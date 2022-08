 Wirtschaft: DGAP-News: Just - Evotec Biologics und Alpine Immune Sciences erweitern Partnerschaft zur Entwicklung eines kommerziellen Herstellungsprozesses für ALPN-303 (deutsch)

Just - Evotec Biologics und Alpine Immune Sciences erweitern Partnerschaft zur Entwicklung eines kommerziellen Herstellungsprozesses für ALPN-303

Evotec SE ^

DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Just - Evotec Biologics und Alpine Immune Sciences erweitern Partnerschaft

zur Entwicklung eines kommerziellen Herstellungsprozesses für ALPN-303

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

10.08.2022 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

* JUST - EVOTEC BIOLOGICS WIRD IHRE VOLL INTEGRIERTE TECHNOLOGIEPLATTFORM

ZUR ENTWICKLUNG EINES OPTIMIERTEN KOMMERZIELLEN PROZESSES FÜR ALPN-303

EINSETZEN, EINEM DUALEN BAFF/APRIL-INHIBITOR FÜR SYSTEMISCHEN LUPUS

ERYTHEMATODES SOWIE ANDERE AUTOIMMUN- UND ENTZÜNDUNGSKRANKHEITEN

Hamburg, 10. August 2022:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN:

DE0005664809; NASDAQ: EVO) und Alpine Immune Sciences, Inc. (NASDAQ: ALPN)

gaben heute bekannt, dass Evotecs in Seattle, USA ansässige

Tochtergesellschaft Just - Evotec Biologics, Inc. eine mehrjährige

Partnerschaft mit Alpine erweitert hat. Im Rahmen der Zusammenarbeit soll

ein kommerzieller Prozess für ALPN-303 entwickelt werden, einer

konstruierten TACI-Domäne mit erheblich verbesserter Wirksamkeit gegen die

B-Zell-Zytokine BAFF und APRIL, die als potenzielle Behandlung gegen

systemischen Lupus erythematodes("SLE") und andere B-Zell-vermittelte

Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen entwickelt wird. Der Vertrag knüpft

an ein im Jahr 2020 initiiertes Programm an, in dessen Rahmen Just - Evotec

Biologics mit ihrer Plattform für kontinuierliche Herstellung, J.DESIGN,

Wirkstoffsubstanzen für die Erstanwendung im Menschen (engl.

"first-in-human") für Alpines laufende Phase I Studie sowie für eine

erwartete Phase II-Studie mit ALPN-303 hergestellt hat.

Im Rahmen des erweiterten Vertrags wird Just - Evotec Biologics ihre

datengetriebene Technologieplattform einsetzen, um einen kommerziellen

Herstellungsprozess für ALPN-303 zu entwickeln. Das Programm schließt den

gesamten Up- und Downstream-Prozess, analytische Methoden, sowie die

Formulierungsentwicklung ein, und verfolgt das Ziel, die kommerzielle

Herstellung von ALPN-303 zu unterstützen. Die Aktivitäten zur Entwicklung

eines kommerziellen Prozesses werden an Just - Evotec Biologics' moderner

biopharmazeutischer J.POD®-Anlage in Redmond, WA, USA durchgeführt.

J.DESIGN, Just - Evotec Biologics' datengetriebene, hochautomatisierte und

vollständig integrierte Technologieplattform für Biologika setzt eine Reihe

innovativer Technologien ein. Mit künstlicher Intelligenz, maschinellem

Lernen, intensivierten und kontinuierlichen Bioprozessverfahren ist die

Plattform speziell für die flexible und effiziente Herstellung von Biologika

konzipiert - von der Forschung über die Klinik bis hin zur kommerziellen

Herstellung. Die fortschrittliche Plattform von Just - Evotec Biologics ist

besonders für monoklonale Antikörper und verwandte Protein-Modalitäten, wie

Fc-Fusion-Proteine geeignet. Die J.POD-Anlage ist mit ihrer erweiterbaren

und hochflexiblen Kapazität darauf ausgerichtet, sowohl klinische als auch

kommerzielle Herstellungsprozesse abdecken zu können.

Dr. Linda Zuckerman, Executive Vice President, Global Head Biotherapeutics

von Just - Evotec Biologics, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, unsere gute

Zusammenarbeit mit Alpines innovativem Team fortsetzen zu können, und sie

mit der Entwicklung eines kommerziellen Herstellungsprozesses für ALPN-303

in unserer hochmodernen J.POD-Anlage in Redmond, WA zu unterstützen."

Dr. Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec, fügte hinzu: "Wir

sind stolz, Alpine bei der weiteren Entwicklung von ALPN-303 zu

unterstützen. Die Kombination flexibler Herstellungskapazitäten mit der

Entwicklung smarter, robuster und ertragreicher Prozesse macht J.DESIGN von

Just - Evotec Biologics zur idealen Plattform um ALPN-303 für Patienten mit

einem erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf verfügbar zu machen."

Dr. Wayne Gombotz, Chief Technology Officer von Alpine, kommentierte:

"ALPN-303 ist ein hochdifferenzierter, vielversprechender Wirkstoffkandidat

mit dem Potenzial, herausfordernde Krankheiten wie Lupus und andere

B-Zell-vermittelte Entzündungskrankheiten zu behandeln. Wir freuen uns, die

J.DESIGN-Plattform von Just - Evotec Biologics einzusetzen, um dieses

wichtige Medikament in die späte klinische Entwicklung voranzutreiben."

Über ALPN-303

ALPN-303 ist ein dualer B-Zell-Zytokin-Antagonist, der für verschiedene

Autoimmun- und/oder Entzündungskrankheiten entwickelt wird. ALPN-303 wurde

durch gezielte Evolution entwickelt und hemmt wirksam die pleiotropen

B-Zell-Zytokine B cell activating factor/B lymphocyte stimulator (BAFF,

BLyS) und ein proliferationsinduzierender Ligand (APRIL), die eine

Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Differenzierung und dem Überleben von

B-Zellen spielen und gemeinsam zur Pathogenese zahlreicher

Autoimmunerkrankungen wie systemischem Lupus erythematodes ("SLE") und

vielen anderen mit Autoantikörpern zusammenhängenden Entzündungskrankheiten

beitragen. Durch die gleichzeitige Blockierung dieser beiden Zytokine hat

ALPN-303 das Potenzial, die Ergebnisse bei Patienten mit schweren Autoimmun-

und/oder Entzündungskrankheiten zu verbessern.

ÜBER ALPINE IMMUNE SCIENCES

Alpine Immune Sciences ist bestrebt, eine neue Welle von Immuntherapien

anzuführen. Mit Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von Weltrang, einer

hochproduktiven wissenschaftlichen Plattform und einem bewährten

Managementteam ist Alpine bestrebt, mittels einzigartiger

Protein-Engineering-Technologien first-in-class oder best-in-class

multifunktionale Immuntherapien zu entwickeln, um das Leben von Patienten zu

verbessern. Alpine ist strategische Kooperationen mit weltweit führenden

biopharmazeutischen Unternehmen eingegangen und verfügt über eine

vielfältige Pipeline von klinischen und präklinischen Kandidaten in der

Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie unter

www.alpineimmunesciences.com. Folgen Sie @AlpineImmuneSci auf Twitter und

LinkedIn.

ÜBER JUST - EVOTEC BIOLOGICS

Just - Evotec Biologics, eine hundertprozentige Tochter der Evotec SE, ist

ein einzigartiges Plattformunternehmen, das Design, Engineering, Entwicklung

und Herstellung von Biologika integriert. Just wurde gegründet, um die

wissenschaftlichen und technischen Hürden zu überwinden, die den Zugang zu

lebensverändernden Proteintherapeutika behindern - vom Design

therapeutischer Moleküle bis hin zum Design der Produktionsanlagen, in denen

sie hergestellt werden. Das Team verfügt über fundierte Fachkenntnisse in

den Bereichen künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen,

Proteinentdeckung, Bioprozess und Herstellung. Unser Ziel ist es, durch

wissenschaftliche und technologische Innovation Zugang und Wert für einen

globalen Markt zu schaffen. Mehr erfahren Sie unter

www.just-evotecbiologics.com.

ÜBER EVOTEC SE

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell,

um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten

verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine

einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und

wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion

von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec

setzt diese "Data-driven R&D Autobahn to Cures" sowohl für proprietäre

Projekte als auch in einem Netzwerk von Partnern ein, das alle Top-20

Pharma- und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademische

Institutionen und andere Akteure des Gesundheitswesens umfasst. Evotec ist

strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer

Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel-

und Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die

weltweit führende "co-owned Pipeline" innovativer Therapieansätze aufzubauen

und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären

und co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische

Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 4.200 hochqualifizierte Menschen für

Evotec. Die 16 Standorte des Unternehmens bieten hochsynergistische

Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre

Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage

www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec und LinkedIn.

EVOTEC ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige

Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs

Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen",

"beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen",

"würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden

verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen

schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA

und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen

beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage

zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem

Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen

kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen

bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von

Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und

Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von

Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser

Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen

der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen

oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren

oder zu revidieren.

ALPINE ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf

historischen Tatsachen basieren. Ebenso Aussagen über die

Plattformtechnologie von Alpine, potenzielle Therapien, den Zeitplan und die

Ergebnisse möglicher klinischer Studien; klinische und regulatorische Ziele

und deren Zeitplan, die potenzielle Wirksamkeit, das Sicherheitsprofil,

künftige Entwicklungspläne, den adressierbaren Markt, den regulatorischen

Erfolg und das kommerzielle Potenzial der Produktkandidaten von Alpine. Zu

den zukunftsbezogenen Aussagen gehören solche, die vorausschauender Natur

sind und von zukünftigen Ereignissen oder Bedingungen abhängen oder sich

darauf beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen Annahmen,

die Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, welche dazu

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse oder

Entwicklungen wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen

zukunftsbezogenen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu

diesen Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle

von Alpine liegen, gehören unter anderem: die Auswirkungen der

COVID-19-Pandemie auf das Geschäft von Alpine, einschließlich der

Auswirkungen auf Dritte, die für oder im Namen von Alpine handeln, könnten

schwerwiegender und länger sein als derzeit angenommen; die klinischen

Programme von Alpine könnten nicht zu zugelassenen Produkten führen; sowie

die anderen Risiken, die in den Unterlagen von Alpine bei der Securities and

Exchange Commission angegeben sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

beziehen sich nur auf das Datum dieses Dokuments, und Alpine ist nicht

verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, und die Leser

werden davor gewarnt, sich auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu

verlassen.

Das Alpine-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen von

Alpine Immune Sciences, Inc. in verschiedenen Gerichtsbarkeiten.

Medienkontakt Evotec SE:

Gabriele Hansen, SVP Head of Global Corporate Communications & Marketing,

Tel.: +49.(0)40.56081-255, [email protected]

IR-Kontakt Evotec SE:

Volker Braun, SVP Head of Global Investor Relations & ESG, Tel.:

+49.(0)40.56081-775, [email protected]

---------------------------------------------------------------------------

10.08.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Evotec SE

Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7

22419 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)40 560 81-0

Fax: +49 (0)40 560 81-222

E-Mail: [email protected]

Internet: www.evotec.com

ISIN: DE0005664809

WKN: 566480

Indizes: MDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange;

Nasdaq

EQS News ID: 1416423

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1416423 10.08.2022

°