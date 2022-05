 Wirtschaft: DGAP-News: KATEK SE: KATEK und SigmaPoint unterzeichnen Kaufvertrag (deutsch)

KATEK SE: KATEK und SigmaPoint unterzeichnen Kaufvertrag

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt ^ DGAP-News: KATEK SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen KATEK SE: KATEK und SigmaPoint unterzeichnen Kaufvertrag 30.05.2022 / 08:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- KATEK und SigmaPoint unterzeichnen Kaufvertrag KATEK und die Shareholder von SigmaPoint, einer der führenden kanadischen Anbieter von High-Value-Electronics, haben ein Share Purchase Agreement zur Übernahme sämtlicher Anteile von SigmaPoint unterzeichnet. Damit erweitert KATEK die Branchenpräsenz um Homeland Security & Defense und stärkt das Angebot für europäische Kunden der KATEK auch in Nordamerika. München, 30. Mai 2022 - Die KATEK SE hat mit den Eigentümern der SigmaPoint Technologies Inc. in Cornwall, Kanada einen Kaufvertrag zur Übernahme sämtlicher Anteile des kanadischen Unternehmens abgeschlossen. Die Verhandlung des Kaufvertrages, der auf dem im April unterzeichneten exklusiven Term Sheet basiert, konnte somit in Rekordzeit abgeschlossen werden und zeigt den kulturellen Fit zwischen beiden Firmen. Der Kaufvertrag beinhaltet die Übernahme von 100% der Anteile zu einem Fixpreis bei Closing und einer Earnout-Regelung für die Jahre 2023 und 2024. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der notwendigen behördlichen Zustimmungen, das Closing wird kurzfristig erwartet. "SigmaPoint bereichert mit seinen herausragenden Lean-Manufacturing-Kenntnissen im Bereich Serienfertigung von High-Value-Electronics die Produktionsnetzwerk-Strategie der anderen KATEK-Standorte und profitiert im Gegenzug vom exzellenten Supply-Chain-Management der KATEK, das die Lieferkrise sehr erfolgreich meistert", sagt Jürgen Lauter, Group Director Strategic Projects der KATEK SE. Die Akquisition erweitert neben den bereits bestehenden Branchen Medical, Industrial Controls, Embedded Electronics und IoT für KATEK neue Märkte im Bereich Homeland Security & Defense und unterstützt dabei in idealer Weise die KATEK-Strategie, neben der starken Präsenz in Europa nun weitere geografische Märkte für High-Value-Electronics zu erschließen. Ferner profitiert SigmaPoint derzeit vom starken Reshoring-Trend in Nordamerika, der durch die aktuellen wirtschafts- und geopolitischen Spannungen noch weiter beschleunigt wird. KATEK, derzeit unter den Top 3 der europäischen Elektronikdienstleistern, erfüllt somit den Wunsch seiner europäischen Kunden nach einem Standort auf dem nordamerikanischen Kontinent. Rainer Koppitz, CEO und Co-Founder der KATEK SE: "SigmaPoints größter Kunde in Nordamerika ist gleichzeitig einer der Top 5 Kunden der KATEK in Europa und hat bereits angekündigt, seine Geschäfte mit SigmaPoint erheblich ausweiten zu wollen." Rainer Koppitz betont, dass die sehr gute Zusammenarbeit während der Due Diligence auf beiden Seiten den Eindruck einer hohen Übereinstimmung von Unternehmenskultur und- werten bestärke. Die Realisierung großer vorhandener Synergien in den Bereichen Vertrieb, Supply Chain und Lean Manufacturing werde dadurch wesentlich erleichtert. Dan Bergeron, CEO von SigmaPoint wird mit seinem engagierten Management-Team den Standort unverändert weiterführen. KATEK Pressekontakt Ramona Kasper Group Head Marketing & Communications [email protected] + 49 160 970 88 676 Über KATEK Die KATEK-Gruppe ist ein führendes europäisches Elektronikunternehmen, das Hardware- und Software-Entwicklung, Prototyping und Fertigung sowie damit verbundene Dienstleistungen im Markt für hochwertige Elektronik bzw. Elektronikdienstleistungen anbietet. Die KATEK-Gruppe beschäftigt derzeit über 2.800 Mitarbeiter in Deutschland und Osteuropa. CEO ist Rainer Koppitz und CFO ist Dr. Johannes Fues. Weitere Informationen über KATEK finden Sie auf https://katek-group.com/. Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt", "beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und beinhalten einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse, Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder des Industriezweigs, in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier veröffentlichen zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder überprüfen. --------------------------------------------------------------------------- 30.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: KATEK SE Promenadeplatz 12 80333 München Deutschland Internet: www.katek-group.com ISIN: DE000A2TSQH7 WKN: A2TSQH Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1363553 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1363553 30.05.2022 °