 Wirtschaft: DGAP-News: InCity Immobilien AG: MICHAEL FREUND BLEIBT FÜR WEITERE FÜNF JAHRE VORSTANDSVORSITZENDER (CEO) DER INCITY AG (deutsch)

InCity Immobilien AG: MICHAEL FREUND BLEIBT FÜR WEITERE FÜNF JAHRE VORSTANDSVORSITZENDER ^ DGAP-News: InCity Immobilien AG / Schlagwort(e): Personalie InCity Immobilien AG: MICHAEL FREUND BLEIBT FÜR WEITERE FÜNF JAHRE VORSTANDSVORSITZENDER (CEO) DER INCITY AG 13.06.2022 / 13:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- MICHAEL FREUND BLEIBT FÜR WEITERE FÜNF JAHRE VORSTANDSVORSITZENDER (CEO) DER INCITY AG * Vertrag vorzeitig bis November 2027 verlängert * Personelle Kontinuität in der Unternehmensführung auch künftig sichergestellt Frankfurt am Main, 13. Juni 2022 - Der Aufsichtsrat der InCity Immobilien AG ("InCity AG") hat einstimmig beschlossen, den Vorstandsanstellungsvertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Gesellschaft, Michael Freund, um weitere fünf Jahre zu verlängern. Die laufende Amtszeit, die nach bisherigem Stand im November 2022 zu Ende gegangen wäre, dauert somit nunmehr bis zum Ablauf des 7. November 2027. Michael Freund, Jahrgang 1972, ist seit Dezember 2012 für die InCity Immobilien AG tätig. Zunächst Finanzvorstand (CFO), leitete er die Gesellschaft von April 2015 bis zum November 2017 als Alleinvorstand und seit November 2017 als Vorstandsvorsitzender gemeinsam mit Helge H. Hehl als Finanzvorstand (CFO). Der Vertrag von Helge H. Hehl war bereits 2020 bis November 2024 verlängert worden. "Mit seiner Entscheidung hat der Aufsichtsrat die personelle Kontinuität in der Führung der Gesellschaft auch für die kommenden Jahre sichergestellt", sagt Georg Oehm, Vorsitzender des Aufsichtsrates der InCity AG. "Den Dank und die Anerkennung für die bisherigen Erfolge des aus Michael Freund und Helge H. Hehl bestehenden Führungsduos verbinden wir mit den besten Wünschen für eine weitere erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie, die auf mittel- bis langfristige Wertsteigerungen ausgerichtet ist." Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: InCity Immobilien AG Beethovenstraße 71 60325 Frankfurt am Main www.incity.ag Pressekontakt Peter Dietze-Felberg Tel.: +49 (0)30 2844987-62 [email protected] Investor Relations Helge H. Hehl, CFA Tel.: +49 (0)69 7191889-55 [email protected] Über die InCity Immobilien AG Als multidisziplinäres Immobilienunternehmen ist die InCity Immobilien AG (nachfolgend InCity AG) im Bereich Aufbau und Wertsteigerung von Immobilienbeständen, im Asset Management und in der Projektentwicklung tätig. Für das Bestandsportfolio fokussiert sich die InCity AG auf die Immobilienmärkte der beiden Metropolen Berlin und Frankfurt am Main und verfolgt bei ihren Investments eine nachhaltige Strategie. Entscheidend sind die jeweilige Lage und Objektqualität sowie die langfristige Wertstabilität. Dementsprechend setzt sich das Bestandsportfolio aus hochwertigen und wertstabilen Core-Immobilien in Berlin sowie Objekten in nachhaltig attraktiven Lagen Frankfurts mit Investmentvolumina zwischen EUR 5 Mio. und EUR 50 Mio. zusammen. Zudem werden von der InCity AG umfassende und individuell ausgestaltete Asset-Management-Mandate für Dritte übernommen. Darüber hinaus beteiligt sich die InCity AG im Rahmen von Partnerschaftsmodellen mit regionalen Projektentwicklern an wohnwirtschaftlichen und gewerblichen Immobilienprojekten in ausgewählten deutschen Metropolregionen und hat ihren Geschäftsbereich Projektentwicklung im Juli 2021 durch die Übernahme des Auftrages für eine neu zu errichtende Büroimmobilie in unmittelbarer Nähe des Flughafens Berlin-Brandenburg (BER) als Generalübernehmer deutlich gestärkt und um eigene Projektentwicklungsaktivitäten ergänzt. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: www.incity.ag --------------------------------------------------------------------------- 13.06.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: InCity Immobilien AG Beethovenstraße 71 60325 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: IR: +49 (0)69 7191889 55 PR: +49 (0)30 2844987 62 Fax: +49 (0) 69 719 18 89 790 E-Mail: [email protected] Internet: www.incity.ag ISIN: DE000A0HNF96 WKN: A0HNF9 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1373723 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1373723 13.06.2022 °