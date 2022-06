 Wirtschaft: DGAP-News: Mayr-Melnhof Karton AG: Akquisition von Essentra Packaging positioniert MM als einen weltweit führenden Hersteller von Pharmaverpackungen (deutsch)

Mayr-Melnhof Karton AG: Akquisition von Essentra Packaging positioniert MM als einen weltweit führenden Hersteller von Pharmaverpackungen

24.06.2022 / 08:02

Geplante Akquisition erweitert Angebot von Faltschachteln, Beipackzetteln

und Etiketten für den Pharma- und Healthmarkt von MM Packaging und schafft

eine attraktive Plattform für weiteres Wachstum

Die Mayr-Melnhof Gruppe (MM) hat eine Vereinbarung getroffen, Essentra

Packaging (100 % der Anteile an ESNT Packaging & Securing Solutions Limited

(UK) und seinen verbundenen Unternehmen sowie 100 % der Anteile an Essentra

Packaging US Inc (US)) von Essentra plc (UK) für 312 Mio. GBP - aktuell ca.

365 Mio. EUR - ("cash and debt free") zu erwerben.

Der Erwerb von Essentra Packaging dient der Umsetzung der Strategie von MM

Packaging, in profitablen und resilienten Segmenten wie

Pharma-Sekundärverpackungen zu wachsen und verstärkt ihre Position auf dem

europäischen Markt für Pharma Faltschachteln und Beipackzettel. Darüber

hinaus erweitert dieser Erwerb die Präsenz von MM auf dem US-Markt mit einer

bedeutenden Position im Pharma-Hub an der Ostküste.

Essentra Packaging berichtete für 2021 Umsatzerlöse von rund 370 Mio. GBP -

aktuell ca. 430 Mio. EUR. Das Unternehmen umfasst 21 Produktionsstandorte in

10 Ländern in Europa und Nordamerika, welche die aktuelle Position von MM

Packaging in Skandinavien durch die kürzlich erworbene Eson Pac und das

bestehende Geschäft in Frankreich ideal ergänzen. Essentra Packaging

beliefert weltweit über 800 Kunden, darunter 19 der Top 20 Pharmaunternehmen

und beschäftigt über 3.500 Mitarbeiter:innen.

MM CEO, Peter Oswald, kommentiert: "Für uns ist die Akquisition von Essentra

Packaging ein Game-Changer auf dem profitablen, resilienten und wachsenden

Markt für Pharmaverpackungen. Wir haben attraktives Wertsteigerungspotenzial

und Synergien identifiziert und sind gut aufgestellt, die Herausforderung

der Integration zu meistern. Durch die hervorragende Ergänzung unserer

aktuellen Position wird der Zusammenschluss mehr Innovationen für

nachhaltige Verpackungslösungen im Pharmabereich ermöglichen. Wir haben

großes Vertrauen, gemeinsam mit dem Team von Essentra Packaging eine

erfolgsversprechende Zukunft zu schaffen."

Der Kaufpreis wird aus bestehenden Barmitteln und zugesagten Kreditlinien

bezahlt. Die Durchführung der Transaktion unterliegt der Erfüllung

transaktionstypischer Bedingungen (z.B. behördliche Genehmigungen). Das

Closing wird für das 4. Quartal 2022 erwartet.

Strategische Relevanz

* Essentra Packaging ist eine außergewöhnliche Gelegenheit für MM,

globaler Player im Bereich Pharma-Sekundärverpackungen zu werden, und

dadurch mehr Innovation und Investitionen in Nachhaltigkeit zu

ermöglichen

* Pharmaverpackungen sind ein stabiles und resilientes Geschäft mit hoher

Cash-Generierung

* Essentra Packaging bietet erhebliche Synergien mit MM's Pharma Packaging

und MM Board&Paper

* Essentra Packaging bietet eine attraktive Plattform für weiteres

Wachstum

Einwahldetails für eine Investoren-Telefonkonferenz heute am 24. Juni 2022

um 10:00 Uhr MESZ und eine Präsentation sind auf unserer Website

https://www.mm.group verfügbar.

MM ist Europas führender Produzent von Karton und Faltschachteln mit einem

attraktiven Angebot bei Kraftpapieren und ungestrichenen Feinpapieren. Wir

fördern eine nachhaltige Entwicklung durch innovative, wiederverwertbare

Verpackungen und Papierprodukte aus nachwachsenden, faserbasierten

Rohstoffen. Daher haben sämtliche Aktivitäten in Bezug auf Nachhaltigkeit,

Umwelt und Sicherheit hohe Priorität. MM erwirtschaftet Umsatzerlöse von

rund 4 Mrd. EUR und beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

exkl. Essentra Packaging.

Rückfragen richten Sie bitte an:

Mag. Stephan Sweerts-Sporck, Investor Relations

Mayr-Melnhof Karton AG, Brahmsplatz 6, A-1040 Wien

Tel.: (+43/1) 50136 - 91180, e-mail: [email protected]

Website: https://www.mm.group

