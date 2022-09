 Wirtschaft: DGAP-News: Baloise veranstaltet Online-Event für Gründerinnen und Gründer zum Thema „Burnout-Prävention” (deutsch)

Baloise veranstaltet Online-Event für Gründerinnen und Gründer zum Thema „Burnout-Prävention”

12.09.2022 / 10:01 CET/CEST

Basel, 12. September 2022. Gerade bei Unternehmensgründerinnen und -gründern

besteht ein erhöhtes Risiko, dass sie aufgrund der hohen Arbeitsbelastung in

einen schwer abbaubaren Erschöpfungszustand geraten. Die Folge kann ein

Burnout sein. Mit einer kostenlosen Online-Veranstaltung will Baloise

Aufklärungsarbeit auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit leisten und

Unternehmerinnen und Unternehmern Präventionsmassnahmen an die Hand geben,

damit der Schritt in die Selbständigkeit nachhaltig gelingt.

Baloise will Gründerinnen und Gründer für das Thema „Burnout”

sensibilisieren und bietet - in Zusammenarbeit mit dem AEH Zentrum für

Arbeitsmedizin, Ergonomie und Hygiene - interessierten Personen die

kostenlose Teilnahme an einem Webinar. Am 15. September 2022 wird die

Veranstaltung in Deutsch und am 16. September 2022 in Französisch

stattfinden. Zwei Fachreferentinnen geben den Teilnehmenden unter anderem

einen Überblick über die Früherkennungsmerkmale von chronischem Stress und

zeigen konkrete Strategien zu einem erfolgreichen Stressmanagement auf.

„Stress ist nicht per se etwas Negatives, denn er kann uns zu Bestleistungen

antreiben. Gefährlich wird es aber, wenn jemand Stress nicht mehr abbaut.

Stress ist dann keine Herausforderung mehr, sondern nur noch eine Belastung,

die mit den eigenen Ressourcen nicht mehr bewältigt werden kann und zu einem

Gefühl der Aussichtslosigkeit führt. Umso wichtiger ist ein positives

Stressmanagement”, erklärt Lisa Fässler, Psychologin und Expertin für

betriebliches Gesundheitsmanagement beim AEH Zentrum für Arbeitsmedizin,

Ergonomie und Hygiene.

Zudem können sich Unternehmerinnen und Unternehmer ein einstündiges

Einzelberatungsgespräch reservieren, in dem sie individuelle Fragen rund um

das Thema „Burnout” mit einer Fachexpertin besprechen können. Insgesamt

bietet Baloise im Rahmen der Online-Veranstaltung zwölf kostenlose

Individual-Coaching-Slots pro Event-Tag an.

Burnout ist einer der 20 Hauptgründe für gescheiterte Start-ups in der

Schweiz

Gerade für Personen, die sich selbständig machen und den Traum einer eigenen

Firma verwirklichen, besteht ein erhöhtes Risiko, ein Burnout zu erleiden.

Grund dafür ist einerseits die Vielzahl an Verantwortlichkeiten, die eine

Unternehmensgründung und -führung mit sich bringt, und andererseits die enge

Verbundenheit der eigenen Person mit der Firma.

Nachdem Baloise im April dieses Jahres für Gründerinnen und Gründer ein

Informationsportal sowie die Initiative „ Austausch mit Experten von Baloise”

lanciert hat, wollen wir das Angebot für KMU mit der Online-Veranstaltung

zum Thema „Burnout-Prävention” weiter ausbauen. Neben dem grossen

Leistungsaufwand, den eine Unternehmensgründung verlangt, darf die eigene

Gesundheit nicht vernachlässigt werden - denn nur so gelingt der Schritt in

die erfolgreiche Selbstständigkeit: „Auf diesen wichtigen Aspekt will

Baloise Menschen in der Schweiz - die eine eigene Firma gründen oder vor

Kurzem gegründet haben - mit dem Webinar vorbereiten”, so Patric Olivier

Zbinden, Leiter Unternehmenskunden und Geschäftsleitungsmitglied von Baloise

am Standort Schweiz.

Informationen zum Webinar

* In deutscher Sprache: 15. September von 09.00 bis 10.30 Uhr. Anmeldung

unter: www.baloise.ch/burnoutevent

* In französischer Sprache: 16. September von 09.00 bis 10.30 Uhr.

Anmeldung unter: www.baloise.ch/evenementburnout

Die Baloise Group ist mehr als eine traditionelle Versicherung. Im Fokus

ihrer Geschäftstätigkeit stehen die sich wandelnden Sicherheits- und

Dienstleistungsbedürfnisse der Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Die rund

7'900 Baloise Mitarbeitenden fokussieren sich deshalb auf die Wünsche ihrer

Kunden. Ein optimaler Kundenservice sowie innovative Produkte und

Dienstleistungen machen die Baloise zur ersten Wahl für alle Menschen, die

sich einfach sicher fühlen wollen. Im Herzen von Europa mit Sitz in Basel,

agiert die Baloise Group als Anbieterin von Präventions-, Vorsorge-,

Assistance- und Versicherungslösungen. Ihre Kernmärkte sind die Schweiz,

Deutschland, Belgien und Luxemburg. In der Schweiz fungiert sie mit ihren

Bankdienstleistungen zudem als fokussierte Finanzdienstleisterin, einer

Kombination von Versicherung und Bank. Das Geschäft mit innovativen

Vorsorgeprodukten für Privatkunden in ganz Europa betreibt die Baloise mit

ihrem Kompetenzzentrum von Luxemburg aus. Die Aktie der Bâloise Holding AG

ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert.

°