 Wirtschaft: DGAP-News: Basler AG: Aktionäre der Basler AG stimmen mit großer Mehrheit Tagesordnungspunkten der heutigen Hauptversammlung zu (deutsch)

Basler AG: Aktionäre der Basler AG stimmen mit großer Mehrheit Tagesordnungspunkten der heutigen Hauptversammlung zu

Vorschriften über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln ^ DGAP-News: Basler AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Basler AG: Aktionäre der Basler AG stimmen mit großer Mehrheit Tagesordnungspunkten der heutigen Hauptversammlung zu 23.05.2022 / 16:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Corporate News Aktionäre der Basler AG stimmen mit großer Mehrheit Tagesordnungspunkten der heutigen Hauptversammlung zu Ahrensburg, 23. Mai 2022 - Der Vorstand der Basler AG, ein führender Hersteller im Computer Vision Bereich, hatte heute aufgrund der anhaltenden COVID-19 Umstände zum dritten Mal in Folge zur virtuellen Hauptversammlung eingeladen. Die Hauptversammlung stimmte mit großer Mehrheit zu den folgenden Themen ab: - Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021 - Ausschüttung einer Dividende von Euro 0,62 je dividendenberechtigter Stückaktie - Entlastung der Mitglieder des Vorstands für 2021 - Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für 2021 - Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 - Wahl der Aufsichtsräte Lennart Schulenburg und Horst W. Garbrecht - Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021 - Anpassung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Änderung der Satzung - Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln und entsprechende Änderung der Satzung - Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals Die Hauptversammlung der Basler Aktiengesellschaft hat mit dem Beschluss zur Erhöhung des Grundkapitals beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 10.500.000,00 um EUR 21.000.000,00 auf EUR 31.500.000,00 nach den Vorschriften über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§§ 207 ff. AktG) zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Umwandlung eines Betrages in Höhe von EUR 21.000.000,000 der im festgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 ausgewiesenen Kapitalrücklage in Grundkapital. Die Kapitalerhöhung wird durch Ausgabe von 21.000.000 Stück neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie durchgeführt. Diese Gratisaktien sollen an die Aktionäre der Basler Aktiengesellschaft, Ahrensburg, im Verhältnis 1:2 ausgegeben werden und erfordern durch die Nutzung der eigenen Kapitalrücklage keine Einlage durch die Aktionäre, so dass auf je eine alte Aktie zwei neue Gratisaktien entfallen werden. Die Aktien sind ab 1. Januar 2022 gewinnberechtigt. Die Anmeldung der Kapitalerhöhung beim Registergericht sowie die Umsetzung des Aktiensplits wird einige Wochen in Anspruch nehmen. Die Gesellschaft freut sich mit dieser Beschlussfassung und der damit verbundenen Erhöhung des Grundkapitals sowie der Ausgabe von Gratisaktien die Aktie am Kapitalmarkt noch attraktiver und handelbarer zu machen. Die Details der Abstimmung, die Präsentation der Hauptversammlung, die Dividendenbekanntmachung sowie alle weiteren Informationen rund um diese Thematik können auf der Internetseite des Unternehmens unter: www.baslerweb.com/de/unternehmen/investoren/hauptversammlung/2022/ abgerufen werden. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Basler ist ein international führender Anbieter von hochwertigen Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Anwendungen. Neben klassischen Flächen- und Zeilenkameras, Objektiven, Framegrabbern, Lichtmodulen und Software bietet das Unternehmen Embedded Vision Module und Lösungen, 3D-Produkte sowie kundenspezifische Produktanpassungen und Beratungsdienstleistungen an. Baslers Produkte werden in einer Vielzahl von Märkten und Anwendungen eingesetzt, u.a. in der Fabrikautomation, Medizin, Logistik, Retail oder Robotik. Sie zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und lange Verfügbarkeiten aus. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 1000 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Standorten in Europa, Asien und Nordamerika. Dank der weltweiten Vertriebs- und Serviceorganisation und der Zusammenarbeit mit renommierten Partnern lassen sich passende Lösungen für Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen finden. Basler AG, Hardy Mehl (CFO/COO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE 0005102008. Kontakt: Basler AG Verena Fehling Tel. 04102 463 101 Email: [email protected] --------------------------------------------------------------------------- 23.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Basler AG An der Strusbek 60-62 22926 Ahrensburg Deutschland Telefon: 04102-463 0 Fax: 04102-463 109 E-Mail: [email protected] Internet: www.baslerweb.com ISIN: DE0005102008 WKN: 510200 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1359259 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1359259 23.05.2022 °