 Wirtschaft: DGAP-News: Der Circular Explorer von Holcim startet in der Bucht von Manila seine Mission zum Schutz der Meeresökosysteme auf den Philippinen (deutsch)

Der Circular Explorer von Holcim startet in der Bucht von Manila seine Mission zum Schutz der Meeresökosysteme auf den Philippinen

Geschäftsbericht von Holcim ^

Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Der Circular Explorer von Holcim startet in der Bucht von Manila seine

Mission zum Schutz der Meeresökosysteme auf den Philippinen

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

07.07.2022 / 07:00

---------------------------------------------------------------------------

* Erster solarbetriebener Katamaran, mit dem One Earth One Ocean

Küstengebiete in der Bucht von Manila von Plastikmüll befreit

* Förderung lokaler Massnahmen durch Bildungs- und Wissenschaftsprogramme

in Zusammenarbeit mit dem Marine Science Institute der University of

Philippines

* Quezon City wird im Bloomberg Circular City Barometer als eine der 25

weltweit führenden Städte im Bereich Kreislaufwirtschaft aufgeführt

Holcim und One Earth One Ocean haben heute in Manila den Circular Explorer

in Betrieb genommen, um bei der Reinigung der Küsten in den Philippinen

mitzuwirken. Der Circular Explorer ist ein zu 100 Prozent solarbetriebener

Katamaran und soll täglich bis zu vier Tonnen Plastikmüll auffangen, um

lebenswichtige Meeresökosysteme auf nachhaltige Weise zu erhalten. Parallel

dazu wird ein Bildungsprogramm gestartet, um Schüler und lokale Communities

für Umweltschutz zu sensibilisieren. Zusammen mit dem Marine Institute der

University of the Philippines wird die Meeresforschung vorangetrieben. Mit

eingebauten Sensoren und dem Sammeln von Mikroplastik an Bord wird der

Katamaran auf seiner Reise Live-Daten erfassen, um die Forschungsprogramme

der Fakultät zu unterstützen.

Magali Anderson, Holcim Chief Sustainability and Innovation Officer:

"Angesichts der steigenden Bevölkerungszahl und der zunehmenden

Verstädterung setzt sich Holcim dafür ein, den Lebensstandard für alle zu

verbessern, indem wir mehr mit weniger und besser bauen. Deshalb treiben wir

als weltweit führendes Unternehmen für Materialrecycling die zirkuläre

Bauwirtschaft voran, um eine Net-Zero-Zukunft zu schaffen. Der Circular

Explorer ist eine Plattform und unterstützt die Communities, ein

kreislauforientiertes Leben zu führen."

Doc. Deo Onda, Deputy Director for Research, University of Philippines

Marine Science Institute: "Heute brauchen wir die Wissenschaft mehr denn je,

um die ökologischen Herausforderungen zu verstehen und um gerechte und

nachhaltige Lösungen zu finden. Wissenschaftliche Initiativen, wie die von

Holcim mit dem Circular Explorer, sind ein wichtiger Beitrag zu diesen

Bestrebungen. Indem wir die Forschung gemeinsam vorantreiben, können wir die

Gesellschaft aufklären, wichtige Entscheidungsträger mit relevanten Daten

unterstützen und darauf basierend Massnahmen zu ergreifen."

Horia Adrian, President & CEO, Holcim Philippines: "Der Circular Explorer

ist ein Symbol für das Engagement von Holcim im Bereich Nachhaltigkeit. In

den letzten 15 Jahren haben wir in unserem Unternehmen über 20 Millionen

Tonnen Material zu alternativen Brennstoffen und emissionsarmen Rohstoffen

recycelt. Bis 2024 werden wir das erste Unternehmen unserer Branche auf den

Philippinen sein, dass über Solaranlagen in seinen Werken verfügt. Ich freue

mich, heute mit gleichgesinnten Organisationen zusammenzuarbeiten, um

gemeinsam etwas zu bewirken."

Auf den Philippinen betreiben die 1'070 Mitarbeitenden von Holcim vier

Werke, die im Bereich der Nachhaltigkeit eine Vorreiterrolle einnehmen. Die

Produktpalette reicht vom grünen ECOPact-Beton bis hin zu fortschrittlichen

Baulösungen für Instandhaltung und Reparatur.

Im Rahmen seines Engagements für zirkuläre Bauwirtschaft arbeitet Holcim mit

Städten auf der ganzen Welt zusammen, um den Übergang zu einem

kreislauforientierten Leben zu beschleunigen. Zusammen mit Bloomberg Media

hat Holcim das Circular Cities Barometer entwickelt, das die 25 weltweit

führenden Städte im Bereich Kreislaufwirtschaft vorstellt. Quezon City ist

in diesem globalen Ranking vertreten und zeichnet sich durch seine

Kreislaufsysteme und seine Führungsrolle aus. Quezon City war die erste

Stadt auf den Philippinen, die Müllverbrennungsanlagen errichtete und seit

2019 alle Einweg-Plastikprodukte verbietet. Ihre fast 3 Millionen Einwohner

können ihre Stromrechnungen mit Gutschriften bezahlen, die sie durch das

Recycling von Kunststoffen, Metall, Papier und Kartons erhalten.

Zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in der Region brachte Holcim Experten

des philippinischen Ministeriums für Umwelt und natürliche Ressourcen mit

Nichtregierungsorganisationen wie Build Change zusammen, um über die

Umstellung von einer linearen "take-make-waste"-Wirtschaft auf eine

"reduce-reuse-recycle" Kreislaufwirtschaft zu diskutieren.

Über Holcim

Holcim schafft Fortschritt für Menschen und den Planeten. Als weltweit

führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen ermöglicht

Holcim grünere Städte, intelligentere Infrastrukturen und verbessert den

Lebensstandard auf der ganzen Welt. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück der

Strategie wird Holcim zu einem "Net Zero"-Unternehmen, bei dem die Menschen

und Communities im Mittelpunkt des Erfolgs stehen. Das Unternehmen treibt

die Kreislaufwirtschaft voran und ist weltweit führend im Recycling, um mit

weniger mehr zu bauen. Holcim ist das Unternehmen hinter einigen der

weltweit vertrauenswürdigsten Marken im Bausektor, darunter ACC, Aggregate

Industries, Ambuja Cement, Disensa, Geocycle, Holcim, Lafarge und Malarkey

Roofing Products. Holcim ist ein Unternehmen mit 70'000 Mitarbeitenden, die

sich weltweit in vier Geschäftsbereichen für den Fortschritt der Menschen

und des Planeten einsetzen: Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe sowie

Lösungen & Produkte.

Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf den

sozialen Medien LinkedIn und Twitter.

Weitere Informationen zum Circular Explorer sind hier verfügbar.

Weitere Informationen zum Bloomberg Circular Cities Barometer sind hier

verfügbar.

Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige

zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf

Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen

sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit

Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen

auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der

Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen

widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf

hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen

und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund

verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer

vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen,

in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu

diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im

Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com)

beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den

Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich

auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine

Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

1392523 07.07.2022

°