 Wirtschaft: DGAP-News: advides AG: Neues Kapital für Immobilienentwicklung (deutsch)

advides AG: Neues Kapital für Immobilienentwicklung

DGAP-News: advides AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Kapitalerhöhung advides AG: Neues Kapital für Immobilienentwicklung 26.05.2022 / 18:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Das Management der advides AG wird der Hauptversammlung am 29. Juli 2022 vorschlagen, das Grundkapital gegen Bareinlage auf 10.000.000,00 EUR zu erhöhen. Der Ausgabebetrag wird unter Berücksichtigung der Kursentwicklung vom Vorstand festgelegt. Zur Zeichnung werden zunächst die Aktionäre unter Anwendung des gesetzlichen Bezugsrechts zugelassen. Aktien, die von den Aktionären weder nach dem Beteiligungsverhältnis noch im Rahmen einer Überbezugsmöglichkeit gezeichnet werden, werden nach Ablauf der Bezugsfristen im Rahmen von Privatplatzierungen durch den Vorstand ausgewählten Investoren in Europa und international zum Kauf angeboten. Das erzielte Kapital wird eingesetzt für die Entwicklung eines eigenen Immobilienportfolios. Erste Projekte sind die Übernahme einer Gesellschaft mit einem Bestand vermieteter Wohnimmobilien und Sanierungsobjekten in Chemnitz/Sachsen sowie die Beteiligung an der Entwicklung eines Immobilienprojektes im sächsischen Zwickau. Geplant sind 76 Reihenhäuser und ein Mehrzweckgebäude mit 6.400 qm BGF auf einem Grundstück in ausgezeichneter zentrumsnaher Lage. Über advides AG: Das Unternehmen fokussiert sich neben der Beteiligung an technologieorientierten Startups auf die Entwicklung als Immobilienunternehmen, das einen Bestand von Wohn- und Gewerbeimmobilien aufbaut mit der Spezialisierung auf ostdeutsche Entwicklungsregionen wie Westsachsen, das Oderland oder die Lausitz. Hier sieht die advides AG lukrative Immobilienmärkte, die wegen des günstigen Einstands anders als in den bereits ausgereizten Regionen Berlin, Dresden oder Leipzig noch erheblichen Wertzuwachs versprechen. Die Aktien der advides AG (ISIN: DE0009145425) sind an der Börse Berlin notiert (Ticker: 4RL).