 Wirtschaft: DGAP-News: ABOUT YOU Holding SE: ABOUT YOU verzeichnet robustes Umsatzwachstum in Q1 2022/2023 und bestätigt Prognose für das Gesamtjahr (deutsch)

07.07.2022 / 06:58

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG

Hamburg, 7. Juli 2022

ABOUT YOU verzeichnet robustes Umsatzwachstum in Q1 2022/2023 und bestätigt

Prognose für das Gesamtjahr

* Umsatzwachstum von +19,4% gegenüber Vorjahr auf 504,1 Mio. EUR in Q1

2022/2023 trotz schwieriger makroökonomischer Bedingungen und deren

Auswirkungen auf das Verbraucherverhalten in Europa

* Bereinigtes EBITDA [1] auf Konzernebene von -28,8 Mio. EUR bei Marge von

-5,7% aufgrund anhaltender Investitionen in strategische

Wachstumsinitiativen und Einmaleffekte im Zusammenhang mit dem Konflikt

zwischen Russland und der Ukraine

* Steigende Kundenzahl und Bestellhäufigkeit, normalisierter Bestellwert:

Anzahl der aktiven Kund*innen wächst im Q1 2022/2023 um +27,7% gegenüber

Vorjahr auf 11,8 Mio., AOF [2]: 3,0x (+5,4% zum Vorjahr) und AOV [3]:

56,8 EUR (-2,2% zum Vorjahr), Normalisierung der Retourenquote gleicht

Preiserhöhungen aus

* Commerce-Segmente mit solidem Umsatzwachstum zum Vorjahr (DACH: +9,6%,

Rest of Europe: +23,3%) - bereinigte EBIDTA-Marge in DACH verringert auf

4,1% (-3,8pp zum Vorjahr), RoE sinkt um -2,1pp auf -20,1% im

Jahresvergleich

* Segment Tech, Media und Enabling (TME) weiterhin mit hohem Wachstum der

Umsatzerlöse von +45,2% zum Vorjahr, ungeachtet des starken

Vergleichsquartals und unterstützt durch die Expansion von SCAYLE -

bereinigte EBITDA-Marge um +0,4pp auf 14,0% im Jahresvergleich

verbessert

* Prognose für Geschäftsjahr 2022/2023 bekräftigt: +25,0 bis 35,0%

Wachstum des Konzernumsatzes zum Vorjahr (2.165 bis 2.338 Mio. EUR),

bereinigtes EBITDA von -70 bis -50 Mio. EUR (Marge: -3,2 bis -2,1%),

unterstützt durch umfassende Maßnahmen zur Erreichung der Profitabilität

Die ABOUT YOU Holding SE (gemeinsam mit ihren konsolidierten

Tochtergesellschaften "ABOUT YOU" oder "Gruppe"), eine der am schnellsten

wachsenden digitalen Modeplattformen Europas, hat heute für das erste

Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 ein solides Umsatzwachstum von 19,4%

gegenüber dem Vorjahr und klare Fortschritte bei der Erreichung seiner

strategischen Ziele vermeldet. Diese Entwicklung lässt sich vor allem auf

Investitionen in die internationale Expansion und die Stärkung der

Kundenbindung zurückführen. Gleichzeitig hat die Gruppe trotz des

herausfordernden makroökonomischen Umfelds und des steigenden

Inflationsdrucks auf das Kundenverhalten ihre Prognose für das Geschäftsjahr

2022/2023 bekräftigt.

Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO von ABOUT YOU, sagt: "ABOUT YOU hat im

ersten Quartal dieses Geschäftsjahres ein immer stabileres Wachstum

verzeichnet, trotz des aktuell volatilen Marktumfelds. Das unterstreicht die

Stärke unseres Geschäftsmodells. Mit unserem wachsenden Kundenstamm sind wir

gut positioniert, um unsere strategischen Ziele umzusetzen. Das anhaltende

Wachstum in den etablierten und auch neuen europäischen Märkten von ABOUT

YOU, die verbesserte Aussteuerung vom Marketing und die operative Effizienz

macht uns weiterhin sehr zuversichtlich, im Geschäftsjahr 2023/2024 auf

Gruppenebene profitabel zu werden."

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 hat ABOUT YOU weiter

Fortschritte bei der Umsetzung strategischer Initiativen gemacht: Zum einen

wurde das Kundenerlebnis und Sortiment vom Online-Shop weiter verbessert.

Zum anderen hat ABOUT YOU seine internationale Expansion vorangetrieben

sowie das B2B-Geschäft stark skaliert. Er erhöhte daher seinen Umsatz bis

zum 31. Mai 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19,4% auf 504,1 Mio.

EUR (Q1 2021/2022: 422,1 Mio. EUR), obwohl sich die steigende Inflation und

Zinserhöhungen negativ auf das Kundenverhalten auswirkten. Rasch hat ABOUT

YOU erforderliche Maßnahmen ergriffen, die den Einfluss von Verzögerungen

und Stornierungen von Lieferungen auf das Angebot zu Beginn des Quartals

abfangen und die Auswirkungen der makroökonomischen Faktoren minimieren.

Während die Invasion Russlands in die Ukraine zunächst zu einem

Nachfrageschock geführt hat, hat der Handel in ganz Europa, einschließlich

in Mittel- und Osteuropa (CEE), im Laufe des Quartals wieder angezogen.

Im Online-Shop führte die Gruppe eine "Hot Drops"-Sektion ein, um in

ausgewählten Ländern einen zusätzlichen Vertriebskanal für ABOUT YOU und

dessen Partnermarken zu schaffen. Als Kanal für exklusive Kollektionen, neue

Produktveröffentlichungen und Live-Shopping-Events hat die neue Sektion in

diesem Quartal zu einem erhöhten Engagement von ABOUT YOUs modebewussten und

digital-affinen Kund*innen geführt. Zusätzlich trug die erstmalig

internationale Ausrichtung der ABOUT YOU Awards in Mailand im Mai 2022 zu

einem Anstieg der Markenbekanntheit in Europa bei.

In Summe haben die Initiativen von ABOUT YOU in den letzten zwölf Monaten zu

einem signifikanten Zuwachs an aktiven Kund*innen von 9,2 Mio. auf 11,8 Mio.

geführt, ein Plus von 27,7% im Jahresvergleich. Die durchschnittlichen

Bestellungen stiegen um 5,4% zum Vorjahr auf 3,0 pro Kund*in, vor allem von

ABOUT YOUs Aktivitäten in den neueren Märkten getrieben. Der

durchschnittliche Bestellwert ist angesichts der normalisierten

Retourenquote und des Inflationsdrucks leicht von 58,1 EUR auf 56,8 EUR und

damit um -2,2% gegenüber dem Vorjahr gesunken. Da die durchschnittliche

Bestellhäufigkeit jedoch gleichzeitig angewachsen ist, stieg der

durchschnittliche GMV [4] pro Kund*in von 162,5 EUR auf 167,6 EUR. Dies

entspricht einer Steigerung von 3,2% gegenüber dem Vorjahr.

Aufgrund anhaltender Investitionen, insbesondere in die internationale

Expansion, belief sich das bereinigte EBITDA im ersten Quartal auf -28,8

Mio. EUR (Q1 2021/2022: -12,3 Mio. EUR) und die bereinigte EBITDA-Marge sank

auf -5,7% (Q1 2021/2022: -2,9%). Die Bruttomarge verbesserte sich auf 42,6%

(Q1 2021/2022: 41,8%), wurde jedoch durch den Anstieg der Fulfillment- und

Marketingkostenquoten beeinflusst.

Die Commerce-Segmente ABOUT YOU DACH und Rest of Europe (RoE) meldeten trotz

anhaltender Volatilität im Markt ein Wachstum zum Vorjahr und wiesen im

ersten Quartal 2022/2023 eine solide Umsatzentwicklung auf. In DACH

erwirtschaftete ABOUT YOU einen Umsatz von 239,0 Mio. EUR (Q1 2021/2022:

218,2 Mio. EUR), was einem Wachstum von 9,6% gegenüber dem Vorjahr

entspricht. Die Entwicklung wurde insbesondere von der erhöhten

Verbrauchernachfrage durch die Lockerungen der Covid-19-Beschränkungen

getrieben. Das Segment ist mit einem bereinigten EBITDA von 9,9 Mio. EUR und

einer bereinigten EBITDA-Marge von 4,1% (Q1 2021/2022: 17,3 Mio. EUR und

7,9%) weiterhin profitabel.

Zum Vorjahr hat ABOUT YOU seinen Umsatz im Segment RoE um 23,3% auf 229,5

Mio. EUR (Q1 2021/2022: 186,1 Mio. EUR) gesteigert - das Ergebnis aus

solidem Wachstum in BeNe, den nordischen Ländern und Südeuropa, das in der

ersten Hälfte des Q1 2022/2023 in CEE jedoch durch die Unsicherheit im

Kaufverhalten beeinträchtigt wurde. Die positive Entwicklung in den

nordischen und südeuropäischen Märkten wurde durch groß angelegte

Marketingaktivitäten, wie u. a. das "Big-Bang"-Event in Norwegen und eine

medienwirksame Kampagne in Italien, deutlich gestärkt. Das bereinigte EBITDA

ist dadurch auf -46,0 Mio. EUR gesunken, was einer bereinigten EBITDA-Marge

von -20,1% entspricht (Q1 2021/2022: -33,3 Mio. EUR und -17,9%).

Das B2B-Segment, Tech, Media und Enabling (TME), hat sich mit einem Wachstum

von 45,2% gegenüber dem Vorjahr auf 50,0 Mio. EUR (Q1 2021/2022: 34,5 Mio.

EUR) stark entwickelt. Zurückzuführen ist die Performance vor allem auf die

Akquisition neuer Firmenkunden und das Upselling zu B2B-Produkten mit

höherer Profitabilität. Darüber hinaus unterstützten die internationale

Expansion von SCAYLE und der Aufbau eines effektiven Lead-Funnels durch das

SCAYLE-Vertriebsteam das Wachstum. Vor diesem Hintergrund verbesserten sich

das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge auf 7,0 Mio. EUR und

14,0% (Q1 2021/2022: 4,7 Mio. EUR und 13,6%).

Aufgrund der soliden Ergebnisse im ersten Quartal bekräftigte ABOUT YOU

seine Prognose für das Gesamtjahr und ist weiterhin zuversichtlich, im

Geschäftsjahr 2022/2023 einen Konzernumsatz in der Spanne von 2.165 bis

2.338 Mio. EUR zu erreichen, was +25,0 bis 35,0% Wachstum gegenüber dem

Vorjahr entspricht. ABOUT YOU prognostiziert darüber hinaus weiterhin ein

EBITDA von voraussichtlich -70 bis -50 Mio. EUR [5] bei einer Marge von -3,2

bis -2,1%. Bis zum 28. Februar 2023 rechnet ABOUT YOU mit einem

Gesamt-Investitionsaufwand (CAPEX) von 60 bis 80 Mio. EUR5 sowie einem

neutralen Nettoumlaufvermögen.

Der Quartalsbericht für Q1 2022/2023 ist auf ABOUT YOUs Investor

Relations-Website verfügbar. ABOUT YOU wird seinen Halbjahresbericht am 11.

Oktober 2022 veröffentlichen.

Q1 Q1 Wachstum

2021/202- 2022/202- zum Vj.

2 3

Leistungsindikatoren Konzern

Metriken zur Kundenreichweite LTM6

User Sessions pro Monat (in Mio.) 102,1 143,3 40,3%

% der User Sessions über mobile 83,6% 86,1% 2,5pp

Endgeräte (in %)

Metriken zum Kundenverhalten LTM6

Aktive Kund*innen (in Mio.) 9,2 11,8 27,7%

Durchschnittliche Bestellungen pro 2,8 3,0 5,4%

aktiven Kund*innen (in #)

Anzahl Bestellungen (in Mio.) 25,9 34,9 34,6%

Durchschnittliche Warenkorbgröße (in EUR 58,1 56,8 (2,2)%

inkl. MwSt.)

(Mio. EUR, falls nicht Q1 Q1 Wachstum zum

angegeben) 2021/2022 2022/2023 Vj.

Finanzkennzahlen der Segmente

Umsatzerlöse 422,1 504,1 19,4%

DACH 218,2 239,0 9,6%

RoE 186,1 229,5 23,3%

TME 34,5 50,0 45,2%

Überleitung (16,7) (14,5) -

(Mio. EUR, falls nicht Q1 Q1 Wachstum zum

angegeben) 2021/2022 2022/2023 Vj.

Bereinigtes EBITDA (12,3) (28,8) -

DACH 17,3 9,9 -

RoE (33,3) (46,0) -

TME 4,7 7,0 -

Überleitung (1,0) 0,4 -

Bereinigte EBITDA-Marge (2,9)% (5,7)% -

DACH 7,9% 4,1% -

RoE (17,9)% (20,1)% -

TME 13,6% 14,0% -

Finanzkennzahlen des Konzerns

Bruttoergebnis vom Umsatz 176,3 214,8 -

Bruttomarge (% der 41,8% 42,6% -

Umsatzerlöse)

NWC (Net Working Capital) (48,1) (19,4) -

% der Umsatzerlöse LTM6 (3,6)% (1,1)% -

CAPEX (Capital Expenditure) (11,0) (13,1) -

% der Umsatzerlöse (2,6)% (2,6)% -

Periodenergebnis (23,5) (44,4) -

Free Cash-Flow 7,1 (24,4) -

Definitionen sind der Quartalsmitteilung für das erste Quartal 2022/2023 von

ABOUT YOU zu entnehmen.

Über ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein

personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU stehen

die Kund*innen im Fokus und werden unterstützt, sich individuell durch Mode

auszudrücken. Kund*innen finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach

ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment

mit mehr als 500.000 Artikeln von über 3.500 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr

als 45 Millionen monatlich aktiven User*innen eine der größten Mode- und

Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online-Shop in 26

europäischen Märkten vertreten. Mit SCAYLE bietet das

Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur

als Lizenzprodukt an. Die Aktien von ABOUT YOU sind an der Frankfurter

Wertpapierbörse gelistet und wurden im September 2021 in den SDAX® Index

aufgenommen.

Pressekontakt

Ann-Christine Klesper | Corporate Communications

[email protected]

+49 (0)40 638 569 212

Sinah Brending | Financial Communications

[email protected]

+49 (0)40 638 569 359

Kontakt Investor Relations

Frank Böhme | Investor Relations

[email protected]

+49 (0)40 638 569 359

Haftungsausschluss

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Bestimmte Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine

Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen

sind im Allgemeinen an der Verwendung der Worte "können", "werden",

"sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben",

"beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "anvisieren" oder der Verneinung

dieser Worte oder anderer Variationen dieser Worte oder vergleichbarer

Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen,

Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur

aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet

sind, die sich ändern können. Die ABOUT YOU Holding SE übernimmt keine

Gewähr dafür, dass die in die Zukunft gerichteten Aussagen erreicht werden

oder sich als richtig erweisen. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-,

Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können wesentlich von den in

den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Prognosen abweichen. Weder die

ABOUT YOU Holding SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen

eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund

neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und

erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren,

sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

[1] EBITDA bereinigt um (i) Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen mit

Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente,

(ii) Restrukturierungskosten und (iii) Einmaleffekte

[2] AOF: durchschnittliche Bestellhäufigkeit

[3] AOV: durchschnittlicher Bestellwert

[4] GMV: Bruttowarenvolumen

[5] Exkl. potenzieller M&A-Aktivitäten

[6] LTM: innerhalb der letzten 12 Monate

