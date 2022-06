 Wirtschaft: DGAP-News: Hapag-Lloyd übernimmt Container-Liniengeschäft des Afrika-Spezialisten Deutsche Afrika-Linien (DAL) (deutsch)

Hapag-Lloyd übernimmt Container-Liniengeschäft des Afrika-Spezialisten Deutsche Afrika-Linien (DAL)

Hapag-Lloyd übernimmt Container-Liniengeschäft des Afrika-Spezialisten Deutsche Afrika-Linien ^ DGAP-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme Hapag-Lloyd übernimmt Container-Liniengeschäft des Afrika-Spezialisten Deutsche Afrika-Linien (DAL) 01.06.2022 / 13:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Hapag-Lloyd übernimmt Container-Liniengeschäft des Afrika-Spezialisten Deutsche Afrika-Linien (DAL) - Transaktion zwischen den Parteien nach Genehmigung durch die weltweiten Kartellbehörden abgeschlossen - Akquisition unterstützt die Strategie von Hapag-Lloyd, auf dem südafrikanischen Markt weiter zu wachsen Hapag-Lloyd hat heute die Übernahme des Container-Liniengeschäfts der Deutschen Afrika-Linien (DAL) erfolgreich abgeschlossen, nachdem im März 2022 der Rahmenvertrag unterzeichnet worden war. Die Transaktion war zuvor von allen zuständigen Kartellbehörden genehmigt worden. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Abschluss der Transaktion und freuen uns darauf, die Kolleginnen und Kollegen von DAL willkommen zu heißen", sagt Rolf Habben Jansen, CEO von Hapag-Lloyd. "Mit ihrer umfassenden Erfahrung und Marktkenntnis werden sie uns maßgeblich dabei unterstützen, in Afrika weiter zu wachsen. Der Kontinent bleibt für uns ein wichtiger strategischer Markt. Wir werden nun die Container-Linienaktivitäten von DAL vollständig in unser Geschäft integrieren." Insbesondere für das Serviceangebot von und nach Südafrika ist DAL eine wertvolle Ergänzung, die es Hapag-Lloyd ermöglicht, seinen Kundinnen und Kunden ein besseres Netzwerk und eine zusätzliche Hafenabdeckung in dieser Region anzubieten. DAL ist eine etablierte Linienreederei mit einer langen Geschichte, spezialisiert auf den Transport von containerisierter Ladung, und verkehrt mit vier Liniendiensten zwischen Europa, Südafrika und dem Indischen Ozean. Der Afrika-Experte mit Hauptsitz in Hamburg ist mit eigenen Büros in Deutschland und Südafrika sowie über Drittagenten in 47 Ländern weltweit vertreten. Im Liniengeschäft (einschließlich Agenturen) sind mehr als 150 Mitarbeitende beschäftigt. DAL besitzt ein 6.589 TEU-Containerschiff und betreibt eine Containerflotte von rund 17.800 eigenen und geleasten Containern, die im Rahmen der Akquisition übernommen werden. Die Integration wird zügig vorangetrieben, und die vollständige geschäftliche Integration wird voraussichtlich im vierten Quartal 2022 abgeschlossen sein. Im Jahr 2021 hatte Hapag-Lloyd die auf Afrika spezialisierte Reederei NileDutch übernommen und damit die Präsenz und das Serviceangebot von und nach Westafrika deutlich verstärkt. Diese wachstumsorientierte Strategie wurde auch durch mehrere Neueröffnungen von Büros in Afrika in den Jahren 2021 und 2020 unterstrichen. Über Hapag-Lloyd Mit einer Flotte von 248 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 14.000 Mitarbeitenden an Standorten in 137 Ländern mit 418 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 3,0 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 123 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. 