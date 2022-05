 Wirtschaft: DGAP-News: M1 Kliniken AG veröffentlicht Zahlen für das 1. Quartal 2022: weiteres Wachstum im Beauty-Segment; fortschreitende Optimierung im Trade-Segment (deutsch)

M1 Kliniken AG veröffentlicht Zahlen für das 1. Quartal 2022: weiteres Wachstum im Beauty-Segment; fortschreitende Optimierung im Trade-Segment

M1 Kliniken AG veröffentlicht Zahlen für das 1. Quartal 2022: weiteres Wachstum im Beauty-Segment; fortschreitende Optimierung im Trade-Segment

- Konzernumsatz sinkt auf 63,5 Mio. EUR (80,8 Mio. EUR in Q1-2021)
- Konzern-EBITDA beträgt 4,2 Mio. EUR (Vorjahr: 4,0 Mio. EUR); EBIT beträgt 2,8 Mio. EUR (Vorjahr: 2,6 Mio. EUR)
- Beauty: Steigerung des Umsatzes um 6 % auf 13,8 Mio. Euro (Vorjahr: 13,0 Mio. EUR); Anzahl Behandlungen steigt um 9 % auf knapp 89 Tsd.
- Trade: Fortsetzung der operativen Optimierungen und Portfoliobereinigung

Berlin, 23. Mai 2022 - Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) gibt Zahlen für das erste Quartal 2022 bekannt. Demnach sank der konsolidierte Konzernumsatz der M1 Gruppe im ersten Quartal auf 63,5 Mio. EUR (Vorjahr: 80,8 Mio. EUR). Dieser Umsatzrückgang ist dem Teilkonzern Haemato AG zuzurechnen. Im Beauty-Segment konnten die vor allem zum Ende des Quartals hervorragenden Vorjahresergebnisse übertroffen werden. Im gesamten Q1-2022 wurden knapp 89 Tsd. Behandlungen durchgeführt gegenüber 81 Tsd. Behandlungen im Vorjahresquartal. Der Umsatz im Beauty-Segment stieg auf 13,8 Mio. EUR nach 13,0 Mio. EUR in Q1-2021. Besonders erfreulich verlief dabei die Entwicklung in den internationalen Standorten, welche die Behandlungszahlen von 7 Tsd. (Q1-2021) auf über 10 Tsd. (Q1-2022) steigern konnten. Im Handels-Segment wurde die operative Optimierung der Geschäftsaktivitäten der Haemato AG und die Portfoliooptimierung fortgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr wies die Haemato AG einen auf nunmehr 54,5 Mio. EUR gesunkenen Konzern-Umsatz aus (- 26 %). Neben der Fortschreitenden Portfoliobereinigung sind hierin auch stichtagsbezogene Sondereffekte mit einer Verschiebung von Umsätzen vom Ende des Q1-2022 auf den Anfang Q2-2022 enthalten. Das EBIT des Haemato-Teilkonzerns betrug 2,0 Mio. EUR (Vorjahr: 2,4 Mio. EUR). Hierin enthalten sind noch Kosten aus den im Frühjahr 2022 getroffenen Restrukturierungsmaßnahmen. Das EBITDA der M1 Kliniken AG Gruppe betrug im Q1-2022 insgesamt 4,2 Mio. EUR (Vorjahr: 4,0 Mio. EUR), das EBIT betrug 2,8 Mio. EUR (Vorjahr: 2,6 Mio. EUR). Das rückläufige Ergebnis im Handelsbereich (Haemato AG) konnte durch eine Verbesserung des EBIT im Beauty-Segment überkompensiert werden. Dabei erreichte der Heimatmarkt Deutschland mit einem EBIT von insgesamt 2,1 Mio. EUR in Q1-2022 die Ziel-EBIT-Marge von 15-20 %. Die internationalen Beauty-Märkte verbuchten insgesamt ein EBIT von - 0,4 Mio. EUR. "Unsere Expansionsaktivitäten sind voll im Plan und wir erwarten, im laufenden Geschäftsjahr ca. 12 neue Standorte eröffnen zu können. Schwerpunkt sind die internationalen Landesmärkte. Die Bedeutung der ausländischen Standorte wird in Zukunft erheblich steigen. Hierfür investiert die Gruppe in die Markenbekanntheit und Reichweite in den bearbeiteten Landesmärkten", so der Vorstand der M1 Kliniken AG, Herr Dr. Walter von Horstig. Die für den 13. Juli 2022 geplante ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft wird auch dieses Jahr wieder als Präsenzveranstaltung erfolgen. Die Einladung erfolgt mit einem Vorlauf von ca. sechs Wochen. Über die M1 Kliniken AG Die M1 Kliniken AG ist der führende Anbieter schönheitsmedizinischer Gesundheitsdienstleistungen in Deutschland. Im ästhetischen und chirurgischen Bereich bietet die Unternehmensgruppe Produkte und Dienstleistungen mit höchsten Qualitätsstandards an. Unter der Marke "M1 Med Beauty" werden derzeit an mehr als 50 Fachzentren schönheitsmedizinische Behandlungen angeboten. Dabei zählt die M1 Schlossklinik für plastische und ästhetische Chirurgie in Berlin mit sechs Operationssälen und 35 Betten zu den größten und modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa. Seit Ende 2018 treibt M1 die Internationalisierung voran und ist derzeit auch in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, England, Kroatien und Australien aktiv. Mit ihrer Beteiligung an der HAEMATO AG ist M1 Kliniken AG zudem in der Lage, Umsatz- und Ertragspotenziale der Behandlungsprodukte im medizinisch-ästhetischen Bereich zu nutzen. Kontakt: M1 Kliniken AG Dr. Walter von Horstig, Vorstand Grünauer Straße 5 12557 Berlin Telefon: +49 (0)30 347 47 44 14 E-Mail: [email protected] --------------------------------------------------------------------------- 23.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: M1 Kliniken AG Grünauer Straße 5 12557 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 347 47 44 14 Fax: +49 (0)30 347 47 44 17 E-Mail: [email protected] Internet: https://www.m1-kliniken.de ISIN: DE000A0STSQ8 WKN: A0STSQ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1357977 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1357977 23.05.2022 °