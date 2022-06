 Wirtschaft: DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities: Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2022 (deutsch)

AURELIUS Equity Opportunities: Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2022

^ DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung AURELIUS Equity Opportunities: Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2022 21.06.2022 / 15:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- AURELIUS Equity Opportunities: Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2022 * Alle Beschlussvorschläge des Managements mit großen Mehrheiten angenommen * Dividende von 1,50 EUR pro Aktie beschlossen * Rosa Riera als neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt * Stärkung des Investitionsfokus auf den Midmarket und das Operating Model fortgesetzt * Drei Exits im Jahr 2022 erreicht, weitere trotz schwierigen Marktumfelds erwartet München, 21. Juni 2022 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ("AURELIUS"; ISIN DE000A0JK2A8) hat ihre ordentliche Hauptversammlung (HV) 2022 digital abgehalten. Alle Beschlussvorschläge des Managements wurden mit großer Mehrheit von den auf der HV vertretenen Aktionären angenommen. Für das Geschäftsjahr 2021 wurde die seitens des Managements vorgeschlagene Dividendenausschüttung von 1,50 EUR je Aktie beschlossen. Dies entspricht einer Gesamtausschüttung von 42,2 Mio. EUR. Im Rahmen der Beschlussfassung über die Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern und dem Ziel folgend, mehr Branchenexperten zu berufen, wurde Rosa Riera von den Aktionären mit großer Mehrheit als neues Mitglied gewählt. "AURELIUS Equity Opportunities hat den Wachstumskurs im Jahr 2021 fortgesetzt. Daher können wir unseren Aktionären weiteren Mehrwert bieten und die Dividende auf 1,50 EUR pro Aktie erhöhen. Auf das Jahr 2022 blicken wir zuversichtlich, aber wachsam, denn die aktuellen Zeiten sind anspruchsvoll. Wir beobachten, wie unsere Märkte unseren gewählten Kurs ändern. Dennoch: Es gelingt uns auch in diesen Zeiten, unser Portfolio durch weitere Exits und Akquisitionen zu schärfen", so Matthias Täubl, CEO der AURELIUS Equity Opportunities. Die Tagesordnung der HV wurde erfolgreich abgeschlossen, darunter die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin AURELIUS Management SE für das Geschäftsjahr 2021. "Die bisherige Entwicklung von AURELIUS im Jahr 2022 zeigt trotz des krisenbehafteten Marktumfelds ein robustes und vielversprechendes Wachstum. Für den Aufsichtsrat ist dies ein Beleg dafür, dass die Strategie des Managements in der Konzeption, wie auch in der Umsetzung richtig ist. Ich freue mich zudem, mit Rosa Riera eine unabhängige Expertin für Personalwesen, Kommunikation und IT im Aufsichtsrat zu begrüßen", kommentiert Christian Dreyer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der AURELIUS Equity Opportunities. "Beginnend in 2021 sowie fortlaufend in 2022, haben wir vier Kernthemen identifiziert, die AURELIUS vorantreiben will. Erstens wollen wir unseren Investitionsfokus und unser Profil im Midmarket ausbauen, indem wir unsere Synergien mit dem AURELIUS European Opportunities IV Fund nutzen. Zweitens optimieren wir den Kern unseres Geschäftsmodells, indem wir unser Operating Model stärken, um damit die Nähe zu unseren Portfoliounternehmen zu gewährleisten sowie gleichzeitig weitere Transaktionen im Rahmen unseres Investitionsschwerpunkts durchzuführen. Drittens: Wir wissen um die Bedeutung von ESG, daher intensivieren wir unsere Bemühungen und fördern unseren Ansatz. Viertens achten wir weiterhin darauf, makroökonomische Risiken zu antizipieren, zu identifizieren und schließlich mit Hilfe unserer erfahrenen Taskforce zu minimieren. Mit Blick auf die Zukunft streben wir eine Ausweitung unserer Präsenz im mittleren Marktsegment an. Die kürzliche, sechste Co-Investment-Akquisition von dental bauer und Pluradent ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg", so Täubl abschließend. Die Abstimmungsergebnisse und weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: https://aurelius-group.com/equity-opportunities/investor-relations/hauptversammlung-2022/ ÜBER AURELIUS AURELIUS ist eine europaweit aktive Alternative Investment Gruppe mit Büros in London, Luxemburg, München, Amsterdam, Stockholm, Madrid, Mailand und Düsseldorf. AURELIUS verfügt über umfangreiche operative Expertise sowie Erfahrung und ist damit in der Lage, den Wertschöpfungsprozess in seinen Portfoliounternehmen zu beschleunigen. Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities IV Fund sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket-Bereich erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist das Wachstum der Portfoliounternehmen mit einem Team von fast 100 eigenen operativen Taskforce Experten. Darüber hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Immobilien sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Growth Investments wirkt an LBO-Transaktionen für Nachfolgelösungen im Midmarket-Bereich mit. AURELIUS Real Estate Opportunities konzentriert sich auf Immobilieninvestments mit nachhaltigem Wertsteigerungspotential durch ein aktives Management. AURELIUS Finance Company bietet flexible Finanzierungslösungen für Firmen in ganz Europa. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. 