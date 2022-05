 Wirtschaft: DGAP-News: CompuGroup Medical berichtet auf virtueller Hauptversammlung über Rekordergebnis und bekräftigt Wachstumsziele (deutsch)

CompuGroup Medical berichtet auf virtueller Hauptversammlung über Rekordergebnis und bekräftigt Wachstumsziele

Koblenz. CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, eines der führenden E-Health Unternehmen weltweit, hat heute seine ordentliche Hauptversammlung abgehalten, die erneut als virtuelle Veranstaltung durchgeführt wurde. Sämtliche Tagesordnungspunkte wurden mehrheitlich beschlossen. Das Management bestätigte die Prognose für das aktuelle Jahr und die mittelfristigen Wachstumsziele. Die Teilnahmequote der Hauptversammlung lag bei rund 81 % des Grundkapitals. Die Beschlussfassung zur Gewinnverwendung sowie zur vorgeschlagenen Dividende von EUR 0,50 wurde mit einer Mehrheit von 99,9 % angenommen. Die Hauptversammlung genehmigte zudem mit Mehrheiten von jeweils über 75 % der Stimmen die Beschlüsse über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin sowie des Aufsichtsrats, über die Bestellung der Abschlussprüfer sowie über eine Änderung der Satzung, durch die zukünftig mehr Flexibilität bei der Wahl des Versammlungsortes für die Hauptversammlungen möglich werden soll. Auch der Vergütungsbericht sowie das Vergütungssystem für die geschäftsführenden Direktoren wurden mit rund 75 % bzw. über 69 % der Stimmen gebilligt. CEO Dr. Dirk Wössner schilderte in seiner Rede an diversen Beispielen, wie das Gesundheitswesen durch Digitalisierung nicht nur nutzerfreundlicher, effizienter und effektiver werden könne, sondern auch sicherer. Lösungen, die nutzerfreundlicher, effizienter, effektiver und obendrein noch sicherer seien, setzten sich in der Regel durch, so der CEO. Das Gesundheitswesen sei darum weltweit im Umbruch und der E-Health Bereich ein riesiger Wachstumsmarkt, mit CompuGroup Medical als einem der bedeutendsten Akteure. Das verdeutliche auch das Wachstumspotenzial des Unternehmens. "Wir haben unser organisches Wachstum deutlich beschleunigt und zugleich durch strategische Zukäufe entscheidend verstärkt", brachte Wössner das Erfolgsrezept des zurückliegenden Geschäftsjahres auf den Punkt. "Es war ein herausragendes Wachstumsjahr für uns. Wir haben 2021 die avisierten Ziele erreicht, insbesondere ein deutliches Umsatzwachstum und ein sehr vielversprechendes organisches Wachstum. Wir haben im vergangenen Jahr zum ersten Mal die 1.000 Millionen Euro beim Umsatz überschritten. Das Umsatzwachstum lag mit 22 Prozent annähernd doppelt so hoch wie im Jahr 2020. Und auch das operative Ergebnis ist erneut gestiegen: Um über 4 Prozent auf 224 Millionen." Und er betonte: "Wir haben erneut einen Umsatzrekord aufgestellt." Auch Michael Rauch, CFO der CompuGroup Medical, zeigte sich in seinen Ausführungen zufrieden mit den Ergebnissen des vergangenen Geschäftsjahres: "Der im Geschäftsjahr 2020 bereits sehr gute Free Cashflow konnte im vergangenen Geschäftsjahr nochmals erhöht werden und übersteigt das erste Mal in der Geschichte der CompuGroup Medical die Schwelle von 100 Millionen Euro." Und weiter: "In den vergangenen Jahren haben wir es geschafft, sowohl das Umsatzwachstum als auch die Qualität der erzielten Umsätze, reflektiert durch den Anteil der wiederkehrenden Umsätze, auf ein neues Niveau zu heben." CEO Dr. Dirk Wössner bestätigte in seiner Rede die Prognose für das laufende Geschäftsjahr: "Wir erwarten für 2022 erneut ein deutliches organisches Wachstum von 3 bis 8 Prozent. Wir nehmen Kurs auf einen Konzernumsatz von mehr als 1,1 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA sehen wir bei 235 bis 260 Millionen Euro, was einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 21 und 24 Prozent entspricht. Unser wirtschaftlicher Kurs steht ganz klar auf Erfolg und Wachstum." Informationen zur Hauptversammlung inklusive der vollständigen Abstimmungsergebnisse sind verfügbar unter www.cgm.com/hv. Über CompuGroup Medical SE & Co. KGaA CompuGroup Medical ist eines der führenden E-Health Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Jahresumsatz von EUR 1,025 Mrd. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical-Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Mehr als 8.500 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. 