 Wirtschaft: DGAP-News: ad pepper media International N.V.: Webgains jetzt im Shopify App Store verfügbar (deutsch)

Dr. Jens Körner ^ DGAP-News: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Produkteinführung ad pepper media International N.V.: Webgains jetzt im Shopify App Store verfügbar 21.06.2022 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Webgains jetzt im Shopify App Store verfügbar Integration in Shopify mit nur zwei Klicks Nürnberg/Bristol, 21. Juni 2022 - Das international führende Affiliate-Netzwerk Webgains, ein Unternehmen der ad pepper Gruppe, stellt seine neue Produktentwicklung vor: die Webgains App für Shopify. Online-Händler können ihre Affiliate-Programme mit der neuen App unkompliziert in Shopify integrieren. Shopify zählt mit über 1,75 Millionen Händlern, die ihre Produkte über die App verkaufen und so unmittelbar Umsätze generieren können, zu den größten E-Commerce-Plattformen weltweit. Der Marktanteil von Shopify in den USA beträgt bereits 23 Prozent und der Umsatz belief sich im Jahr 2021 auf über 4,6 Milliarden US-Dollar. Zu den zentralen Funktionen und Vorteilen der Webgains App für Shopify gehören die schnelle und unkomplizierte Integration der Affiliate Marketing Programme in den Shopify Shop. Über die Programm-ID lassen sich die Tracking-Informationen mit nur zwei Klicks in den Shop integrieren. Auf diese Weise wird ein schnelles Onboarding neuer Advertiser in das Webgains Affiliate Netzwerk - und somit eine schnellere Generierung von E-Commerce-Umsätzen ermöglicht. Weitere Informationen auf der Website https://apps.shopify.com/webgains-affiliate-marketing Für nähere Informationen: Dr. Jens Körner (CEO) ad pepper media International N.V. +49 (0) 911 929057-0 [email protected] www.adpeppergroup.com