros in Beijing und Schanghai. Scape ist einer der führenden Betreiber von PBSAs in Großbritannien. Das 2012 gegründete Unternehmen ist in den vergangenen zehn Jahren stark gewachsen und verfügt aktuell über mehr als 33.000 im Betrieb oder im Bau befindliche Betten in Australien, Irland, Großbritannien und den USA. Ansprechpartner Oliver Tross Telefon: +49 611 348 2183 Mobil: +49 175 435 7559 [email protected] Aareal Bank Gruppe Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Geschäftsstrategie der Aareal Bank Gruppe ist auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten als zentrale Bestandteile. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen, Banking & Digital Solutions und Aareon gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die Tochtergesellschaft Aareon, führender Anbieter von ERP-Software und digitalen Lösungen für die europäische Immobilienwirtschaft und ihre Partner, bildet das dritte Geschäftssegment. Sie digitalisiert die Immobilienwirtschaft mit nutzerorientierten Software-Lösungen. Diese vereinfachen und automatisieren Prozesse, unterstützen nachhaltiges und energieeffizientes Handeln und vernetzen die Prozessbeteiligten. --------------------------------------------------------------------------- 03.06.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 