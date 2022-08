 Wirtschaft: DGAP-News: Kapsch TrafficCom AG: Ergebnisse für das erste Quartal 2022/23. (deutsch)

Kapsch TrafficCom AG: Ergebnisse für das erste Quartal 2022/23.

Kapsch TrafficCom AG: Ergebnisse für das erste Quartal 2022/23.

17.08.2022 / 07:15 CET/CEST

Kapsch TrafficCom - Ergebnisse für das erste Quartal 2022/23.

Highlights.

* Umsatz um 3 % gesteigert.

* Starke Entwicklung des Komponentengeschäfts (+20 %).

* Wegen des stärkeren US-Dollar und höherer Nominalvergütungen stiegen die

Personalkosten trotz eines niedrigeren Personalstands. Das führte zu

einem Rückgang der operativen Profitabilität (EBIT).

* Saisonale Entwicklung des Nettoumlaufvermögens führte zu negativem Free

Cashflow.

"Das wirtschaftliche Umfeld im ersten Quartal zeigte sich weiterhin sehr

anspruchsvoll. Dennoch gelang es uns, den Umsatz im Vergleich zum ersten

Quartal des Vorjahrs um 3 % auf EUR 130 Mio. zu steigern. Trotz ebenfalls

anziehender Kosten konnten wir das Quartal mit einem positiven EBIT

abschließen. Für das weitere Geschäftsjahr werden wir uns einerseits auf die

Akquisition von Neugeschäft und andererseits weiterhin auf das

Kostenmanagement konzentrieren", so Georg Kapsch, CEO von Kapsch TrafficCom.

Wenn nicht anders angegeben, alle Werte in Q1 Q1 +/-

EUR Mio. 2021/22 2022/23

Umsatz 126,8 130,5 +2,9 %

EBIT 6,6 0,5 -92.1%

EBIT-Marge 5,2 % 0,4 % -4,8

PP

Periodenergebnis, den Anteilseignern 3,2 -1,3 n.a.

zurechenbar

Ergebnis je Aktie (EUR) 0,24 -0,10 EUR

-0,34

Wien, am 17. August 2022 - Kapsch TrafficCom gelang es, den Umsatz zum

Vorjahr um 3 % auf EUR 130 Mio. zu steigern. Höhere, zum Teil

inflationsbedingte operative Kosten führten dazu, dass das Ergebnis aus

betrieblicher Tätigkeit (EBIT) auf EUR 1 Mio. (Vorjahr: EUR 7 Mio.) sank.

Eine günstige Entwicklung der Wechselkurse, allen voran des US-Dollar

gegenüber dem Euro, führte zu einem beinahe ausgeglichenen Finanzergebnis

(Vorjahr: EUR 2 Mio.). Da das Ergebnis vor Steuern eine schwarze Null

erreichte, fielen kaum Ertragsteuern an. Dennoch führten sie dazu, dass

Kapsch TrafficCom im ersten Quartal 2022/23 eine rote Null als

Periodenergebnis ausweist (Vorjahr: EUR 3 Mio.). Das den Anteilseignern

zurechenbare Periodenergebnis betrug EUR 1 Mio. (Vorjahr: EUR 3 Mio.), was

einem Ergebnis je Aktie von EUR 0,10 (Vorjahr: EUR 0,24) entspricht.

Es ist eine sich wiederholende saisonale Entwicklung, dass im ersten Quartal

des Geschäftsjahrs die Veränderung des Nettoumlaufvermögens zu einem

negativen Free Cashflow führt. Im ersten Quartal 2022/23 betrug er EUR 22

Mio. (Vorjahr: EUR 11 Mio.). Als Konsequenz stieg die Nettoverschuldung auf

EUR 184 Mio. (31. März 2022: EUR 158 Mio.) und die Eigenkapitalquote sank

auf 14 %. Die Bilanzsumme betrug zum 30. Juni 2022 EUR 497 Mio. (31. März

2022: EUR 512 Mio.).

Segmentergebnisse des ersten Quartals 2022/23.

73 % des Umsatzes entfielen auf das Mautsegment und 27 % auf das Segment

Verkehrsmanagement. Der Umsatz wurde zu 48 % in der Region Europa-Mittlerer

Osten-Afrika (EMEA), zu 46 % in der Region Americas (Nord-, Mittel- und

Südamerika) und zu 6 % in der Region Asien-Pazifik (APAC) erwirtschaftet.

Segment Maut.

Der Umsatz stieg um 7 % auf EUR 96 Mio., getrieben durch höhere Umsätze in

den Bereichen Errichtung und Komponenten. Das Betriebsgeschäft ging etwas

zurück.

Den größten Umsatzbeitrag leistete die Region Americas mit 48 %. In EMEA

wurden 46 % der Mautumsätze erwirtschaftet und in APAC rund 6 %.

Ergebnisse Maut Wenn nicht anders angegeben, Q1 Q1 +/-

Werte in EUR Mio. 2021/22 2022/23

Umsatz 89,6 95,9 +7,0

%

EBIT 3,1 -1,6 n.a.

EBIT-Marge 3,5 % -1,7 % -5,2

PP

Das EBIT betrug EUR -2 Mio. (Vorjahr: EUR 3 Mio.) und die EBIT-Marge -2 %

(Vorjahr: 4 %).

Segment Verkehrsmanagement.

Der Umsatz sank um 7 % auf EUR 35 Mio. Das war insbesondere auf einen

Rückgang des Errichtungsgeschäfts zurückzuführen.

Den größten Umsatzbeitrag leistete die Region EMEA mit 54 %. In Americas

wurden 42 % der Verkehrsmanagement-Umsätze erwirtschaftet und in APAC 4 %.

Ergebnisse Verkehrsmanagement Wenn nicht anders Q1 Q1 +/-

angegeben, Werte in EUR Mio. 2021/2- 2022/2-

2 3

Umsatz 37,2 34,6 -6,9

%

EBIT 3,4 2,2 -36,-

9 %

EBIT-Marge 9,3 % 6,3 % -3,0

PP

Das EBIT war mit EUR 2 Mio. positiv (Vorjahr: EUR 3 Mio.) und die EBIT-Marge

betrug 6 % (Vorjahr: 9 %).

Den "Highlight-Bericht" über das erste Quartal 2022/23 sowie weitere

Materialien zu den Ergebnissen finden Sie heute, voraussichtlich ab 7:35 Uhr

(MESZ), unter: https://www.kapsch.net/ir

Kapsch TrafficCom ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen

für nachhaltige Mobilität, mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern.

Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Mautdienstleistungen,

Verkehrsmanagement und Demand Management tragen zu einer gesünderen Welt

ohne Staus bei.

Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt das Unternehmen die gesamte

Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der

Implementierung und dem Betrieb von Systemen.

Kapsch TrafficCom, mit Hauptsitz in Wien, verfügt über Tochtergesellschaften

und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und notiert im Segment Prime

Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Im Geschäftsjahr 2021/22

erwirtschafteten 4.220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von

rund EUR 520 Mio.

°