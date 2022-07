 Wirtschaft: DGAP-News: Baader Bank mit positivem Ergebnis im 1. Halbjahr 2022 und Wachstum im B2B-Geschäft am europäischen Markt (deutsch)

Baader Bank mit positivem Ergebnis im 1. Halbjahr 2022 und Wachstum im B2B-Geschäft am europäischen Markt

Niveau von EUR 68,7 Mio. liegt ^

DGAP-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Baader Bank mit positivem Ergebnis im 1. Halbjahr 2022 und Wachstum im

B2B-Geschäft am europäischen Markt

28.07.2022 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Baader Bank mit positivem Ergebnis im 1. Halbjahr 2022 und Wachstum im

B2B-Geschäft am europäischen Markt

Alle Angaben sind vorläufige und ungeprüfte Konzernzahlen

Die Baader Bank verzeichnet für das erste Halbjahr 2022 ein Ergebnis vor

Steuern in Höhe von EUR 11,0 Mio. im Konzern. Die um 5,2 % gestiegenen

Provisionserträge belaufen sich auf insgesamt EUR 56,0 Mio. und

verdeutlichen den Wachstumskurs im Neugeschäft. Indes belastet das

schwierige Börsenumfeld das Handelsergebnis, welches auf einem moderaten

Niveau von EUR 68,7 Mio. liegt (1. Halbjahr 2021: EUR 115,0 Mio.). Dem Fonds

für allgemeine Bankrisiken wurden im ersten Halbjahr 2022 EUR 8,7 Mio.

zugeführt (1. Halbjahr 2021: EUR 18,4 Mio.).¹

Die Ergebnisbeiträge der drei Tochtergesellschaften des Baader Bank

Konzerns, die schweizerische Baader Helvea Gruppe, die Baader & Heins

Capital Management AG sowie die Selan Gruppe haben insgesamt mit positiven

Abschlüssen zum Konzernhalbjahresergebnis beigetragen.

Weiteres Wachstum im B2B-Plattformgeschäft mit Fokus auf europäische Märkte

Im Konto- und Depotgeschäft der Baader Bank zeichnet sich weiterhin ein

starkes Wachstum ab. Das geführte Depotvolumen ist trotz Marktschwankungen

um 14 % auf insgesamt EUR 14 Mrd. im Konzern angestiegen (31.12.2021: EUR

12,3 Mrd.). Vor allem (ETF-)Sparplan-Angebote stoßen auf großes Interesse

seitens der Privatanleger. Mit rund 700.000 Depots hat sich die Depotanzahl

seit Jahresbeginn um weitere 39 % zum 1. Halbjahr 2022 erhöht (31.12.2021:

502.000 Depots).

Neben dem stetigen Hinzugewinnen neuer B2B-Partner spielt hierbei

insbesondere auch die Erschließung europäischer Märkte eine bedeutende

Rolle. In Frankreich, Italien, Spanien und Polen sind bereits entsprechende

B2B-Kooperationen in der Umsetzung. Dabei zielt die strategische Ausrichtung

der Baader Bank darauf ab, über die DACH-Region hinaus die kostengünstigen

Neo-Broker-Modelle zu ermöglichen, mit der Baader Bank als Plattform und

einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in

Europa.

Herausforderndes Umfeld im Market Making kennzeichnet Ergebnisentwicklung

Das Handelsergebnis ist maßgeblich beeinflusst durch ein starkes erstes

Quartal und ein daran anknüpfendes, sehr herausforderndes Umfeld für Market

Maker insbesondere im zweiten Quartal. Dieses begründet sich durch ein

schwaches Wirtschaftswachstum, ergänzt um globale Rezessions- und

Inflationssorgen, den Zinsanstieg sowie anhaltende Unsicherheiten im Kontext

des Russland-Ukraine-Konflikts und damit einhergehend einer bevorstehenden

Energiekrise.

Neben wechselhaften Volatilitäten prägen vergleichsweise stabile - wenn auch

im 2. Quartal leicht rückläufige - Börsenumsätze das Umfeld. Jedoch erwiesen

sich die Aktivitäten der Handelsteilnehmer im 2. Quartal als richtungslos,

worin die größte Herausforderung für Market Maker besteht.

Operative Erträge geprägt von richtungslosem Handel im zweiten Quartal

Parallel zur Entwicklung des Handelsergebnisses fallen die

Gesamtkonzernerträge mit EUR 84,8 Mio. rund 37 % geringer aus als im sehr

starken Vorjahreszeitraum (1. Halbjahr 2021: EUR 135,6 Mio.). Das

Provisionsergebnis beläuft sich insgesamt auf EUR 8,6 Mio. (1. Halbjahr

2021: EUR 9,7 Mio.) und ist strukturell durch handelsinduzierte

Provisionsaufwendungen beeinflusst. Die Provisionsaufwendungen sind aufgrund

der Ausweitung des Geschäftsvolumens leicht angestiegen.

Die laufenden Erträge und das Zinsergebnis nähern sich im ersten Halbjahr

2022 mit EUR -0,1 Mio. dem positiven Bereich. Es ist zu erwarten, dass sich

diese Tendenz im Jahresverlauf nachhaltig festigen wird.

Investitionen in Mitarbeiter, IT-Infrastruktur und Innovation konsequent

fortgesetzt

Die Gesamtaufwendungen konnten im ersten Halbjahr 2022 entsprechend der

Gesamtentwicklung verringert werden und sind gegenüber dem Vorjahreshalbjahr

ebenfalls zurückgegangen. Sie belaufen sich auf EUR 73,8 Mio. (1. Halbjahr

2021: EUR 91,8 Mio.). Der Personalaufwand ist trotz der weiter moderat

steigenden Mitarbeiteranzahl im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr um 23 % auf

EUR 32,7 Mio. zurückgegangen.

Der andere Verwaltungsaufwand und der sonstige betriebliche Aufwand sind um

22 % auf EUR 31,3 Mio. gestiegen. Diese Zunahme erklärt sich im Wesentlichen

durch die weiteren Investitionen in die IT-Infrastruktur zur Optimierung der

Plattformfunktionalitäten.

Per 30.06.2022 beträgt die Mitarbeiteranzahl (in Vollzeitstellen gerechnet)

im Konzern 480 (31.12.2021: 448).

Starke Kapitalisierung unterstützt Wachstumspfad

Die Bilanzsumme der Baader Bank verzeichnet zum 30.06.2022 im Vergleich zum

Ende des vergangenen Geschäftsjahres einen Anstieg um rund 32 % und hat sich

auf EUR 2,4 Mrd. ausgeweitet (31.12.2021: EUR 1,8 Mrd.). Infolge der im

ersten Quartal verbuchten Eigenkapital-Thesaurierung, weist die Baader Bank

weiterhin eine hohe CET 1-Quote (harte Kernkapitalquote) von 21,13 % auf

(31.12.2021: 22,1 %).

Mit zunehmendem Eigenkapital und der weiter wachsenden Bilanzsumme ist die

Kapitalausstattung der Baader Bank weiterhin stark, sodass die künftigen

Wachstumsbestreben adäquat durch Eigenkapital gestützt sind. Das Ergebnis je

Aktie liegt bei EUR 0,12 (1. Halbjahr 2021: EUR 0,79). Die Hauptversammlung

hat am 7. Juli dieses Jahres für das Geschäftsjahr 2021 einer

Dividendenausschüttung i.H.v. EUR 0,35 je dividendenberechtigter Stückaktie

zugestimmt.

Zweite Jahreshälfte unter Prämisse weichender Unsicherheiten

Der Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt im zweiten Halbjahr 2022 auf den

mittel- und langfristigen Strategiezielen. Die Baader Bank positioniert sich

als einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen

in Europa und entsprechend als Qualitätsanbieter sowie kompetenter Partner

und Betreiber einer technologisch und prozessual führenden Plattform. Dabei

sind die für das angestrebte weitere Wachstum notwendigen Voraussetz-ungen

erfüllt.

Neben der starken Kapitalausstattung ermöglicht die leistungsfähige IT- und

Prozessinfrastruktur eine verlässliche Lieferfähigkeit durch die Baader Bank

als belastbarer Partner im globalen Kapitalmarktumfeld. Dank der soliden

Kapital- und Liquiditätsausstattung lassen sich die anhaltend hohen

Handelsvolumina zuverlässig auch in besonders volatilen Marktphasen

abwickeln. Dieses Leistungsversprechen unterstreicht den Anspruch der Baader

Bank im Sinne des High Performance Banking.

Unter der Prämisse sich normalisierender Märkte im zweiten Halbjahr, hält

der Vorstand weiterhin an der zu Jahresbeginn bekanntgegebenen Prognose

fest. Für den weiteren Verlauf des Jahres rechnet der Vorstand mit einer im

dritten Quartal saisonal bedingt schwachen Marktentwicklung und schließlich

belebenden Marktimpulsen im vierten Quartal. Es gilt zu berücksichtigen,

dass zuverlässige Prognosen zur Geschäftsentwicklung in Anbetracht von

unwägbaren, exogenen Einflussfaktoren nach Einschätzung des Vorstands nur

unter Einschränkungen erstellt werden können.

Kennzahlenübersicht 1. Halbjahr 2022 ²

Alle Zahlen vorläufig und ungeprüft

BAADER BANK KONZERN GuV-Kennzahlen 1. HJ 1. HJ Del-

2022 in 2021 in ta

EUR Mio. EUR Mio. in %

Erträge 84,8 135,6 -37,-

4

davon

Zinsergebnis und laufende Erträge -0,1 -0,5 -87,-

3

Provisionsergebnis 8,6 9,7 -10,-

5

aus Provisionserträgen 56,0 53,2 5,2

Handelsergebnis 68,7 115,1 -40,-

3

Umsatzerlöse 5,2 5,7 -8,7

Sonstige Erträge 2,3 5,6 -58,-

2

Aufwendungen -73,8 -91,8 -19,-

6

davon

Personalaufwand -32,7 -42,3 -22,-

8

Anderer Verwaltungsaufwand und sonstige -31,3 -25,5 22,4

betriebliche Aufwendungen

Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte -5,0 -4,2 19,6

und Sachanlagen

Sonstige Abschreibungen / Risikovorsorge 3,8 -1,4 >

100

davon Ab/Zuschreibungen auf Forderungen und 3,8 -1,4 >

bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu 100

Rückstellungen im Kreditgeschäft

Zuführungen zum Fonds für allgemeine -8,7 -18,4 -52,-

Bankrisiken 7

Ergebnis vor Steuern (EBT) 11,0 43,8 -74,-

9

Operatives Ergebnis ³ 14,6 59,4 -75,-

5

BAADER BANK KONZERN 30.06.2022 31.12.2021 Delta

Bilanzkennzahlen in Mio. EUR in Mio. EUR in %

Bilanzsumme 2.401,9 1.819,7 32,0

Harte Kernkapitalquote (CET 1-Quote) 21,13 % 22,1 % -

¹ Die Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken berücksichtigt auch die

gesetzlich vorgeschriebene Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken

gem. § 340 e) HGB zum Jahresende.

² Finanzzahlen des Baader Bank Konzerns, alle Zahlen vorläufig und

ungeprüft, bilanziert nach den Vorschriften des deutschen

Handelsgesetzbuches (HGB).

³ Rohertrag (= Zinsergebnis + laufende Erträge + Provisions- und

Handelsergebnis + Umsatzerlöse) abzgl. Personal- und anderer

Verwaltungsaufwand sowie Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und

Sachanlagen.

Für weitere Informationen und Medienanfragen:

Florian E. Schopf

Managing Director

Unternehmenssprecher

Head of Group Strategy & Communication

T +49 89 5150 1013

M +49 160 7188826

[email protected]

https://www.baaderbank.de

Baader Bank AG

Weihenstephaner Straße 4

85716 Unterschleißheim, Deutschland

28.07.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Baader Bank AG

Weihenstephaner Str. 4

85716 Unterschleißheim

Deutschland

Telefon: +49 89 5150 1013

Fax: +49 89 5150 1111

E-Mail: [email protected]

Internet: www.baaderbank.de

ISIN: DE0005088108

WKN: 508810

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1407517

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1407517 28.07.2022

°