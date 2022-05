 Wirtschaft: DGAP-News: Ergänzung zur Pressemitteilung vom 02.05.2022 - Highlight-Gruppe mit positiver Umsatz- und Ergebnissteigerung im Geschäftsjahr 2021 (deutsch)

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 02.05.2022 - Highlight-Gruppe mit positiver Umsatz- und Ergebnissteigerung im Geschäftsjahr 2021

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 02.05.2022 Highlight-Gruppe mit positiver Umsatz- und Ergebnissteigerung im Geschäftsjahr 2021 Pratteln, 25. Mai 2022 - Der geprüfte Geschäftsbericht 2021 steht ab heute unter www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung und ersetzt die am 2. Mai publizierte, zum damaligen Zeitpunkt noch ungeprüfte, aber von den Prüfern freigegebene, Vorabversion des Geschäftsberichtes. Auf die bereits publizierte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung in der Vorabversion haben sich keine Änderungen im Nachgang zur Prüfung ergeben. In der Konzernbilanz wurde im Nachgang der Prüfung eine Fremdwährungsanpassung auf dem Firmenwert von Sport1 Medien AG (früher Constantin Medien AG) aus dem Jahr 2018 vorgenommen. Diese Korrekturbuchung über CHF 14,1 Mio. erfolgte zu Lasten des Eigenkapitals und führte zu einem Restatement des Vorjahres 2020. Die für dieses Restatement notwendigen Ergänzungen sind im nun vorliegen Geschäftsbericht auf Seite 97 unter Note 2.3 im Detail beschrieben. Entsprechend der vorgenommenen Korrekturen mussten die Salden auf den Bilanzpositionen „Geschäfts- oder Firmenwert" und „Eigenkapital" gegenüber der am 2. Mai publizierten Vorabversion angepasst werden. Die Highlight-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRS in Mio. CHF 2021 2020 Abw. in % Umsatzerlöse 508,2 414,6 22,6 EBIT 28,6 25,6 11,7 Konzernperiodenergebnis (nach 15,4 12,0 28,4 Steuern) Ergebnisanteil Anteilseigner 14,8 12,2 21,5 Ergebnis je Aktie (in CHF) 0,26 0,21 23,8 Segmentumsatz Film 331,5 261,3 26,8 Sportund Event-Marketing 68,4 61,5 11,2 Sport 108,3 91,8 18,1 Segmentergebnis Film 15,9 13,3 19,6 Sportund Event-Marketing 27,3 27,2 0,1 Sport -7,7 -9,0 n/a in Mio. CHF 31.12.2021 31.12.2020 Abw. in (Restated) % Bilanzsumme 674,5 652,2 3,5 Eigenkapital 196,1 198,0 1,0 Eigenkapitalquote (%) 29,1 30,4 -1,3 Punkte Finanzverbindlichkeiten 190,6 172,7 10,4 Zahlungsmittel und 48,3 48,2 0,3 Zahlungsmitteläquivalente Für weitere Informationen: Highlight Communications AG Investor Relations Netzibodenstrasse 23b CH-4133 Pratteln BL Telefon: +41 (0)61 816 96 91 E-Mail: [email protected]