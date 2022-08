 Wirtschaft: DGAP-News: Ernst Russ AG erzielt positives Halbjahresergebnis vor dem Hintergrund sich verändernder Rahmenbedingungen (deutsch)

Ernst Russ AG erzielt positives Halbjahresergebnis vor dem Hintergrund sich verändernder Rahmenbedingungen

25.08.2022 / 07:26 CET/CEST

Hamburg, 25. August 2022 - Die Ernst Russ AG hat im ersten Halbjahr 2022 von

ihren Investitionen in den internationalen Schifffahrtsmarkt und einem

nachhaltigen Beschäftigungskonzept profitiert.

Die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Russland und der Ukraine und

ihre Folgewirkungen, wie die Energiekrise und ein hoher Inflationsdruck,

führten im ersten Halbjahr 2022 zu einer allgemeinen Eintrübung der

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Trotz dessen konnte die Ernst Russ

Gruppe von der aktuell positiven Entwicklung der internationalen

Schifffahrtsmärkte profitieren. Im gesamten ersten Halbjahr 2022 waren die

Frachtraten überdurchschnittlich hoch und werden es nach aller Voraussicht

in diesem Jahr auch bleiben. In diesem Marktumfeld haben die Schiffe der

Ernst Russ Gruppe im ersten Halbjahr 2022 eine durchschnittliche Charterrate

von rd. 17.380 USD/Tag erzielt. Dies entspricht einem Anstieg von 34,4 %

gegenüber dem ersten Halbjahr 2021.

Der Anstieg der Charterraten spiegelt sich auch in den Geschäftszahlen für

das erste Halbjahr 2022 wider. Bei einem Anstieg der Umsatzerlöse von 39,6

Mio. EUR auf 82,7 Mio. EUR hat sich das EBT von 7,1 Mio. EUR auf 46,5 Mio.

EUR erhöht. Die flüssigen Mittel haben sich im Vergleich zum 31. Dezember

2021 auf 53,2 Mio. EUR mehr als verdoppelt. Das Schiffsvermögen befindet

sich mit 209,7 Mio. EUR im Vergleich zum Jahresbeginn annähernd auf gleichem

Niveau. Die Eigenkapitalquote ist von 54,2 % (31.12.2021) auf 64,7 %

gestiegen.

Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet die Ernst Russ Gruppe vor dem

Hintergrund der weiterhin positiven Geschäftsentwicklung und der weitgehend

abgesicherten Beschäftigungssituation der Schiffsflotte Umsatzerlöse in

einer Bandbreite zwischen 183 und 193 Mio. EUR und ein Betriebsergebnis

(EBIT) zwischen 85 und 90 Mio. EUR. Die finanzielle Stärke will die

Unternehmensgruppe in den kommenden Monaten nutzen, um die Darlehen zur

Finanzierung der Flotte weitgehend zurückzuführen. Mit dem Abbau der

Verschuldung und der Thesaurierung von Gewinnen sieht sich Ernst Russ für

die kommenden Zeiträume gut aufgestellt, um die sich am Markt ergebenden

Opportunitäten nutzen zu können und die Flotte mit jüngerer Tonnage

auszubauen.

Den Halbjahresbericht 2022 der Ernst Russ AG können Sie unter

www.ernst-russ.de/de/investor-relations/finanzberichte.html herunterladen.

Über die Ernst Russ Gruppe: Die Ernst Russ AG ist eine börsengehandelte

international agierende Reederei und ein maritimer Investmentmanager mit

Sitz in Hamburg. Die Unternehmensgeschichte geht in Teilen zurück in das

Jahr 1893. Derzeit betreut die Unternehmensgruppe eine Flotte von 29

vollkonsolidierten Schiffen. Der Fokus liegt dabei auf Containerschiffen der

Größenklassen zwischen 700 und 6.600 TEU. Die Ernst Russ AG baut ihre Flotte

kontinuierlich aus und sichert Aktionären somit stabile und nachhaltige

Wertzuwächse.

Kontakt:

Ernst Russ AG

Anika Hillmer

Investor Relations

Tel. +49 40 88 88 1 1800

E-Mail: [email protected]

