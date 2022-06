 Wirtschaft: DGAP-News: HomeToGo SE: HomeToGo bestellt Oddo BHF Corporates & Markets AG als Designated Sponsor (deutsch)

HomeToGo SE: HomeToGo bestellt Oddo BHF Corporates & Markets AG als Designated Sponsor

Luxemburg, 15. Juni 2022 - HomeToGo SE ^ DGAP-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Sonstiges HomeToGo SE: HomeToGo bestellt Oddo BHF Corporates & Markets AG als Designated Sponsor 15.06.2022 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- HomeToGo bestellt Oddo BHF Corporates & Markets AG als Designated Sponsor Luxemburg, 15. Juni 2022 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienunterkünften, gibt die Bestellung der Oddo BHF Corporates & Markets AG als Designated Sponsor bekannt. Infolge einer verbesserten Handelbarkeit der Aktie wird das Unternehmen auf seinem Wachstumskurs weiter unterstützt. "Als unser neuer Designated Sponsor wird die Oddo BHF Corporates & Markets AG zusätzliche Liquidität bereitstellen, um die Handelbarkeit sowie die Preisbildung unserer Aktien zu stärken", sagte CFO von HomeToGo, Steffen Schneider. Als Teil der führenden unabhängigen deutsch-französischen Finanzgruppe bietet die Oddo BHF Corporates & Markets AG ein umfassendes Leistungsspektrum mit paneuropäischer Ausrichtung an. Mit dem Ziel, die impliziten Transaktionskosten und Volatilität der Aktien zu reduzieren, wird die Oddo BHF Corporates & Markets AG zusätzliche Liquidität bereitstellen, indem sie sich verpflichtet, im Orderbuch im fortlaufenden Handel und bei Auktionen verbindliche Geld- und Brieflimite (sog. Quotes) einzustellen. Über HomeToGo HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für jeden einfach zugänglich zu machen. Um diese Vision zu verwirklichen, hat HomeToGo eine zuverlässige und benutzerfreundliche Technologieplattform entwickelt, die Ferienhausanbieter mit Reisenden aus der ganzen Welt zusammenbringt. HomeToGo ist der Online-Marktplatz für Ferienhäuser und Ferienwohnungen, der Millionen Reisenden bei ihrer Suche nach der perfekten Ferienunterkunft mit Tausenden Anbietern auf der ganzen Welt vernetzt und die weltweit größte Auswahl an alternativen Ferienunterkünften listet. Der Online-Marktplatz von HomeToGo bringt sowohl für die Nutzer als auch für die Partner Vorteile: Nutzer, die die HomeToGo-Webseite besuchen, erhalten einen direkten Zugang zum weltweit größten Angebot an Ferienhäusern. Und Anbieter, die die Reichweite und die Technologie-Lösungen von HomeToGo nutzen, können ein breiteres Spektrum an Kunden erreichen und erhalten so eine großartige und hochwertige Nachfrage. Während sich der Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in 25 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG". Weitere Informationen finden Sie unter www.hometogo.de/ueber-uns/ Über die Oddo BHF Corporates & Markets AG Als Teil der ODDO BHF Gruppe ist die ODDO BHF Corporates & Markets AG ein moderner Finanzdienstleister für mittelständische Unternehmen und Investoren mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland. Als Wertpapierhandelsbank mit Vollbanklizenz ist die ODDO BHF Corporates & Markets AG am Kapitalmarkt in drei Bereichen aktiv: * Parkettspezialist an der Frankfurter Wertpapierbörse mit über 1.900 gehandelten Aktien * Spezialist im Rentenhandel an der Frankfurter Wertpapierbörse mit über 2.400 gehandelten Rentenwerten * Designated Sponsor im Market Making für mehr als 120 börsennotierte Unternehmen In den Handelsbereichen nimmt die Bank eine führende Marktposition in Deutschland ein. Ansprechpartner für Medien Caroline Burns [email protected] Ansprechpartner für Investoren Jan Edelmann +49 157 501 63731 [email protected] Forward-Looking Statements Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. 