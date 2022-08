 Wirtschaft: DGAP-News: HomeToGo SE: HomeToGo verzeichnet starke operative und finanzielle Entwicklung im 2. Quartal 2022 und erwartet Break-even für 2023 (deutsch)

HomeToGo SE: HomeToGo verzeichnet starke operative und finanzielle Entwicklung im 2. Quartal 2022 und erwartet Break-even für 2023

16.08.2022

HomeToGo verzeichnet starke operative und finanzielle Entwicklung im 2.

Quartal 2022 und erwartet Break-even für 2023

* Rekord Q2/22 Umsatzerlöse nach IFRS mit Wachstum von 83,4% gegenüber dem

Vorjahr auf EUR 37,6 Mio. (ggü. EUR 20,5 Mio. in Q2/21).

* Signifikante Verbesserung der Profitabilität in Q2/22 mit einem

bereinigten EBITDA in Höhe von EUR -6,4 Mio. (ggü. EUR -17,5 Mio. in

Q2/21), bereinigte EBITDA-Marge steigt um 68 Prozentpunkte auf -17,1%

* Anteil der Onsite-Buchungserlöse [1] wuchs auf einen Rekordwert von

56,8% der Buchungserlöse (ggü. 52,8% in Q2/21)

* Dynamische Entwicklung setzt sich in Q3/22 fort, im Juli wurden die auf

Monatsbasis höchsten Buchungserlöse in der Unternehmensgeschichte

verzeichnet. Steigerung der Q2/22 Buchungserlöse im Jahresvergleich um

10,4% auf EUR 46,3 Mio. (ggü. EUR 41,9 Mio. in Q2/21)

* Subscriptions & Services Geschäft erzielt IFRS-Umsatz in Höhe von EUR

4,9 Mio. in Q2/22, ein Wachstum von 115,4% ggü. dem Vorjahr

* Ausblick für GJ/22 bestätigt: Steigerung der Umsatzerlöse nach IFRS um

40-50% auf EUR 133 bis 143 Mio., bereinigtes EBITDA im Bereich von EUR

-22 bis -32 Mio.

* Erwartung des Break-even auf bereinigter EBITDA Basis im GJ/23

bekräftigt

Luxemburg, 16. August 2022 - HomeToGo SE (Frankfurt Wertpapierbörse: HTG),

der Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und

-wohnungen, hat heute die Ergebnisse für das zweite Quartal des Jahres 2022

bekannt gegeben. Das Unternehmen verzeichnete deutliche Fortschritte bei der

Umsetzung seiner strategischen und finanziellen Ziele und konnte seine

Profitabilität, gemessen an der bereinigten EBITDA-Marge, mit einer

Steigerung von 68 Prozentpunkten auf -17,1% im Jahresvergleich deutlich

erhöhen. Mit einer starken Verbesserung des IFRS-Umsatzes von 83,4%

gegenüber dem Vorjahr und 126% gegenüber dem zweiten Quartal 2019 treibt

HomeToGo sein Unternehmenswachstum weiter voran.

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: "Im zweiten Quartal 2022

konnten wir große Fortschritte bei unseren strategischen Prioritäten und

finanziellen Zielen erreichen. Diese dynamische Entwicklung setzt sich

bisher auch im aktuellen Quartal fort und so konnten wir im Juli diesen

Jahres die auf Monatsbasis höchsten Buchungserlöse in unserer

Unternehmensgeschichte verzeichnen. Wir schaffen einzigartige

Kundenerlebnisse und können so die Bindung zu unseren Reisenden zunehmend

steigern. Gleichzeitig bauen wir unser Onsite-Angebot aus und entwickeln

unser Subscriptions & Services Geschäft mit hoher Dynamik weiter. Wir

verfolgen einen klaren Plan, wie wir die Break-even-Schwelle auf bereinigter

EBITDA Basis im Jahr 2023 erreichen werden. Dieser Weg zur Profitabilität

wird durch die bereits bewiesene Widerstandsfähigkeit des Marktes für

Ferienhäuser und -wohnungen und die über die Sommerhochsaison hinaus

positiven Buchungstrends weiter bekräftigt. Mit dem Erreichen unserer

finanziellen Ziele blicken wir zuversichtlich in die Zukunft und kommen

gleichzeitig unserer Vision, einzigartige Ferienunterkünfte für jeden

einfach zugänglich zu machen, Schritt für Schritt näher."

Unterstützt durch die Entwicklung, dass Partner ihre Angebote zunehmend über

HomeToGos Onsite-Lösungen platzieren, erreichten die Onsite-Buchungserlöse

im zweiten Quartal 2022 einen Anteil von 56,8% der gesamten Buchungserlöse

(ggü. 52,8% in Q2/21). Dies entspricht einem Wachstum von 12,2% im

Jahresvergleich (410% ggü. 2019) auf EUR 23,5 Mio. (ggü. EUR 20,9 Mio. in

Q2/21) - ein Rekordergebnis für das zweite Quartal. Zusätzlich erzielte das

Subscriptions & Services Geschäft ein signifikantes Wachstum von 115,4% im

Jahresvergleich, mit starken IFRS-Umsätzen in Höhe von EUR 4,9 Mio. (ggü.

EUR 2,2 Mio. in Q2/21), unter anderem aufgrund der starken

Geschäftsentwicklung von HomeToGos SaaS-Lösung Smoobu.

Der beeindruckende Fortschritt bei den strategischen Zielen führte zu

herausragenden Finanzergebnissen und anhaltendem Wachstum. Unterstützt durch

starke Onsite-Ergebnisse und eine gleichmäßigere Verteilung des

Buchungsverhaltens in Q1 und Q2 im Vergleich zum Vorjahr, stiegen die

Buchungserlöse in Q2/22, trotz anspruchsvoller Ausgangsbasis des Vorjahres,

um 10,4% auf EUR 46,3 Mio. (ggü. EUR 41,9 Mio. in Q2/21) und erreichten

damit einen neuen Rekordwert für das zweite Quartal. Diese Entwicklung

konnte sich im bisherigen Verlauf des dritten Quartals 2022 fortsetzen und

so konnte HomeToGo im Juli diesen Jahres die auf Monatsbasis bisher höchsten

Buchungserlöse in der Unternehmensgeschichte verzeichnen. Vor allem

getrieben durch das Wachstum des Onsite-Geschäfts, positive

Konsolidierungseffekte und den weiteren Rückgang der Stornierungen, die

immer noch über dem Niveau vor der Pandemie liegen, steigerten sich die

Umsatzerlöse nach IFRS im Jahresvergleich um 83,4% auf EUR 37,6 Mio. (ggü.

EUR 20,5 Mio. in Q2/21).

Die Profitabilität stieg im Vergleich zum zweiten Quartal 2021 sowohl

absolut als auch relativ deutlich an, was zu einem bereinigten EBITDA in

Höhe von EUR -6,4 Mio. in Q2/22 (ggü. EUR -17,5 Mio. in Q2/21) und einer

bereinigten EBITDA-Marge in Höhe von -17,1% (ggü. -85,2% in Q2/21) führte.

Diese Entwicklung wird vor allem durch eine verbesserte Marketingeffizienz

angesichts anhaltender organischer Nachfrage und positiver

Konsolidierungseffekte in Folge der jüngsten Übernahmen von e-domizil und

SECRA unterstützt. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse und der erwiesenen

Widerstandsfähigkeit des Marktes für Ferienhäuser und -wohnungen bestätigt

HomeToGo seinen aktualisierten Ausblick für das GJ/22 mit einem erwarteten

Wachstum der Umsatzerlöse nach IFRS von 40-50% auf EUR 133 bis 143 Mio. und

einem bereinigten EBITDA von EUR -22 bis -32 Mio. Damit ist das Unternehmen

gut positioniert, um im GJ/23 den Break-even auf bereinigter EBITDA-Basis zu

erreichen. HomeToGo hat seine Finanzmittel [2] zum Ende des Q2/2022 auf EUR

187,3 Mio. erhöht und eine solide Kapitalbasis für das weitere

Unternehmenswachstum geschaffen.

Q2 2022 Quartalsbericht und Präsentation

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO, und Steffen Schneider, CFO, werden die

Quartalsergebnisse heute um 14:00 Uhr MESZ in einer Telefonkonferenz

vorstellen, gefolgt von einer Fragerunde für Analysten und Investoren.

Die Präsentation wird als Live-Audio-Webcast in englischer Sprache unter

folgendem Link zur Verfügung stehen:

https://www.webcast-eqs.com/Hometogo20220816

Interessierte Teilnehmer können sich vorab für die Telefonkonferenz -

einschließlich der Teilnahme an der Q&A-Runde - unter folgendem Link

anmelden: https://event.mymeetingroom.com/Public/WebRegistration/

Der Geschäftsbericht für Q2 2022, sowie die Ergebnispräsentation für

Analysten und Investoren sind auf der HomeToGo Investor Relations Webseite

unter ir.hometogo.de verfügbar.

Über HomeToGo

HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte

für jeden einfach zugänglich zu machen. Um diese Vision zu verwirklichen,

hat HomeToGo eine zuverlässige und benutzerfreundliche Technologieplattform

entwickelt, die Ferienhausanbieter mit Reisenden aus der ganzen Welt

zusammenbringt.

HomeToGo ist der Online-Marktplatz für Ferienhäuser und Ferienwohnungen, der

Millionen Reisende bei ihrer Suche nach der perfekten Ferienunterkunft mit

Tausenden Anbietern auf der ganzen Welt vernetzt und die weltweit größte

Auswahl an alternativen Ferienunterkünften auflistet.

Der Online-Marktplatz von HomeToGo bringt sowohl für die Nutzer als auch für

die Partner Vorteile: Nutzer, die die HomeToGo-Webseite besuchen, erhalten

einen direkten Zugang zum weltweit größten Angebot an Ferienhäusern. Und

Anbieter, die die Reichweite und die Technologie-Lösungen von HomeToGo

nutzen, können ein breiteres Spektrum an Kunden erreichen und erhalten so

eine großartige und hochwertige Nachfrage.

Während sich der Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der

Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt

lokalisierte Webseiten und Apps in 25 Ländern.

Die HomeToGo SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem

Ticker-Symbol "HTG" notiert. Weitere Informationen finden Sie unter

www.hometogo.de/ueber-uns/

Ansprechpartner für Medien

Caroline Burns

[email protected]

Ansprechpartner für Investoren

Jan Edelmann

+49 157 501 63731

[email protected]

Forward-Looking Statements

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen"

darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden

sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der

Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren",

"schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder

"anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen

dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete

Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen,

Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie

Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können.

HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass

zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig

erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und

Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten

Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen

Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser

Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen

Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse

oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu

aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich

vorgeschrieben ist.

Non-IFRS und andere Finanz- und Betriebskennzahlen:

Bereinigtes EBITDA: Ergebnis vor Abzug von Zinsen, Steuern und

Abschreibungen. Bereinigt um Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen und

einmalige Sondereinflüsse.

Buchungserlöse: Operative nicht IFRS bestimmte Leistungskennzahlen zur

Messung der Performance, die wir als Nettowert in Euro definieren, der in

einem bestimmten Zeitraum durch Transaktionen vor Stornierung auf unserer

Plattform (CPA, CPC, CPL usw.) erzielt wird.

Onsite-Buchung: Wenn die gesamte Transaktion von der Entdeckung bis zur

Bezahlung auf den HomeToGo-Domains stattfindet, ohne dass der Nutzer auf

eine Website eines Drittanbieters verwiesen wird.

[1] Buchungserlöse abzüglich der Einnahmen aus Subscriptions & Services

[2] Finanzmittel: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie andere

kurzfristige hochliquide finanzielle Vermögenswerte.

16.08.2022

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HomeToGo SE

9 rue de Bitbourg

L-1273 Luxemburg

Luxemburg

E-Mail: [email protected]

Internet: ir.hometogo.de

ISIN: LU2290523658, LU2290524383

WKN: A2QM3K , A3GPQR

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg

EQS News ID: 1420739

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1420739 16.08.2022

°