 Wirtschaft: DGAP-News: Edin Terzic wird neuer Cheftrainer des BVB (deutsch)

Edin Terzic wird neuer Cheftrainer des BVB

Cheftrainers intern besetzt: Edin Terzic ^ DGAP-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie Edin Terzic wird neuer Cheftrainer des BVB 23.05.2022 / 15:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat die vakante Position des Cheftrainers intern besetzt: Edin Terzic (39), im vergangenen Jahr als BVB-Interimscoach Pokalsieger und zuletzt Technischer Direktor, wird den Profikader ab der kommenden Saison trainieren. Terzic wird morgen einen bis zum 30. Juni 2025 datierten Vertrag unterschreiben. Dortmund, den 23. Mai 2022 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH