 Wirtschaft: DGAP-News: HELMA Eigenheimbau AG mit starkem Vertriebsergebnis im ersten Halbjahr 2022 (deutsch)

HELMA Eigenheimbau AG mit starkem Vertriebsergebnis im ersten Halbjahr 2022

01.07.2022 / 08:30

Lehrte, 01. Juli 2022 - Die HELMA Eigenheimbau AG hat nach vorläufigen

Berechnungen im ersten Halbjahr 2022 einen Konzern-Auftragseingang in Höhe

von ca. 197,4 Mio. EUR erzielt. Damit konnte das Rekordniveau des Vorjahres,

welches bei 197,2 Mio. EUR gelegen hatte, trotz eines sich eintrübenden

Marktumfelds leicht übertroffen werden. Dies ist umso bemerkenswerter, da es

durch den unerwarteten Wegfall der Neubauförderung für das Effizienzhaus 55

im vierten Quartal 2021 zu spürbaren Vorzieheffekten bei den

Auftragseingängen gekommen war, die von der Gesellschaft auf bis zu 10% des

Gesamtauftragseingangs des Jahres 2021 geschätzt wurden (siehe

Unternehmensmeldung vom 11. Januar 2022).

Aufgrund der aktuell deutlich gestiegenen Zinsen und Baukosten, welche in

entsprechend höheren Verkaufspreisen münden, sowie der schwierigen

geopolitischen Lage wird damit gerechnet, dass sich der Vorzieheffekt aus

dem zweiten Halbjahr 2021 nun wie erwartet, aber erst im zweiten Halbjahr

2022 abbauen wird. Die Gesellschaft ist auf der Basis ihres starken

Produktportfolios und der attraktiven Projektpipeline jedoch davon

überzeugt, im Gesamtjahr 2022 die der Unternehmensguidance für 2022

unterliegende Auftragseingangshöhe zu erzielen, welche im Bereich von ca.

350 bis 360 Mio. EUR liegt.

Über die HELMA Eigenheimbau AG:

Die HELMA Eigenheimbau AG (HELMA) ist einer der führenden deutschen

Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der

Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von individuell

geplanten Einfamilienhäusern, welche in traditioneller Massivbauweise

("Stein auf Stein") auf den Grundstücken der Kunden gebaut werden. Über die

Tochtergesellschaft HELMA Wohnungsbau GmbH, welche als breit

diversifizierter Projektentwickler und Bauträger auftritt, besteht in

verschiedenen Metropolregionen Deutschlands ferner die Möglichkeit, das

individuelle Traumhaus auch zusammen mit einem passenden Grundstück aus

einer Hand zu erwerben. Darüber hinaus verwirklicht die HELMA Wohnungsbau

GmbH in ausgesuchten Lagen hochwertige Doppelhaus-, Reihenhaus- und

Wohnungsbauprojekte.

Mit der Realisierung von Ferienhäusern und -wohnungen an infrastrukturell

gut entwickelten Standorten, vorwiegend an der Nord- und Ostseeküste sowie

attraktiven Seen- und Flusslagen und in den Mittelgebirgen in Deutschland,

ist die Tochtergesellschaft HELMA Ferienimmobilien GmbH mittlerweile die

führende Anbieterin in ihrem Marktsegment. Das Angebot richtet sich

überwiegend an Privatkunden zur Selbstnutzung oder als Kapitalanlage.

Das Tochterunternehmen Hausbau Finanz GmbH komplettiert als Finanzierungs-

und Bauversicherungsvermittler das Angebot der HELMA-Gruppe.

Seit der Gründung von HELMA im Jahr 1980 konnten weit über 10.000 attraktive

Wohn- und Ferienimmobilien an zufriedene Kunden übergeben werden. Über 400

Mitarbeiter und Fachberater stellen sicher, dass mittlerweile jährlich ca.

1.000 weitere hinzukommen. HELMA - Wir bauen für Ihr Leben gern.

IR-Kontakt:

Daniel Weseloh, Investor Relations

Tel.: +49 (0)5132 8850 221

E-Mail: [email protected]

