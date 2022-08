 Wirtschaft: DGAP-News: DEUTZ AG: DEUTZ erzielt im 1. Halbjahr 2022 Profitabilitätssteigerung (deutsch)

DEUTZ AG: DEUTZ erzielt im 1. Halbjahr 2022 Profitabilitätssteigerung

DEUTZ-Servicepartner AUSMA Motorenrevisie B.V.

DGAP-News: DEUTZ AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

DEUTZ AG: DEUTZ erzielt im 1. Halbjahr 2022 Profitabilitätssteigerung

11.08.2022 / 07:30 CET/CEST

* Auftragsbestand steigt auf rund 770 Mio. EUR

* Umsatz wächst um rund 21 %

* Gesamtjahresprognose 2022 weiterhin unter Vorbehalt

Nach einem erfolgreichen Jahresauftakt profitierte DEUTZ, ein weltweit

führender Hersteller innovativer Antriebssysteme für den

Off-Highway-Bereich, auch im 2. Quartal von der anhaltenden Markterholung

relevanter Abnehmerbranchen und erzielte im 1. Halbjahr 2022 eine

Ergebnissteigerung. Der Ausbruch des Ukraine-Krieges hatte bislang keine

negativen Auswirkungen auf die Nachfrage. Dabei kommt DEUTZ zugute, dass

sein Geschäft in Russland, Belarus und der Ukraine lediglich einen

Umsatzanteil von rund 20 Mio. EUR jährlich ausmachte. Zudem hat DEUTZ keine

Niederlassungen in der Ukraine oder in Belarus und auch keine direkten, in

den Krisenregionen ansässigen Lieferanten.

"Trotz Ausbruch des Ukraine-Krieges haben wir ein Umsatzplus von rund 21

Prozent auf 930,4 Millionen Euro erzielt. Gleichzeitig konnten wir unsere

bereinigte Ergebnismarge um 2,4 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent steigern.

Diesen Aufwärtstrend wollen wir nachhaltig fortsetzen, denn bis zum

Erreichen unseres angestrebten Zielkorridors liegt noch ein gutes Stück des

Weges vor uns. Mit einem verstärkten Fokus auf Kostendisziplin sind erste

wichtige Weichen gestellt", sagt Konzernchef Dr. Sebastian C. Schulte. Mit

Blick auf die zweite Jahreshäfte 2022 ergänzt er: "Unser Auftragsbestand lag

Ende Juni mit über einer dreiviertel Milliarde Euro auf einem sehr hohen

Niveau. Das ist zunächst einmal eine stabile Ausgangslage für die kommenden

Monate. Unsere Gesamtjahresprognose steht jedoch weiterhin unter Vorbehalt:

Die Versorgungssituation ist nach wie vor herausfordernd und die

geopolitischen Auswirkungen des Ukraine-Krieges gehen mit hohen

Unsicherheiten einher. Wir beobachten die makroökonomische Entwicklung mit

Sorge und sie führt uns einmal mehr vor Augen, dass wir DEUTZ noch

resilienter auch für Phasen einer konjunkturellen Abkühlung aufstellen

müssen. Hier sind wir aber auf einem guten Weg."

Neben der positiven operativen Geschäftsentwicklung hat DEUTZ auch weitere

strategische Fortschritte erzielt. Um seine Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig

sicherzustellen, hatte das Unternehmen Anfang 2022 unter dem Leitmotiv

"Powering Progress" einen mehrphasigen Strategieprozess angestoßen. Er zielt

unter anderem darauf ab, die wirtschaftliche sowie technische

Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu steigern. Dazu wurden vier prioritäre

Handlungsfelder definiert und mit diversen Unterinitiativen wie etwa der

kurzfristigen Weitergabe gestiegener Kosten an die Kunden im Zuge mehrerer

Preiserhöhungsrunden sowie die Etablierung eines Prozesses zur

grundsätzlichen Preis-Neugestaltung im Classic-Geschäft. Dabei wird für das

Neumotorenportfolio in diesem Jahr eine Preissteigerung von 8 % bis 12 %

angestrebt. Zudem hat sich DEUTZ das Ziel gesetzt, den Umsatz des

margenstarken Servicegeschäfts über organisches wie auch anorganisches

Wachstum bis 2025 auf mehr als 500 Mio. EUR zu steigern. Zwei erste

Service-Akquisitionen erfolgten Anfang Mai mit dem Erwerb der bisherigen

DEUTZ-Servicepartner AUSMA Motorenrevisie B.V. (Niederlande) sowie South

Coast Diesels (Irland). Beide Firmen sind in ihren Heimatmärkten im Bereich

Vertrieb und Wartung von Dieselmotoren tätig und agieren als

Mehrmarkenhändler.

Des Weiteren zielt das initiierte Strategieprogramm auch darauf ab, die

Entwicklung alternativer Antriebslösungen beschleunigt voranzutreiben. Einen

wichtigen Schritt auf dem Weg zur Serienproduktion seines Wasserstoffmotors

TCG 7.8 H2 ist DEUTZ Ende Juni gegangen. Im Rahmen eines gemeinsamen

Pilotversuchs haben DEUTZ und der Kölner Energieversorger RheinEnergie ein

H2-Genset am RheinEnergie-Heizkraftwerk in Betrieb genommen: Die Kombination

aus dem DEUTZ-Wasserstoffmotor mit einem Generator liefert in der ersten

sechsmonatigen Testphase bis zu 170 Kilovoltampere elektrische Leistung. Der

so erzeugte Strom wird direkt in das lokale Stromnetz eingespeist. In einem

zweiten Schritt soll auch die Abwärme aus dem Aggregat zur Wärmeerzeugung

genutzt werden. Was DEUTZ und RheinEnergie exemplarisch erproben, bietet

großes Potenzial für eine dezentrale und CO2-neutrale Energieversorgung in

Ballungsräumen. Grundsätzlich eignet sich der Wasserstoffmotor mit einer

Leistung von rund 200 Kilowatt für alle aktuellen DEUTZ-Anwendungen. Die

Serienproduktion des Motors ist für 2024 geplant.

Solider Auftragsanstieg - zweistellige Zuwächse bei Absatz und Umsatz

DEUTZ verbuchte im 1. Halbjahr 2022 einen Anstieg des Auftragseingangs

gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,7 % auf 1.077,6 Mio. EUR, der von allen

Regionen getragen wurde.

Der Auftragsbestand stieg zum 30. Juni 2022 im Vorjahresvergleich von 531,3

Mio. EUR auf ein sehr hohes Niveau von 768,9 Mio. EUR und indiziert damit eine

weiterhin stabile Auftragslage für die kommenden Monate. Der anteilige

Auftragsbestand des Servicegeschäfts belief sich auf 36,6 Mio. EUR nach 35,1

Mio. EUR im Juni 2021.

Mit insgesamt 108.741 verkauften Motoren erzielte der DEUTZ-Konzern in der

ersten Jahreshälfte 2022 eine Absatzsteigerung um 16,1 %, die auf prozentual

zweistellige Zuwächse in den beiden größten Absatzregionen, EMEA und

Amerika, zurückzuführen ist. Die Anzahl abgesetzter DEUTZ-Motoren [1]

erhöhte sich dabei um 19,9 % auf 90.462 Stück. Der Absatz der

DEUTZ-Tochtergesellschaft Torqeedo lag mit 18.279 verkauften elektrischen

Bootsantrieben knapp über dem Vorjahresniveau von 18.196 E-Motoren. Mit

Blick auf die Anwendungen erzielten alle wesentlichen Bereiche deutliche

Steigerungsraten, wobei Material Handling, in absoluten Zahlen betrachtet,

den größten Beitrag zur positiven Absatzentwicklung leistete.

Einhergehend mit der positiven Absatzentwicklung erwirtschaftete DEUTZ im

Berichtszeitraum ein Umsatzplus von 20,8 % auf 930,4 Mio. EUR, das von allen

Regionen und wesentlichen Anwendungsbereichen getragen wurde. Lediglich im

Bereich Sonstiges zeigte sich eine Unterschreitung des Vorjahresniveaus.

Ursächlich dafür sind rückläufige Umsätze bei Motoren mit einem Hubraum

größer 8 Liter sowie bei älteren Baureihen, die durch den Umsatzanstieg bei

elektrischen Bootsmotoren der DEUTZ-Tochtergesellschaft Torqeedo nicht

kompensiert werden konnten.

Deutliche Verbesserung der Profitabilität

Das EBIT vor Sondereffekten (bereinigtes Ergebnis) verbesserte sich im

ersten Halbjahr 2022 trotz gestiegener Aufwendungen für Forschung und

Entwicklung auf 42,6 Mio. EUR nach 16,8 Mio.EUR im Vergleichszeitraum. Diese

Entwicklung ist im Wesentlichen auf das höhere Geschäftsvolumen, damit

einhergehende positive Skaleneffekte sowie Effekte aus Kostensparmaßnahmen

zurückzuführen. Die zusätzlichen Kostenbelastungen, die sich infolge

anhaltender Lieferengpässe und höherer Materialpreise ergeben, kann DEUTZ

durch die Weitergabe an seine Kunden im Zuge von Preiserhöhungen zunehmend

abmildern. Zudem proftierte DEUTZ von positiven Währungskurseffekten.

Negativ wirkte sich auf das bereinigte Ergebnis des Konzerns weiterhin das

Ergebnis der DEUTZ-Tochtergesellschaft Torqeedo aus, die die Gewinnschwelle

bislang noch nicht erreicht hat. Die bereinigte EBIT-Rendite verbesserte

sich im Vorjahresvergleich ebenfalls deutlich von 2,2 % auf 4,6 %.

Die positive Entwicklung des bereinigten Ergebnisses führte zu einer

Verbesserung des Konzernergebnisses vor Sondereffekten auf 34,0 Mio. EUR nach

14,0 Mio. EUR im 1. Halbjahr 2021. Das entsprechende Ergebnis je Aktie stieg

vor Sondereffekten von 0,12 EUR auf 0,28 EUR.

Weiterhin komfortable Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im 1. Halbjahr

2022 auf 14,6 Mio. EUR nach 44,7 Mio. EUR im Vergleichszeitraum. Dieser Rückgang

resultierte im Wesentlichen aus dem Vorratsaufbau, der infolge der

deutlichen Geschäftsausweitung, längeren Seefrachtzeiten und, angesichts der

angespannten Situation des Beschaffungsmarktes, zur Absicherung der

Produktion erforderlich wurde. Der Free Cashflow lag mit -24,7 Mio. EUR,

bedingt durch den Rückgang des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit um

34,4 Mio. EUR, unter dem Vergleichswert.

Die Nettofinanzverschuldung stieg zum 30. Juni 2022 infolge der

Inanspruchnahme einer bestehenden Kreditlinie in Höhe von rund 60 Mio. EUR

gegenüber dem Jahresende 2021 um 43,5 Mio. EUR auf 123,2 Mio. EUR.

Die Eigenkapitalquote lag bei 44,5 % nach 45,6 % zum Jahresende 2021. Damit

ist die Finanzlage des DEUTZ-Konzerns weiterhin komfortabel. Das ungenutzte

Volumen seines syndizierten Kredits belief sich zum Ende des

Berichtszeitraums auf rund 155 Mio. EUR. Damit verfügt DEUTZ über ausreichende

finanzielle Mittel, um sein operatives Geschäft zu finanzieren, in seine

Transformation zu investieren und auch um anorganisch zu wachsen.

Prognose 2022 aufgrund anhaltend hoher Unsicherheiten weiterhin unter

Vorbehalt

Auch wenn sich durch den Ausbruch des Ukraine-Krieges im ersten Halbjahr

2022 keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Nachfrage zeigten,

gehen die geopolitischen Auswirkungen des Krieges und dessen Fortgang

weiterhin mit hohen Unsicherheiten auch für DEUTZ einher. Sei es im Hinblick

auf die Preisentwicklungen etwa für Energie und Rohstoffe, die Verfügbarkeit

von Materialien und Transportkapazitäten oder mögliche Lieferstopps für

russisches Gas in Teilen Europas. Aus diesem Grund steht die im

Geschäftsbericht 2021 veröffentlichte Prognose für das Gesamtjahr 2022

zunächst weiterhin unter Vorbehalt.

Nachdem DEUTZ sein Motorenneugeschäft mit Russland und Belarus direkt nach

Ausbruch des Krieges bis auf Weiteres eingestellt hatte, wurde in einem

nächsten Schritt beschlossen, alle technischen und vertrieblichen

Aktivitäten einzufrieren.

Den Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2022 finden Sie auf unserer

Internetseite unter www.deutz.com/investor-relations.

DEUTZ-Konzern: Wesentliche Kennzahlen im Überblick

in Millionen EUR H1/2022 H1/2021 Del- Q2/202- Q2/202- Del-

ta 2 1 ta

Auftragseingang 1.077,6 1.028,8 4,7% 568,0 564,0 0,7%

Absatz Konzern (in 108.741 93.627 16,1- 58.726 55.243 6,3%

Stück) %

davon Torqeedo 18.279 18.196 0,5% 11.825 12.061 -2,0-

%

Umsatz 930,4 770,2 20,8- 482,5 426,8 13,1-

% %

EBIT 35,5 16,1 120,- 26,5 15,7 68,8-

5% %

davon -7,1 -0,7 914,- -0,3 -0,3 0,0%

Sondereffekte[1][2] 3%

1. #_ftn2

Bereinigtes Ergebnis 42,6 16,8 153,- 26,8 16,0 67,5-

(EBIT vor 6% %

Sondereffekten)

EBIT-Rendite (in %) 3,8 2,1 +1,7 5,5 3,7 +1,8

PP PP

EBIT-Rendite vor 4,6 2,2 +2,4 5,6 3,7 +1,9

Sondereffekten (in %) PP PP

Konzernergebnis 28,0 13,3 110,- 21,2 14,2 49,3-

5% %

Konzernergebnis vor 34,0 14,0 142,- 21,5 14,5 48,3-

Sondereffekten 9% %

Ergebnis je Aktie (in 0,23 0,11 109,- 0,17 0,12 41,7-

EUR) 1% %

Ergebnis je Aktie vor 0,28 0,12 133,- 0,18 0,12 50,0-

Sondereffekten (in EUR) 3% %

Eigenkapital (30.06.) 620,8 555,1 11,8-

%

Eigenkapitalquote 44,5 44,3 +0,2

(30.06., in %) PP

Cashflow aus laufender 14,6 44,7 -67,- 4,9 27,6 -82,-

Geschäftstätigkeit 3% 2%

Free Cashflow -24,7 9,7 - -19,8 11,4 -

Nettofinanzposition -123,2 -84,3 46,1-

(30.06.) %

Mitarbeiter[1][3] 4.946 4.631 6,8%

(30.06.) 1. #_ftn3

Kontakt

DEUTZ AG / Christian Ludwig / SVP Communications & Investor Relations

Tel.: +49 (0)221 822-3600 / E-Mail: [email protected]

DEUTZ AG / Svenja Deißler / Senior Manager Investor Relations & ESG

Tel.: +49 (0)221 822-2491 / E-Mail: [email protected]

Über die DEUTZ AG

Die DEUTZ AG mit Hauptsitz in Köln ist einer der weltweit führenden

Hersteller innovativer Antriebssysteme. Die Kernkompetenzen des

börsennotierten Unternehmens liegen in der Entwicklung und Produktion sowie

im Vertrieb und Service von Antriebslösungen für Anwendungen abseits der

Straße im Leistungsbereich bis 620 kW. Das gegenwärtige Portfolio reicht

dabei von Diesel-, Gas- und Wasserstoffmotoren bis hin zu hybriden und

vollelektrischen Antrieben. Anwendungsbereiche für DEUTZ-Motoren sind unter

anderem Bau- und Landmaschinen, Material-Handling-Anwendungen wie

Gabelstapler oder Hebebühnen, Nutz- und Schienenfahrzeuge sowie

Bootsanwendungen für den privaten und gewerblichen Einsatz. Mit weltweit

rund 4.750 Mitarbeitern und über 800 Vertriebs- und Servicepartnern in mehr

als 130 Ländern erzielte DEUTZ im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von rund

1,6 Milliarden EUR. Weitere Informationen finden Sie auf www.deutz.com.

[1] Ohne elektrische Bootsantriebe der DEUTZ-Tochtergesellschaft Torqeedo.

[2] Wesentliche Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit anfallen und einen nicht wiederkehrenden Charakter haben.

[3] Angaben in FTE (Full Time Equivalents); inklusive Auszubildenden, ohne

Leiharbeiter

°