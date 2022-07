 Wirtschaft: DGAP-News: Commerzbank erwartet Ertragsbelastung in Polen (deutsch)

Commerzbank erwartet Ertragsbelastung in Polen

Zloty ^

DGAP-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

Commerzbank erwartet Ertragsbelastung in Polen

15.07.2022 / 15:03

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

* Negativer Einmaleffekt bei mBank von 210 Mio. bis 290 Mio. Euro im

dritten Quartal durch gesetzliche Regelung zu Zins- und

Tilgungsstundungen für private Immobilienfinanzierungen erwartet

* Operatives Ergebnis der Commerzbank wird in entsprechender Höhe belastet

* Bettina Orlopp: "Angesichts der weiterhin guten Entwicklung unseres

operativen Geschäfts rechnen wir für das Gesamtjahr nach wie vor mit

einem Konzernergebnis von mehr als 1 Milliarde Euro. Diese Prognose

steht unter dem Vorbehalt, dass es zu keiner deutlichen Verschlechterung

der konjunkturellen Entwicklung kommt, zum Beispiel wegen weiterer

Engpässe in der Gasversorgung."

Die Commerzbank rechnet trotz einer erwarteten Ertragsbelastung bei ihrer

polnischen Tochtergesellschaft mBank weiterhin mit einem Konzernergebnis von

mehr als 1 Milliarde Euro im Geschäftsjahr 2022. Diese Prognose setzt

allerdings voraus, dass es nicht zu einer deutlichen Verschlechterung der

konjunkturellen Lage kommt und keine wesentliche Erhöhung der Vorsorge für

das Schweizer-Franken-Portfolio der mBank erforderlich sein wird.

Die mBank hatte zuvor angekündigt, dass sie im dritten Quartal 2022 mit

negativen Erträgen in Höhe von 1,0 Milliarden bis 1,4 Milliarden polnischen

Zloty (aktuell rund 210 Millionen bis 290 Millionen Euro) infolge der

gesetzlich eingeführten Möglichkeit von Zins- und Tilgungsstundungen für

private Immobilienfinanzierungen rechnet. Das Operative Ergebnis der

Commerzbank im dritten Quartal wird erwartungsgemäß in entsprechender Höhe

belastet werden. Die Buchung erfolgt als negativer Ertrag weitgehend im

"Übrigen Ergebnis aus Finanzinstrumenten".

Die neuen gesetzlichen Regelungen in Polen erlauben es privaten

Kreditnehmerinnen und Kreditnehmern, bis Ende 2023 bis zu acht Mal ihre

monatlichen Ratenzahlungen für laufende Hypothekenkredite auszusetzen. Die

mBank rechnet damit, dass 60 % bis 80 % der voraussichtlich berechtigten

Darlehensnehmer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen werden. Gegen diese

ungewöhnliche Regelung, die unabhängig von der Vermögenssituation allen

Kreditnehmern gewährt wird, wird die Commerzbank rechtliche Schritte prüfen.

Die Stundungen ("Credit Holidays") sind Teil eines Maßnahmenpakets der

polnischen Regierung, mit dem diese auf die Folgen der hohen Inflation und

der gestiegenen Zinsen reagiert. Die polnische Nationalbank hatte zuletzt

den Leitzins auf 6,50 % angehoben. Die Commerzbank rechnet bei der mBank

bereits im zweiten Quartal mit zusätzlichen Pflichtabgaben von rund 83

Millionen Euro für eine Ergänzung der polnischen Einlagensicherung.

"Die mBank ist eine der modernsten Banken in Europa und ein Wachstumsmotor

für unseren Konzern. Die veränderte Gesetzgebung in Polen verursacht leider

erhebliche Einmalbelastungen. Angesichts der weiterhin guten Entwicklung

unseres operativen Geschäfts rechnen wir dennoch für das Gesamtjahr nach wie

vor mit einem Konzernergebnis von mehr als 1 Milliarde Euro. Diese Prognose

steht unter dem Vorbehalt, dass es zu keiner deutlichen Verschlechterung der

konjunkturellen Entwicklung kommt, zum Beispiel wegen weiterer Engpässe in

der Gasversorgung", sagte Bettina Orlopp, Finanzvorständin der Commerzbank.

Pressekontakt

Erik Nebel +49 69 136-44986

Über die Commerzbank

Die Commerzbank ist die führende Bank für den Mittelstand und starker

Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen

Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen -

Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein

umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt

rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im

Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank

konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie

institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die

Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen

aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren

im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der

modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung

vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative

Digitalbank und betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden

überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei.

Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern

Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro.

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt

es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben.

Solche Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete

zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne

und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine

Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen

Ergebnisse, Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen

und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf

aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands.

Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und

unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von

jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen

ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung

der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in

denen die Commerzbank einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen

erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von

Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere

aufgrund der andauernden europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall

von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung

ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die

Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum

Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere

Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag,

an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in

dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den

neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu

reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.

---------------------------------------------------------------------------

°